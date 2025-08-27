Colombia

Él es alias Darlinson, cabecilla de las disidencias de las Farc liberado como gestor de paz que ahora quiere reactivar un frente en Antioquia: ofrecen millonaria recompensa

Su excarcelación se dio por decisión judicial amparada en el decreto presidencial, que le otorgó la condición de gestor de paz, pese a las pruebas de su participación en crímenes

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
Él es alias Darlinson, cabecilla
Él es alias Darlinson, cabecilla del frente 34 liberado para ejercer como gestor de paz - crédito Ejército Nacional

El gobernador de Antioquia anunció una recompensa de doscientos millones de pesos para quienes den información que permita la captura de Jesús María Restrepo Borja, alias Darlinson, cuya liberación reciente ha encendido las alarmas sobre la seguridad en la región.

El gobierno de Antioquia reactivó una recompensa de doscientos millones de pesos por información que conduzca a la recaptura de Jesús María Restrepo Borja, conocido también como “Gordo Darlinson”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El anuncio fue realizado por el gobernador Andrés Julián Rendón Cardona durante un Consejo de Seguridad en el municipio de Anzá, ante la preocupación por la reconfiguración de los grupos armados en el suroeste antioqueño y Chocó.

La captura y liberación de alias Darlinson

El 22 de marzo de 2024, un operativo militar en la vereda El Roble, en el municipio de El Carmen de Atrato, permitió la captura de Darlinson junto a otros dos integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc.

Durante la acción, los detenidos portaban uniformes con la inscripción “Comandante en Jefe Darlinson”, mientras que Restrepo Borja vestía indumentaria militar, portaba armas largas y equipos de comunicación.

El gobernador publicó la foto
El gobernador publicó la foto de alias Darlnson en sus redes sociales - crédito Andrés Julián Rendón/X

El enfrentamiento dejó un saldo de un guerrillero muerto, identificado como “Colitas”, quien acababa de cumplir la mayoría de edad.

El Ejército incautó pruebas que evidenciaban la estructura y el alcance de la organización. Sin embargo, la detención fue breve: menos de dos días después, el 24 de marzo, la Fiscalía ordenó su liberación.

La decisión se fundamentó en el Decreto presidencial 888 de julio de 2024, que otorgó la condición de representante negociador de paz del Estado Mayor Central (EMC), y en la Resolución 323 de agosto de 2024, que suspendió temporalmente las órdenes de captura a solicitud del Gobierno Nacional.

En contraste, los otros dos guerrilleros capturados, Jader Montoya Yepes y Arbey Correa Vargas, fueron judicializados y enviados a prisión.

El comunicado oficial señaló: “Jesús María Restrepo Borja fue puesto en libertad y en los próximos días se le formulará imputación penal por los delitos de concierto para delinquir y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares”.

La reactivación del frente 34

Las investigaciones posteriores revelaron que la misión asignada a “Darlinson” buscaba reactivar el frente 34 bloque José María Córdova, una facción que operó históricamente en el occidente y suroeste de Antioquia y Chocó.

Este grupo fue responsable de la masacre de Bojayá el 2 de mayo de 2002, donde murieron aproximadamente 80 personas, incluidos 48 menores de edad. Además, se le atribuyen ataques violentos contra puestos de Policía en ambas regiones.

Jesús María Restrepo Borja, alias
Jesús María Restrepo Borja, alias Darlinson, quien fue designado representante negociador de paz del EMC, figura bajo la cual continuó coordinando actividades delictivas en Antioquia y Chocó - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Tras su liberación, “Darlinson” habría fortalecido las rentas ilegales provenientes de la minería, coordinando acciones para desplazar a grupos rivales, especialmente en la vereda El Pavón de Urrao.

El gobernador Rendón advirtió: “Este bandido está muy fanfarrón de cuenta de la renta criminal que está capturando de la minería ilegal”.

Las autoridades también han documentado su influencia en otros departamentos, incluyendo Norte de Santander, Bolívar, Cesar y Atlántico, donde habría coordinado actividades delictivas de las disidencias de las Farc, intentando arrebatar territorio al ELN pese a enfrentamientos armados con la fuerza pública.

Consejo de seguridad y medidas del gobierno

Durante el consejo de seguridad en Anzá, participaron los alcaldes de Anzá, Santa Fe de Antioquia, Ebéjico, Caicedo, Urrao y Betulia, así como representantes del Ejército, Policía, Fiscalía y organismos de control.

El gobernador enfatizó la necesidad de concentrar operaciones en la vereda El Pavón y zonas limítrofes con Chocó, advirtiendo sobre los riesgos que representa la reactivación del frente 34.

