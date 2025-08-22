Autoridades de Cali destacaron que capturado por atentado terrorista “tiene brackets”: “Aquí los tenemos tranquilos, yendo al odontólogo”

Alias Sebastián, capturado por atentado en Cali, tiene brackets - crédito redes sociales/X

Crece la rabia en el país por el recrudecimiento de la violencia durante la jornada del 21 de agosto de 2025, con atentados en Cali, Valle del Cauca, y Amalfi, Antioquia. Además se reportó una detonación en Florencia, Caquetá.

No obstante, un dato que más ha generado curiosidad , especialmente tras el atentado ocurrido en Cali —en el que se reportaron seis personas muertas y al menos 76 gravemente heridas—, es la revelación sobre las condiciones en las que se encontraba uno de los capturados por estos hechos, alias Sebastián.

El secretario de Gobierno de Cali, Diego Fernando Hau, así como el alcalde de la capital vallecaucana, Alejandro Eder, expresaron su indignación al informar que el detenido usa brackets.

Se percataron en el momento de su captura, lo que, en sus palabras, evidencia una situación insólita en torno a cómo operan y son tratados los responsables de estos actos violentos, que pueden desenvolverse con libertad.

En entrevista con Caracol Radio, Hau criticó abiertamente la imagen tradicional de los miembros de grupos armados.

Dijo que “la persona que ha sido capturada, como posible delincuente terrorista, que lideró esto, tenía brackets, lo que quiere decir que tiene tiempo suficiente y tranquilidad para ir al médico, para sentarse dos horas con un odontólogo para que le instalen y mejoren su sonrisa”.

La captura de alias Sebastián, presunto responsable del atentado en Cali, fue posible gracias a la intervención ciudadana y policial - crédito capturas de pantalla de videos de redes sociales

Frente al recrudecimiento de la violencia tanto en Cali como en Amalfi, Antioquia, el secretario Hau reflexionó sobre las facilidades y el nivel de permisividad que, a su juicio, reciben los grupos armados.

Incluso dijo: “Aquí los tenemos tranquilos, yendo al odontólogo a recuperar su sonrisa”.

El alcalde Eder también habló de la “sonrisa” del capturado

Incluso, el alcalde Eder puntualizó la peculiaridad. En diálogo con Blu Radio dijo sobre el capturado: “Mírale los dientes. Tenía frenos. Tenía brackets”.

El mandatario explicó que, tras más de una década trabajando en procesos de desmovilización de más de 35.000 excombatientes de diferentes grupos armados, “jamás vi un desmovilizado que tuviera brackets”.

Para Eder, este detalle es revelador del perfil de las nuevas disidencias: individuos con acceso a servicios urbanos, cierta comodidad y la posibilidad de moverse libremente por la ciudad para acudir a tratamientos odontológicos.

El alcalde Alejandro Eder señaló que el capturado usa brackets y pude acceder a comodidades - crédito @mindefensa/X

“Quiere decir que están cómodos. Quiere decir que tiene tiempo para entrar a la ciudad y sentarse dos horas en la silla del dentista para que le pongan sus braquecitos (sic)”, agregó.

En su revisión de las redes sociales de alias Sebastián, el alcalde lo describió como un “traquetico, posando con su pistola y haciéndose pues el macho”, ilustrando así la diferencia de actitud y estilo de vida entre los nuevos integrantes de estos grupos y los viejos cuadros de las Farc.

Sobre la judicialización, el alcalde fue categórico al calificarlo como “asesino delincuente”, y prometió hacer seguimiento para que le caiga todo el peso de la justicia, con el objetivo de obtener una condena ejemplar de 60 años de cárcel.}

El debate sobre las condiciones de vida de miembros de grupos armados

Las autoridades cuestionaron la percepción de que estos individuos se esconden en condiciones de precariedad en la selva, cuando en realidad pueden acceder a servicios y tratamientos médicos especializados, en las ciudades del país.

Alias Sebastián, con fotografía de los jefes de las Farc - crédito @claudiacarrasq/X

El atentado, perpetrado en las inmediaciones de la base aérea militar Marco Fidel Suárez, dejó a la ciudad sumida en un clima de dolor, incertidumbre y creciente indignación. De hecho, el país político se pronunció para rechazar los hechos de violencia.

Mientras avanza la investigación sobre los hechos y la responsabilidad de los capturados, la sociedad caleña enfrenta el desafío de tramitar el dolor por las víctimas y la sensación de vulnerabilidad. Mientras tanto, líderes políticos y de opinión exigen respuestas contundentes, especialmente por parte del Gobierno, frente al accionar de los grupos armados y a las políticas estatales en materia de seguridad.