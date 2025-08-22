Estos son los videos de la captura de alias Sebastián, señalado del atentado terrorista en Cali que deja hasta el momento seis muertos

La captura de alias Sebastián, presunto responsable del atentado en Cali, fue posible gracias a la intervención ciudadana y policial - crédito capturas de pantalla de videos de redes sociales

La captura de alias Sebastián, señalado como uno de los responsables del atentado en Cali, se convirtió en el centro de atención tras la difusión de videos de la captura en redes sociales.

Las imágenes muestran el momento en que la comunidad del barrio La Base retuvo y golpeó al sospechoso, minutos después de la explosión en la Base Aérea Marco Fidel Suárez, que dejó al menos seis muertos y más de sesenta heridos en una de las zonas más concurridas de la ciudad.

La reacción ciudadana, sumada a la rápida intervención de la Policía Nacional, permitió la detención del presunto implicado en un hecho que ha sacudido a la capital del Valle del Cauca y ha puesto en alerta a las autoridades nacionales y locales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La detención de Walter Steban Yonda Ipia, señalado por su presunta participación en el ataque con explosivos, fue posible gracias a la intervención de la comunidad y la rápida acción policial en el barrio La Base - crédito @Zuluag58661Ciro/X

En las imágenes se observa al sospechoso tendido en el suelo, con una herida visible en la cabeza, mientras intenta ocultar su rostro de las cámaras.

Un grupo de personas lo rodea, lo golpea y lo inmoviliza antes de que agentes de la Policía lo esposen y lo trasladen bajo custodia. La comunidad actuó en medio del caos y la indignación, impidiendo la huida del presunto responsable y facilitando su entrega a las autoridades.

La identidad del detenido fue confirmada posteriormente como Walter Steban Yonda Ipia, de 23 años y oriundo de Corinto, Cauca. En redes sociales se hace llamar Sebastián, aunque en su municipio es conocido como Walter.

Imágenes difundidas en redes sociales revelan cómo residentes retuvieron y agredieron al presunto implicado minutos después de la explosión, facilitando su entrega a las autoridades y evitando su fuga - crédito @Theonathaniel23/X

Según información preliminar recogida por El País de Cali, el joven tendría un rol de mando dentro de un grupo armado ilegal que opera en la región, aunque su papel exacto en la logística del ataque aún se investiga. Testigos aseguraron que participó en la ubicación de los camiones cargados con explosivos, uno de los cuales no explotó.

El presidente Gustavo Petro expuso públicamente el rostro del capturado pocas horas después del atentado, identificándolo como alias Sebastián, presunto integrante de las estructuras del Estado Mayor Central (EMC) bajo el mando de alias Marlon, subordinado a la llamada Junta del Narcotráfico.

Petro afirmó en su cuenta oficial: “Este es uno de los presuntos responsables del atentado en Cali con camión/bomba, capturado por la comunidad en el lugar de los hechos”. La Fiscalía General de la Nación confirmó en la noche la detención de dos sospechosos, quienes serán presentados ante un juez de control de garantías mientras continúan las investigaciones para esclarecer la autoría y la estructura criminal detrás del ataque.

Alias Sebastián, señalado como uno de los presuntos responsables del atentado con explosivos frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez de Cali, se produjo tras ser retenido y golpeado por la comunidad del barrio La Base - crédito @libardosky3/X

Las autoridades nacionales y locales reaccionaron con contundencia ante el atentado. El presidente Petro viajó a Cali para liderar un consejo extraordinario de seguridad junto al alcalde Alejandro Eder y la cúpula militar.

Eder condenó el ataque, ofreció una recompensa de hasta 400 millones de pesos por información sobre los autores y anunció la militarización de la ciudad. “Todos los organismos de seguridad están desplegados para proteger la vida de los caleños”, escribió el mandatario local en X, que también exigió acciones claras y contundentes del Gobierno Nacional.

En cuanto a los responsables, la principal hipótesis de la Fiscalía y el Ministerio de Defensa apunta a la estructura Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Marlon y subordinada a la Junta del Narcotráfico.

Imágenes difundidas muestran cómo habitantes del barrio La Base intervinieron tras la explosión, logrando retener al sospechoso antes de la llegada de la Policía, en un episodio que marcó a la capital vallecaucana - crédito @cfunivalle/X

El presidente Petro también mencionó la posible participación de la estructura Carlos Patiño, facción comandada por alias Iván Mordisco, y relacionó el ataque con la ofensiva de la Fuerza Pública en el Cañón del Micay, en El Plateado, Cauca. Por información que conduzca a la captura de alias Marlon, las autoridades ofrecen más de 3.200 millones de pesos de recompensa.

Como parte de la respuesta estatal, la ciudad de Cali fue militarizada y se cerró la carrera Octava, la vía donde ocurrió el ataque. El consejo de seguridad liderado por el presidente y el alcalde buscó coordinar acciones inmediatas para garantizar la seguridad y avanzar en la investigación. La Fiscalía confirmó que los dos primeros detenidos están en manos de la justicia y que se espera su pronta judicialización.