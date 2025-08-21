Colombia

Habló turista mexicana que fue retenida durante un paseo en lancha en Cartagena: “Solo quiero justicia”

Gretel Miranda Álvarez denuncia que los responsables siguen libres y solo ha recuperado parte del monto sustraído, mientras autoridades prometen reforzar la seguridad para visitantes extranjeros

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Los hechos ocurrieron en cercanías a la isla Tierrabomba de la capital colombiana - crédito AFP/redes sociales

Gretel Miranda Álvarez y su acompañante, de nacionalidad mexicana, fueron víctimas de un supuesto robo, un “secuestro exprés” y una extorsión cuando regresaban de las islas de Rosario y Barú, en Cartagena de Indias (Colombia), donde pasaban sus vacaciones.

En diálogo con El Tiempo, la turista norteamericana aseveró que, pese a interponer una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, los responsables permanecen en libertad y que la justicia no ha respondido a su reclamo.

“No sé qué hacer, en verdad mi intención no es dañar la imagen de Cartagena, solo quiero justicia y que esas personas no se salgan con la suya y sigan cometiendo robos a los turistas y haciéndole daño a una ciudad que vive del turismo”, explicó Miranda al diario bogotano.

El asalto ocurrió en altamar, cuando la viajera y su acompañante fueron interceptados y despojados de $1.800.000 mediante amenazas.

“De regreso, una persona que nos acompañó durante todo el trayecto nos indicó que subiéramos otra embarcación llamada ‘Shaddai’, de color azul y rojo, con letras cursivas amarillas, franjas color negro y amarillo y toldo azul. Según la persona, esa sería la embarcación para el regreso a nuestro destino original”, manifestó.

