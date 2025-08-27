Colombia

Julián Zuluaga realizó conmovedor relato de cómo rescató a Simba durante el rodaje de ‘Darío Gómez’

El reveló la emotiva historia del perro que adoptó en Honda, Tolima, y que se ha convertido en su inseparable compañero, luego de que su hoy mascota viviera en las calles

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
La tierna aparición de Simba,
La tierna aparición de Simba, la mascota de Julián Zuluaga, en ‘Buen Día, Colombia’ - crédito @julian.zuluagamunoz/IG

Durante una entrevista reciente, Julián Zuluaga narró el encuentro que tuvo en Honda, Tolima, con quien se convertiría en su fiel compañero: Simba, una mascota que llamó la atención de sus seguidores por la experiencia emotiva que los une.

El actor explicó que fue durante la grabación de la producción del Canal RCN, Darío Gómez, que decidió darle un hogar a este animal, que antes vivía en condición de calle.

De este modo, el artista quiso hacer pública la historia de Simba, la cual también compartió en el programa Buen día, Colombia. En esa aparición televisiva, Julián Zuluaga presentó a su mascota y relató que su vínculo nació en el rodaje de la telenovela mencionada, momento en el que encontró al animal abandonado y sin cuidados en las calles de Honda, Tolima.

“Yo traje a Simba porque gracias a este canal Simba está acá, porque yo adopté a Simba grabando Darío Gómez. O sea, yo, yo lo conocí en Honda y gracias a Majo Vargas tengo a Simba. No, él nos empezó a saltar a todos y yo dije: ‘Si se queda conmigo esta noche, me lo quedo’. Y ni corto ni perezosa”, detalló el actor, el cual también subrayó la importancia de rescatar a animales en situación vulnerable y animo a los televidentes para que se sumen a realizar ese tipo de acciones.

Julián Zuluaga se despide de
Julián Zuluaga se despide de ‘MasterChef Celebrity’ y emociona con su mensaje sobre la adopción de mascotas - crédito cortesía del Canal RCN

De esta forma, Zuluaga demostró el cariño y compromiso que siente por las mascotas, al resaltar el impacto positivo que Simba ha tenido en su cotidianidad, mientras que los presentadores del matutino lo felicitaban por la decisión que había tomado y la nueva oportunidad que le dio al animal.

La presentación de la mascota coincidió con la reciente salida de Julián Zuluaga de la competencia culinaria MasterChef Celebrity, ya que en la noche del 26 de agosto se convirtió en el octavo eliminado y en la gira de medios que dan las celebridades tras abandonar la competencia para hablar de su experiencia, aprovechó para revivir la historia y compartir los detalles.

Según lo expuesto durante el programa del martes, la partida del actor dejó un vacío entre sus compañeros de cocina, los cuales valoraron tanto su desempeño como su carácter. El jurado le dedicó unas palabras de cariño y reconocimiento, mientras que la presentadora Claudia Bahamón le reconoció públicamente su paso por el programa y le escribió en su cuenta oficial de Instagram: “Amar con el alma. Amar profundamente. Mis palabras hacia ti nacieron del alma y te las diré las veces que sea necesario. Niño bonito. Te quiero con mi alma”.

La experiencia en el programa de cocina permitió que Julián Zuluaga no solo mostrara sus capacidades culinarias, sino que también evidenciara su polifacética trayectoria artística y se conociera detalles de su vida personal y sentimental, como el caso de su mascota Simba.

Simba, el perro que cambió la vida de Julián Zuluaga de Materchef Celebrity - crédito @famossssscol/IG

El actor reiteró el significado que ha tenido Simba en su vida y la motivación que representa para continuar apoyando iniciativas de adopción de mascotas. La historia de Simba resalta la sensibilidad y empatía que Zuluaga busca transmitir, reafirmando su mensaje sobre la importancia de brindar oportunidades a los animales que más lo necesitan.

La experiencia en MasterChef Celebrity permitió que Julián Zuluaga no solo mostrara sus capacidades culinarias, sino que también evidenciara su polifacética trayectoria artística. El actor reiteró el significado que ha tenido Simba en su vida y la motivación que representa para continuar apoyando iniciativas de adopción de mascotas.

Mientras que con la historia de su mascfota resalta la sensibilidad y empatía que Zuluaga busca transmitir, reafirmando su mensaje sobre la importancia de brindar oportunidades a los animales que más lo necesitan.

