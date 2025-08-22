Colombia

Anuel AA y Blessd lanzan su nuevo sencillo “Pórtate Bonito”, en medio del paso de su gira por Estados Unidos

Los artistas del género urbano se juntan para la que será su sexta colaboración, que formará parte del repertorio de la gira “Real Hasta La Muerte 2″, en el país norteamericano

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

El cantante puertorriqueño Anuel AA y el colombiano Blessd presentaron el 21 de agosto su nuevo sencillo Pórtate Bonito, una colaboración que fusiona el trap latino con ritmos afro y que forma parte del próximo álbum de Anuel, Real Hasta La Muerte 2.

El lanzamiento coincide con el éxito de su gira conjunta por Estados Unidos, que ya suma tres fechas con entradas agotadas y tiene su próxima parada el 22 de agosto en Houston, Texas.

La colaboración fue anunciada por Anuel AA el pasado 6 de agosto a través de su cuenta de Instagram, donde también confirmó que Blessd se sumaría oficialmente a la gira Real Hasta La Muerte 2. Ambos artistas, que ya trabajaron juntos en temas como Deportivo y Mírame Remix, apuestan nuevamente por un sencillo que busca consolidarse como uno de los éxitos latinos de 2025.

La colaboración entre Anuel AA
La colaboración entre Anuel AA y Blessd fusiona trap latino y ritmos afro en su nuevo tema - crédito cortesía Anuel AA

Pórtate Bonito es el segundo adelanto oficial del álbum Real Hasta La Muerte 2, un proyecto que Anuel AA viene preparando desde hace más de un año y con el que viene generando expectativa entre sus seguidores. Prueba de ello es que el primer sencillo, Little Demon, logró posicionarse en el Top 10 de YouTube en más de 10 países tras su estreno.

En declaraciones difundidas por el equipo de prensa, el puertorriqueño destacó la importancia de este lanzamiento para sus seguidores: “Este es el segundo sencillo de mi álbum RHLM2. A toda la fanaticada y a los que han estado gritando Real Hasta La Muerte en cada show, esto es para ustedes. El tiempo de Dios es perfecto, y en el momento justo, les traemos Pórtate Bonito. Este tema es un afro junto a mis hermanos Blessd y Ovy, hicimos este tema pensando en ustedes”.

La gira "Real Hasta La
La gira “Real Hasta La Muerte 2” suma fechas agotadas en Estados Unidos - crédito cortesía Anuel AA

Por su parte, Blessd subrayó la relevancia de la colaboración y la gira: “Siempre es un honor romper con el hermanito Anuel. Pórtate Bonito es otra pa’ la historia, gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo. Ya van cinco canciones juntos y lo que falta... estamos girando por los States llevando música real, desde Medellín pa’l mundo”.

La gita Real Hasta La Muerte 2 registra una alta demanda de entradas en varias ciudades de Estados Unidos, con tres fechas agotadas hasta el momento. Anuel AA y Blessd han anunciado que continuarán presentándose en distintas ciudades y anticipan nuevas sorpresas para sus seguidores en los próximos meses.

La gira 'Real Hasta La
La gira 'Real Hasta La Muerte' se extenderá hasta septiembre en Estados Unidos - crédito cortesía Anuel AA

Blessd enfrentó a guardia de seguridad que lanzó de la tarima a menor que lo quería saludar

Justamente durante una de las primeras presentaciones de esta gira, el ambiente festivo que acompañaba la presentación del paisa se vio alterado por un incidente.

Un joven logró acceder a la tarima durante el espectáculo, lo que activó la intervención inmediata de la seguridad. El guardia, encargado de proteger la integridad del artista, optó por una maniobra radical: arrojó al fanático fuera del escenario, provocando su caída al suelo.

Blessd se enojó con guarda de seguridad que agredió a fanático durante una de sus presentaciones - crédito @ghoul44k/Tiktok

La reacción del cantante fue inmediata: Detuvo la música y, visiblemente molesto, se dirigió al responsable de la seguridad cuestionando a su proceder.

“¿Cómo vas a hacer eso? Eso no puede ser, ¿cómo va a tirar al niño así? ¡Qué indelicadeza!”, afirmó.

La escena, registrada por asistentes y difundida en plataformas digitales, mostró a Blessd acercándose al seguidor afectado para verificar su estado. Tras asegurarse de que no sufrió lesiones graves, el artista decidió invitarlo nuevamente a subir a la tarima, permitiéndole compartir el micrófono y cantar junto a él.

Este gesto, que buscó revertir la tensión del momento, fue recibido con aplausos por parte de algunos presentes, quienes valoraron la empatía del cantante hacia su público.

No obstante, la reacción de Blessd también generó controversia. En redes sociales, numerosos internautas expresaron su desacuerdo con la forma en que el artista increpó a su colaborador, indicando que el empleado de seguridad cumplía con su deber de proteger al intérprete.

