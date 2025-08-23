Colombia

Policía desmanteló depósito ilegal de armas de la Segunda Marquetalia en zona rural de Magüí Payán, Nariño

La intervención en una zona apartada del sur de país llevó al hallazgo de pistolas, fusiles, ametralladora y lanzagranadas, con repercusiones directas en la estructura criminal que pretendía fortalecer su capacidad de daño

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Declaraciones del coronel John Jairo Urrea Rozo, comandante del departamento de policía Nariño - crédito Policía Nariño

En una operación desarrollada por la Policía Nacional en el municipio de Magüí Payán (Nariño), las autoridades reportaron la ubicación y destrucción de un depósito ilegal con material de guerra perteneciente a grupos armados residuales, acción que impacta directamente la capacidad armada de estas organizaciones en la región.

La intervención se realizó en cumplimiento de la ofensiva nacional contra el multicrimen y el delito, con el objetivo de desarticular estructuras criminales y reducir el tráfico ilegal de armas en Colombia.

De acuerdo con lo informado por las autoridades policiales, el operativo permitió incautar tres fusiles calibres 5.56 y 7.62 milímetros, una ametralladora calibre 7.62 milímetros, dos armas de fuego tipo pistola calibre nueve milímetros y dos lanzagranadas calibre 40 milímetros. Este arsenal, según las investigaciones, presuntamente pertenecía a la estructura Ariel Aldana, de la Segunda Marquetalia.

Este fue el armamento incautado a la estructura Ariel Aldana de la Segunda Marquetalia - crédito Policía Nariño

El comandante del Departamento de Policía de Nariño, coronel John Jairo Urrea Rozo, indicó: “En una contundente acción contra el tráfico de armas ilegales, la Policía Nacional, en un efectivo operativo articulado, logró la ubicación y destrucción de un importante depósito ilegal en la zona rural del municipio de Magüi Payán (...) Este material bélico (...) tenía como propósito fortalecer su capacidad criminal para atentar contra la población civil y la fuerza pública en esta región del departamento de Nariño".

Y agregó: “Con esta operación se logra afectar de manera directa su accionar delictivo y reducir los riesgos de la violencia en las comunidades rurales. Esta estrategia se enmarca dentro de los lineamientos de la ofensiva nacional contra el multicrimen y el delito, priorizando la desarticulación de estructuras criminales y el control del tráfico ilegal de armas”.

En el reporte de la Policía, se detalla que acciones como la de Magüí Payán forman parte de una estrategia integral para reducir los niveles de violencia y fortalecer la seguridad de los habitantes en áreas rurales de Nariño.

La incautación del armamento representa un contundente golpe contra la Segunda Marquetalia en Nariño - crédito Policía Nariño

Las autoridades sostienen que la destrucción de este depósito afecta de forma directa la capacidad operativa de los grupos residuales en la región, debilitando su influencia y su potencial para ejecutar ataques contra la población civil y la fuerza pública.

Detienen en Barbacoas a tres presuntos integrantes del<b> </b>frente<b> </b>Franco Benavides de las disidencias de las Farc

El 20 de agosto, las autoridades reportaron la captura de tres presuntos integrantes del frente Franco Benavides de las disidencias de las Farc en posesión de armas de alto poder en una zona rural de Barbacoas (Nariño), lo que constituye un golpe a la estructura delincuencial señalada de intimidar comunidades y favorecer situaciones de inseguridad en la región.

El operativo formó parte de una acción coordinada entre la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación.

Los tres capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización - crédito Policía Nariño

Según la información oficial, los sujetos habrían sido interceptados cuando se desplazaban en una embarcación por el río Telembí. En el momento de su detención, portaban un fusil con dos proveedores y 191 cartuchos calibre 5.56 mm, una pistola calibre nueve milímetros con proveedor y ocho cartuchos, y un revólver calibre 38 milímetros con cuatro cartuchos. Las autoridades consideran que este armamento podría ser utilizado en hostigamientos contra la Fuerza Pública y en acciones de intimidación a la población civil local.

Las primeras investigaciones identifican a los capturados como presuntos miembros del Bloque Occidental Jacobo Arenas, facción que implementa retenes ilegales y utiliza armas de fuego para mantener control en sectores estratégicos de la región.

Durante la conferencia de prensa, representantes de la Policía Nacional destacaron que “este importante resultado fortalece la seguridad en el departamento, evita posibles hechos violentos y demuestra la efectividad de la acción coordinada”

Por último, la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa, enfatizando la importancia de la colaboración comunitaria en la consolidación de la seguridad regional.

Temas Relacionados

Depósito ilegal de armasPolicía NariñoMagüí PayánNariñoEstructura Ariel AldanaSegunda MarquetaliaColombia-Noticias