Andrés Julián Rendón, gobernador de
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, anunció la reactivación de la recompensa de 200 millones de pesos por información que permita la recaptura de Jesús María Restrepo Borja - crédito Andrés Julián Rendón/X

También se abordó el caso de Aguilar Daginso, otro miembro de las disidencias capturado en Chocó y designado posteriormente como gestor de paz, situación que el mandatario calificó como peligrosa: “Es muy peligroso este bandido y tiene una pretensión macabra de volver a darle vida al Frente 34 de las Farc”.

Rendón reiteró la importancia de la colaboración ciudadana y recordó que siguen vigentes otras recompensas por miembros del Clan del Golfo, incluyendo 200 millones por alias Soldado y 50 millones por alias El Tío.

Temas Relacionados

Alias DarlinsonGestor de pazGobierno PetroRecompensa 200 millonesJesús María Restrepo BorjaGobernador de AntioquiaCaptura y liberaciónFrente 34Estado Mayor CentralColombia-Noticias

Más Noticias

El ‘influencer’ Beto Coral aclaró que no será candidato al Congreso y terminó discutiendo con el embajador Jorge Iván Ospina: “Dice el imputado y presunto corrupto”

El creador de contenido negó rumores sobre su posible candidatura y protagonizó un fuerte intercambio con el diplomático colombiano, a quien señaló por presuntos actos de corrupción

El ‘influencer’ Beto Coral aclaró

Asesinato Roberto Franco: uno de los detenidos por el caso fue dejado en libertad

Pablo Andrés Pachón, uno de los capturados por el crimen, quedó en libertad por vencimiento de términos, aunque la Fiscalía apeló de inmediato la decisión

Asesinato Roberto Franco: uno de

Daniel Palacios lanzó nuevas críticas hacia la Paz Total y hasta la comparó con el caso de Epa Colombia: “Debe pagar por eso”

En diálogo con Infobae Colombia, el hoy precandidato presidencial señaló que la política impulsada por el Gobierno Petro ha generado mayores beneficios para los grupos armados en el país

Daniel Palacios lanzó nuevas críticas

Creador de contenido aseguró que apostará 20 millones por Karina García en su pelea en el ‘Stream Fighters 4’: “Confío plenamente”

Valentino Lázaro respaldó por completo a la exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ en el encuentro de boxeo que tendrá en octubre

Creador de contenido aseguró que

Bloque Resistencia Caribe anuncia cese de homicidios y extorsiones en Barranquilla: esta es la carta de la defensa de uno de los integrantes

La defensa de alias Castor notificó al Ministerio de Justicia la suspensión temporal de crímenes violentos en la ciudad y su área metropolitana, en respuesta a la apertura de diálogos por parte del Gobierno Nacional

Bloque Resistencia Caribe anuncia cese
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

34 soldados siguen retenidos contra

34 soldados siguen retenidos contra su voluntad en Guaviare: alcalde de El Retorno aseguró que los militares “no están secuestrados”

Dos soldados desaparecidos tras enfrentamientos entre Ejército y disidencias en Nariño

Dron explosivo fue inhibido por el Ejército y terminó incrustado en el techo de una vivienda en Santander de Quilichao, Cauca

Fue liberada la médica Daniela Hernández Montoya, secuestrada el 14 de agosto tras recoger a sus hijos en el colegio

Ejército reportó hostigamiento del Clan del Golfo en medio de labores de inspección de un cadáver: se requirió apoyo aéreo

ENTRETENIMIENTO

Creador de contenido aseguró que

Creador de contenido aseguró que apostará 20 millones por Karina García en su pelea en el ‘Stream Fighters 4’: “Confío plenamente”

Ryan Castro recordó su pasado como celador y cuando cantaba en los buses de Medellín: “Mis mejores escenarios”

Exjugador del Deportivo Cali y actual delantero en la liga de Corea del Sur sorprendió al debutar como cantante de K-pop

El comediante Jhovanoty recreó los discursos del presidente Gustavo Petro dentro del universo de ‘Betty, la fea’: “Hugo Lombardi era un activista progresista”

Así se desarrollará la jornada en los conciertos que darán Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella en Bogotá y cuáles son las siguientes fechas de presentación

Deportes

Hora y dónde ver el

Hora y dónde ver el partido de Benfica y Fenerbahce por un cupo a la fase de liga de la Champions League

Referente de la selección Bolivia sueña con un triunfo ante Colombia por Eliminatorias Sudamericanas: “Ganarles no es imposible”

Etapa 5 de la Vuelta a España 2025: UAE Emirates gana la contrarreloj en grupos y Egan Bernal se mantiene en el top-10

Radamel Falcao visitó a los Marlins, equipo de las grandes ligas de beisbol, e intercambió camiseta de Millonarios

Luis Díaz habló sobre las claves que necesita la selección Colombia para ir al Mundial: “No somos nada sin la gente”