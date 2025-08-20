Piloto colombiano revela cuánto gana por vuelo y destaca el verdadero valor de la profesión

El comandante aclaró que los ingresos de los pilotos varían según horas voladas, tipo de aeronave y condiciones contractuales - crédito REUTERS/Luisa González - @capisolano/ TikTok

El capitán David Caro, piloto comercial con más de 16 años de experiencia en la industria aeronáutica colombiana, compartió detalles sobre las condiciones laborales y los ingresos de quienes ejercen esta profesión en el país.

Caro reveló en un video publicado en su cuenta de Tiktok que, aunque existe una percepción extendida sobre los altos salarios de los comandantes de vuelo, la realidad puede diferir de las expectativas.

Caro explicó que el ingreso de un piloto en Colombia varía dependiendo de la aerolínea, la cantidad de horas voladas y el tipo de aeronave que opera.

Indicó que, en promedio, un capitán comercial podría recibir alrededor de 500.000 pesos colombianos por trayecto nacional, aunque este monto puede aumentar o disminuir de acuerdo con la empresa y las condiciones contractuales.

También puntualizó que este ingreso incluye las horas de vuelo, las guardias aeroportuarias y hasta los posibles tiempos de espera entre rutas.

Según el piloto, el pago por trayecto no es universal, ya que muchas aerolíneas implementan esquemas de salario fijo mensual, sumado a bonificaciones según las horas efectivamente voladas.

Caro aclaró que el monto mencionado no corresponde a vuelos internacionales ni a rutas de mayor complejidad, donde las tarifas pueden ser más altas debido a las exigencias adicionales y al tiempo de operación extendido.

Al ser consultado sobre si la profesión cumplía con las expectativas económicas de quienes la ejercen, Caro señaló que muchos pilotos se sienten satisfechos, aunque la estabilidad y los beneficios pueden variar según la coyuntura del sector y la política interna de cada aerolínea.

Resaltó que la formación de un piloto requiere una inversión considerable en estudios y entrenamientos, lo que influye en la percepción del retorno económico frente al esfuerzo realizado.

Más allá del aspecto salarial, el capitán enfatizó la riqueza de las experiencias que brinda la profesión, que muchas veces superan el mero interés financiero. “Nada se compara con las experiencias que ofrece la vida de un piloto”, afirmó Caro, destacando los paisajes, la posibilidad de conocer diferentes culturas y la oportunidad de vivir situaciones únicas en cada jornada de trabajo.

El piloto también señaló los retos y sacrificios de la vida en la aviación, como los largos periodos lejos de la familia, los cambios frecuentes en los horarios y la responsabilidad que conlleva la seguridad de los pasajeros y la tripulación. Pese a las dificultades, sostuvo que el sentido de propósito y la pasión por volar suelen ser los mayores incentivos para quienes eligen esta carrera.

La declaración del capitán Caro ofrece una visión equilibrada sobre la realidad económica y profesional de los pilotos en Colombia, donde el prestigio y los mitos sobre la remuneración contrastan con la dedicación y las exigencias cotidianas del oficio.