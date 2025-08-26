Colombia

Esta es la famosa actriz que se le midió a concursar en ‘Miss Universe Colombia’: compite por Cundinamarca

A sus 39 años, con dos hijos y una larga trayectoria en las pantallas, Isabela Córdoba participa en el nuevo formato del Canal RCN, que elegirá a la reina que viajará en noviembre para representar al país en Tailandia

Danny Barros

Por Danny Barros

Isabela Córdoba, la actriz que
Isabela Córdoba, la actriz que incursiona en los reinados gracias a 'Miss Universe Colombia, el reality' - crédito @lacordobalove/Instagram

Isabela Córdoba, actriz y modelo nacida en Bogotá, participa como representante de Cundinamarca en el Miss Universe Colombia 2025.

El certamen, que se emite como un reality durante cinco fines de semana, reúne a 64 finalistas que buscan avanzar a la ronda de 32 semifinalistas, una etapa decisiva para quienes aspiran a la corona de este año.

El proceso de selección en Miss Universe Colombia, el reality combina la evaluación de un jurado de alto perfil con la votación del público.

Luego de una carrera en
Luego de una carrera en las pantallas, Isabela Córdoba apuesta por la corona de Miss Universe Colombia - crédito @lacordobalove/Instagram

Con los cambios que se implementaron en el certamen mundial de Miss Universo cuando la empresaria trans Anne Jakrajutatip asumió las riendas del concurso, Isabela Córdoba no desaprovechó las políticas de inclusión que le dieron espacio a mujeres mayores y que son mamás para competir en el reinado.

Por lo anterior, la actriz bogotana consiguió hacerse a un cupo y aspira a llevar la banda de Colombia el 21 de noviembre en Tailandia donde se elegirá a la próxima mujer más bella de mundo 2025.

Entre los encargados de tomar las decisiones se encuentran Hernán Zajar, uno de los diseñadores más reconocidos del país; Andrea Tovar, exseñorita Colombia y exparticipante de Masterchef Celebrity; y Valerie Domínguez, quien regresa a la pantalla del canal RCN para esta edición.

Las candidatas, incluida Córdoba, ya han desfilado en vestido de baño y de gala, mostrando su preparación y carisma ante el jurado y la audiencia.

De acuerdo con comentarios extraoficiales, Isabela Córdoba ha experimentado una disminución de oportunidades recientes en televisión.

La actriz Isabela Córdoba es
La actriz Isabela Córdoba es una de las mujeres que aprovechó los cambios en el reglamento de Miss Universo para participar con el cupo de Colombia ante el concurso universal - crédito @lacordobalove/Instagram

Se señala que la actriz no ha recibido llamados para actuar en telenovelas, series o películas, y que considera el reality una oportunidad para recuperar visibilidad profesional.

En el ámbito personal, la actriz nacida en Bogotá también ha estado en las portadas de las revistas de entretenimiento debido a sus relaciones sentimentales con hombres del medio.

Es madre de dos hijos: Jerónimo, fruto de su relación con el empresario Andrés Vasco, actual esposo de la actriz Manuela González; y Paloma, hija que tuvo durante su matrimonio con el actor Arap Bethke.

Estas son las producciones en las que Isabela Córdoba ha demostrado su talento como actriz

La carrera de Isabela Córdoba abarca cine, teatro y televisión. Tras completar sus estudios de actuación, debutó en la pantalla chica en 2007 con un papel en la serie internacional Sin vergüenza, donde compartió escena con figuras como Ivonne Montero, Gaby Espino y Margarita Ortega.

Isabela Córdoba es una de
Isabela Córdoba es una de las candidatas que mayor sorpresa causó cuando se anunció el estreno de 'Miss Universe Colombia, el reality' - crédito @lacordobalove/Instagram

Un año después, alcanzó notoriedad nacional al interpretar a “Tata” en la telenovela Vecinos. En 2010 asumió su primer protagónico como “María Clara” en la telenovela infantil La magia de Sofía. Desde entonces, ha participado en producciones como Las Santísimas, Tres Caínes, Mentiras perfectas y Garzón ¡vive! En 2016 formó parte de la película Polvo carnavalero, que posteriormente inspiró una serie con el mismo elenco principal.

Actualmente, la presencia de Córdoba en el certamen representa tanto un desafío personal como una estrategia profesional.

Su objetivo inmediato es avanzar a la ronda de semifinalistas, confiando en el respaldo del público y la valoración del jurado. La experiencia en el concurso le ofrece una vitrina para mostrar su versatilidad y talento, en un momento en que busca revitalizar su carrera artística.

En 2024, Isabela Córdoba suma un nuevo proyecto cinematográfico a su trayectoria con su participación en la película Welcome al norte, dirigida por Gustavo Losa.

Como modelo, Isabela Córdoba ha protagonizado varios videos musicales de artistas como Wisin y ha trabajo con importantes firmas de ropa interior como imagen de sus catálogos y en las pasarelas.

Actualmente, Isabela también trabaja como influenciadora de belleza compartiendo trucos saludables para el cuidado de la piel y el cuerpo.

