Patrulleros heridos en ataque terrorista en Amalfi, Antioquia, fueron trasladados a Bogotá: este es su estado de salud

Los uniformados iban a cumplir labores de erradicación de cultivos de coca en el territorio cuando fueron atacados - crédito Colprensa

El ataque terrorista perpetrado el 21 de agosto de 2025 en Amalfi, Antioquia, dejó 13 uniformados muertos y cuatro heridos. El atentado conmocionó al país, generó indignación y motivó el despliegue de soldados de artillería en el municipio. Esto, mientas, se llevan a cabo labores humanitarias y de atención a los policías que sobrevivieron al ataque.

El Hospital Central de la Policía Nacional informó a través de un comunicado que los cuatro patrulleros lesionados fueron trasladados a Bogotá. Los efectivos tienen entre 28 y 30 años y se encuentran bajo observación en el hospital. Ingresaron por urgencias a las 10:28 a. m. del 22 de agosto.

Las víctimas fueron atendidas por especialistas que abordaron sus casos de acuerdo con la complejidad de sus heridas. Los esfuerzos del personal médico permitieron que ahora se encuentren estables. No obstante, su pronóstico es reservado.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso de brindar el tratamiento necesario y todo el apoyo requerido para nuestros policías y sus familias, con un enfoque basado en el humanismo y el bienestar”, detallaron las autoridades en el comunicado.

Reporte oficial tras atentado a helicóptero en Amalfi, Antioquia - crédito Policía Nacional

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación asumió la investigación de los hechos y avanzan en la recolección de material probatorio con el fin de identificar, capturar y judicializar a los responsables del ataque. A través de X, indicó que se verificará si las disidencias de las Farc están detrás del atentado.

“Los investigadores recogen evidencias para tener claridad sobre lo sucedido, y trazar y seguir un plan metodológico para abordar integralmente la indagación de los hechos. A partir de las primeras diligencias, se cuenta con elementos materiales probatorios que involucran al frente 36 del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc”, precisó.

Así fue el ataque a los uniformados en Amalfi

El atentado ocurrido en Amalfi involucró el uso de un dron explosivo que logró derribar el helicóptero en el que se movilizaban los uniformados, que se disponían a erradicar cultivos de uso ilícito en el territorio, según informó el presidente Gustavo Petro. Los hechos se presentaron en la vereda Los Toros, zona rural de Amalfi, al nordeste de Antioquia.

El frente 36 del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc habría sido el responsable del acto terrorista, que derivó en el fallecimiento de la mayoría de los policías. Entonces, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó sobre el despliegue de pie de fuerza en el territorio, con el fin de hacer frente al grupo armado y a otras organizaciones criminales.

“Hemos desplegado todas las capacidades institucionales para neutralizar los responsables. Nuestra nación con su Fuerza Pública no se doblega ante los criminales: los enfrenta y neutraliza independientemente de cómo se autodenominen”, informó el jefe de la cartera en su cuenta de X.

Ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció falta de atención y negligencia del Gobierno nacional. Pues, desde junio de 2025 había informado sobre la presencia de grupos al margen de la ley en la vereda donde se presentaron los hechos. Al parecer, la información que suministró no fue tenida en cuenta.

Además, criticó la tardanza de las autoridades en la evacuación de los heridos y de la recuperación de los cuerpos del personal que falleció en el ataque. Pasaron varias horas antes de que esas labores fueran ejecutadas.

Uniformados muertos en ataque terrorista en Amalfi - crédito Policía Nacional

Por otro lado, fue revelado un video en el que se evidencia cómo los criminales responsables del atentado celebran el éxito de sus planes terroristas. En la grabación se escucha a un hombre informar a través de un radio sobre el resultado de sus acciones delictivas:

“Coronamos, coronamos. Coronamos, viejo, coronamos. Mire, mire donde cayó, mire”, dijo.

La persona con la que se estaba comunicando festejó lo ocurrido: “Bien, bien. Felicitaciones, no joda, pa’ que sientan esos malparidos(sic)”.

Integrantes de las disidencias festejaron y se felicitaron por haber logrado derribar el helicóptero de la Policía - crédito @ColombiaOscura_/X