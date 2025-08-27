Colombia

Mujer fue drogada y robada en un vehículo que solicitó por famosa aplicación en Bogotá: le habrían dado vueltas por toda la ciudad por más de dos horas

La víctima aseguró que todavía le están llegando créditos bancarios preaprobados, que los delincuentes solicitaron a su nombre

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Mujer fue víctima de robo
Mujer fue víctima de robo en un vehículo suscrito a la empresa de transporte Yango, en Bogotá -crédito Reuters

Una mujer fue víctima de la delincuencia durante un recorrido con destino a su vivienda en un servicio que solicitó por medio de las aplicaciones de transporte.

De acuerdo a la información que compartió con Citytv, la víctima solicitó un vehículo desde el lugar donde se encontraba hasta su unidad residencial.

Tan pronto vio que el servicio era atendido por una mujer, le dio confianza, compartió con su esposo la ubicación y se dispuso a continuar el viaje.

En un momento del trayecto se percató de que la conductora se estaba desviando del camino y le hizo el reclamo.

“Yo le hago el reclamo a la señora: ‘no voy a la dirección correcta, vamos hacia un caño, no es la vía, y eso está cerrado, porque son la obras del metro’; y entonces me dice que qué pena, que no se había dado cuenta, y a partir de ese momento no me acuerdo de nada hasta que llegué al conjunto”, comentó al sistema informativo.

En un momento del trayecto
En un momento del trayecto se percató de que la conductora se estaba desviando del camino y le hizo el reclamo - crédito Alcaldía de Bogotá

Ya en su hogar, esperó a su esposo y comenzaron a hacer el recorrido que tuvo horas antes gracias a la ubicación que tiene anclada con Google, percatándose de las múltiples paradas que le hicieron los delincuentes en el intento de vaciarle las cuentas bancarias.

“Después mi esposo llegó como a la hora, empezamos a verificar información y los recorridos no son los que deberían ser (...) sino son a varios lados, sale que estuve en el aeropuerto, en Mundo Aventura (parque de Diversiones en el sur de la ciudad), creo que porque ahí hay varios cajeros que están afuera, y tres cajeros más”.

la víctima solicitó un vehículo
la víctima solicitó un vehículo desde el lugar donde se encontraba hasta su unidad residencial - crédito AFP

Comentó que es el momento en el que continúan llegándole preaprobados de créditos que están solicitando a su nombre los ladrones.

Aseguró que tras los golpes que recibió en su rostro, acudió a un centro médico, donde le comentaron que afortunadamente esos golpes no tuvieron mayores afectaciones: “Me golpean la nariz, por eso tenía sangre, pero no es ninguna fractura, es un golpe, o un manotón, pero no sé por qué no tengo noción”.

En ese momento también le practicaron exámenes de rutina, que arrojaron que en la sangre tenía presencia de un tipo de droga que es similar a la escopolamina: “El llamado polvo del diablo, así le dicen, que es como un poco de escopolamina, pero no en alto grado, lo que hacen es una pequeña dosis para que uno pueda hacer ciertas cosas”.

Los hechos se pusieron en conocimiento de Yango, -aplicación de movilidad internacional que conecta usuarios con conductores para ofrecer servicios de transporte en Colombia, similar a Uber o Didi- para que se tomen las medidas correspondientes e inicie la investigación.

Los hechos se pusieron en
Los hechos se pusieron en conocimiento de Yango - crédito redes sociales

Más de 18.260 capturas por diferentes delitos en 2025 marcan un avance notable en la consolidación de estrategias de seguridad en Bogotá, conforme lo informó la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Según los datos presentados por la administración distrital, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025, se registraron 66.560 denuncias acumuladas por hurto en todas sus modalidades, lo que representa una baja del 16,5 % frente al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 79.749 denuncias.

Esta tendencia a la baja se mantiene por segundo año consecutivo, luego de que en el primer semestre de 2024 ya se hubiese logrado una reducción en el hurto común, revirtiendo una racha de cinco años de incremento sostenido.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, destacó el alcance de estos resultados y la importancia de la denuncia ciudadana para enfrentar la delincuencia. Restrepo afirmó: “La denuncia es clave para conocer las dinámicas y enfrentar a los criminales”, enfatizando la labor coordinada entre Secretaría de Seguridad, Policía Metropolitana y Fiscalía General de la Nación.

