Carlos Torres volvió a las andadas: le jugó una broma pesada a otro compañero de elenco en ‘La reina del flow’ y casi se le sale de las manos

El barranquillero le hizo creer a su compañero de elenco en 'La reina del flow' que le robaron su automovil, desatando su ira

Hace algunas semanas el actor Carlos Torres, reconocido por su trabajo en producciones como Pedro el escamoso o La reina del flow, alcanzó notoriedad en plataformas digitales cuando publicó una broma pesada que le gastó a su colega Mabel Moreno, con la que coincidió en esta última serie y en Medusa.

“Mábel Moreno le gusta hacerme bullying, especialmente a mí en grabación, y hoy es mi venganza. Le vamos a hacer creer que se subió al carro equivocado, al transporte equivocado que la va a llevar a su supuesta reunión. Quédense para ver cómo sale esto”, dijo Carlos Torres en el video.

Como consecuencia, Mabel comenzó a sentirse más y más nerviosa, gritando por temor a que le hicieran daño y pidiendo que le abrieran las ventanas (que supuestamente estaban dañadas). Posteriormente, Carlos, que seguía la situación desde un carro que iba detrás, salió y la calmó indicándole que se trataba de una broma.

El viernes 22 de agosto, Carlos decidió repetir la dosis con otro miembro del elenco de La reina del flow. Se trató de Luis Velasco, uno de los antagonistas de dicha producción y reconocido por sus papeles en Rosario Tijeras o Perfil Falso.

"Le robamos el carro a Lucho Velasco. Va a llegar a un restaurante supuestamente a tener una reunión y el valet parking va a desaparecer su carro. No va a aparecer por ninguna parte. Lucho es un poquito fosforito. Vamos a ver cómo reacciona Lucho“, dijo Torres en la introducción del video.

En el mismo se mostró cuando Velasco habló con el valet, que aseguró no haber recibido el carro para estacionarlo. Aunque el actor le dijo que no se fijó en el rostro de la persona, sí insistió en que era alguien que usaba un uniforme del establecimiento.

Cuando el empleado le expresó que no podía hacerse responsable del supuesto robo porque no fue él quien recibió el carro, la situación comenzó a escalar. Fue entonces cuando Velasco le dijo “¿Se está haciendo el bobo o qué?”, haciendo que la situación se volviera cada vez más compleja.

Minutos después, la persona que le recibió el automóvil a Velasco regresó al lugar. Visiblemente ofuscado, Velasco le reclamó por su carro, pero haciendo caso omiso el supuesto valet le preguntó si es actor, a lo que este responde afirmativamente. Acto seguido, le preguntó “¿Usted es Don Armando?“, haciendo referencia de forma errada al personaje de Betty la fea, tras lo cual le pidió un saludo para su mamá.

Velasco le pidió que le dijera que pasó con su carro, a lo que el valet le respondió: “Hay 50 millones de razones para que yo se lo entregue allá en la esquina”, dando a entender que tenía secuestrado el carro.

Sorprendido y cada vez más indignado, Velasco le pidió a una mujer que llamara a la Policía. “Estos hijueputas me robaron el carro”, expresó, tras lo cual comenzó a lanzar puños y patadas contra el valet, exigiendo que le devolvieran su carro.

Torres, notando que la situación se podía salir de las manos, pidió inicialmente a los actores que formaban parte de la broma que lo calmaran. Al ver que eso no sucedía ni aunque cuatro personas lo agarraron, tuvo que aparecer él mismo en la escena para tranquilizar a Velasco y explicarle que se trataba de una broma.

“Estoy temblando de la piedra que tengo”, admitió Velasco, una vez que asumió cuál era la situación y advirtió que “se vengaría”, pues reconocía a varias de las personas que participaron de la broma. Mientras, Carlos Torres aseguró entre risas que “yo no dije que fueran tan violentos contigo”.