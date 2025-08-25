Laura G respondió si Melissa Gate tendría que regresar los tacones que le regaló: “Ahí no hay ningún problema”

Aclara Que Los Zapatos Que Le Regaló En La Casa De Los Famosos no son de Juan Martín, sino de Bruno - crédito @letengoelchisme/IG

Laura González, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, ha estado en el centro de la polémica a raíz de las declaraciones de su expareja Juan Martín Moreno, que la acusó públicamente de ser prepago durante una de las transmisiones que el empresario realizó en sus redes sociales.

En medio de la discusión que se generó en redes sociales, surgió una pregunta de parte de Melissa Gate en vista de la insistencia de sus seguidores, por los zapatos de la firma Ralph Laurent que le obsequió Laura G en su paso por el reality del Canal RCN.

“Lo único que no sé es, los zapatos que me regalaste ¿se los tengo que devolver al tipo que te pidió todo o esos los compraste tú y me los puedo quedar?”, preguntó Melissa.

Laura G le regaló unos tacones a la paisa de una lujosa marca de diseñador que cuestan una millonada - crédito cortesía del Canal RCN - @Blog64022704 / X

Con risas, la paisa aseguró que tenía miedo de salir a la calle con ellos puestos y que de un momento a otro “llegue tu exmarido y me los quite”, lo que provocó una respuesta de Laura G cargada de ironía para Martín.

De acuerdo con la también exparticipante de Protagonistas de nuestra tele, los zapatos fueron un obsequio de parte de otro de sus novios, que al parecer cuando se acabaron las cosas no reclamó los regalos.

“Me están preguntando si los tacones me los tiene que devolver Melissa. No, los tacones, los Ralph Laurent que tiene Melissa, me los dio Bruno, y Bruno no quitó nada, no quitó ni el anillo de compromiso ni nada. Así que ahí no hay ningún problema”, aseguró la modelo paisa, con una risa irónica en su rostro.

Sus publicaciones demuestran que tiene una vida de lujo - crédito Laura González / Instagram

Las reacciones de los internautas no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron comentarios sobre las declaraciones de Laura G en portales de entretenimiento, entre los que destacan: “Otro cliente más que le compró zapatos a ella”; “debería empezar a trabajar para comprarse sus cositas”; “menos mal con todos los comentarios que recibe, esta mujer es superrelajada”, entre otros.

Qué más dijo Martín Moreno sobre la camioneta que le regaló a Laura G

Luego de varios días marcados por la disputa pública y las acusaciones cruzadas entre Martín Moreno y Laura G, el foco ahora recae sobre la camioneta en el centro del desacuerdo, objeto que finalmente ha cambiado de manos tras semanas de declaraciones y negociaciones tensas.

Según lo expresó el propio Moreno en su cuenta de Instagram la mañana del 22 de agosto, la situación dio un giro: “Buen día, seguidores y amigos. Quería informaros de que la G (como se refiere a Laura G) ya me ha hecho entrega de la camioneta. Estoy preparando un vídeo para explicaros todo y contaros cómo se va a realizar el sorteo. Que tengáis un excelente día“, aseguró.

Juan Martín Moreno, expareja de Laura G, arremetió en contra de la exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @martinleblank/IG - Canal RCN

De acuerdo con las declaraciones que ofreció Martín Moreno en diálogo con Dímelo King, el origen de la controversia se remonta al momento en que, tras la ruptura con Laura G, ambos comenzaron a ventilar públicamente detalles personales y, a la vez, a explorar un acuerdo privado.

Moreno relató: “No para de enredarme. Con lo de la camioneta y la plata que le di, la camioneta mía fue que yo... A ver, yo le regalé la camioneta, pero como no estamos juntos y el cumpleaños ni ha llegado, ¿cómo le voy a dar un regalo a una persona si no estoy ni con ella?, pues obviamente la camioneta me la devuelve. Entonces la camioneta me dijo ella que me pasaba la camioneta, pero que ella quería arreglar las cosas, que la ayudase, que sacase el comunicado, que quería hacer una revista. Entonces yo le pasé los diez mil dólares y se fue a México”.

En palabras del empresario, la situación se volvió más compleja cuando, según él, la contraparte incumplió lo que supuestamente habían pactado, mezclando la devolución del vehículo con otros favores y condiciones. La discusión incluyó además el tema de un pago de diez mil dólares, el cual Moreno afirma haber realizado en medio de los intentos de reconciliación y tras una solicitud directa de Laura G.