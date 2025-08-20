Colombia

Interpol emitió circular amarilla para dar con el paradero de la menor Valeria Afanador, desaparecida en Cajicá

Esta circular está diseña para dar una alerta a nivel mundial sobre la desaparición de personas y así poder contribuir con su búsqueda

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Interpol emitió circular amarilla por
Interpol emitió circular amarilla por desaparición de Valeria Afanador - crédito Interpol

La Organización de Policía Criminal difundió una circular amarilla con el rostro y el nombre de Valeria Afanador, la menor desaparecida luego de perder su rastro en las instalaciones de una institución educativa en el municipio de Cajicá, departamento de Cundinamarca.

Esta circular está diseña para dar una alerta a nivel mundial sobre la desaparición de personas y poder contribuir con su búsqueda. En la de Valeria, se especificaron sus datos como fecha de nacimiento, color de ojos, de cabello, estatura y el nombre de su padre y su madre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En medio de una de las operaciones más amplias de búsqueda en la región, diecisiete entidades y más de doscientas personas se han sumado a las labores coordinadas por la Unidad de Gestión de Riesgo en el municipio y sus alrededores, enfocando todos sus esfuerzos en la localización de la persona desaparecida.

Como parte de este despliegue, se encuentran disponibles una ambulancia, equipos caninos especializados en búsqueda, así como tecnología de punta con varios drones operando en la zona.

La labor conjunta abarca la participación activa de los Bomberos de Tabio, Zipaquirá, Chía y Cajicá. Asimismo, la Defensa Civil de Cajicá, Sutatausa, Tenjo y Suesca están movilizadas en el terreno, sumando recursos humanos y logísticos. Por su parte, la Policía Nacional interviene a través de sus equipos Ponalsar, Remsa y Dijín, mientras que el Ejército Nacional apoya la operación con efectivos del Batallón de Atención de Desastres No. 80 y de la Brigada 13.

Búsqueda de Valeria Afanador, niña
Búsqueda de Valeria Afanador, niña de 10 años desaparecida en el municipio de Cundinamarca - crédito Bomberos Cundinamarca

En horas de la mañana del 19 de agosto, Manuel Afanador y Apolo, un perro que conocía a la menor, emprendieron de nuevo la búsqueda en terrenos a 10 kilómetros a la redonda de las instalaciones de su colegio, Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda Canelón, sector Bebedero, en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, donde fue vista por última vez la menor.

Felipe Afanador, tío de Valeria, hablo con Noticias Caracol y explicó la razón de llevar al canino al área para que acompañara las labores de búsqueda: “Sentimos que nos faltaba traer a alguien que conoce muy bien a Vale como es Apolo. Él ha estado muy inquieto estos días, bastante triste, entonces hoy decidimos traerlo. Ha estado bastante inquieto por esta zona".

Ocho días se cumplen desde
Ocho días se cumplen desde la desaparición de la niña de 10 años en Cajicá - crédito Bomberos Cundinamarca

Habló padre de Valeria Afanador

En conversación con el mismo medio de comunicación, el hombre afirmó que no desfallecerán en las labores de búsqueda: “Yo creo que vamos a seguir orando y unidos, teniendo la fe intacta. El acompañamiento de nuestra familia y amigos ha sido muy importante, así como el apoyo de la Alcaldía, la Gobernación y los bomberos”.

No se ha confirmado o descartado ninguna hipótesis, sin embargo, Manuel comentó que no están seguros de que haya sido un secuestro: “No lo sé (si fue raptada), hoy no sabemos si alguien la tiene o no, como lo dice el coronel: se mantienen todas las hipótesis posibles”.

El Gaula, la Sijín y
El Gaula, la Sijín y el CTI coordinan esfuerzos en la investigación del caso - crédito @BomberoFarfan/X

Además, ya habías realizado un llamado a la ciudadanía en dado caso de que se trate de un caso de rapto: “Si alguien tiene a Valeria, por favor devuélvanosla. Valeria es una niña pequeña, indefensa, de mucho amor; extraña a sus papás, a sus hermanitos. Entonces yo pido el favor que, si hay alguien, no sé si esto sea verdad o no; si hay alguien que tenga la niña, le pido por favor con el corazón en la mano, devuélvanosla, porque ella necesita atenciones especiales y es una niña muy indefensa”, recordando que la menor tiene síndrome de Down.

El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cundinamarca, afirmó en el noticiero que han sido varias las llamadas en las que se afirma que han visto a la menor en calles o paraderos de busus, sin embargo, malo llegar al lugar se ha confirmado que la información es mentira por lo que por el momento no se tiene certeza de los hechos.

Temas Relacionados

InterpolCircular amarillaValeria AfanadorNiña desaparecidaCajicáColombia-Noticias

Más Noticias

Fenerbahçe vs. Benfica EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la UEFA Champions League

Se juegan los primeros 90 minutos en Estambul, entre el equipo de Jhon Jader Duran y Richard Ríos, por un cupo a la fase de liga del torneo más importante de Europa

Fenerbahçe vs. Benfica EN VIVO,

Esta es la boleta de libertad del expresidente Álvaro Uribe: ya se encuentra en las oficinas del Inpec

La boleta de libertad del expresidente Álvaro Uribe se encuentra firmada por la jueza Sandra Liliana Heredia

Esta es la boleta de

Fedesarrollo advierte que las importaciones de gas crecerían 213% en 2026 y costarían $11,2 billones a la economía

El informe advierte que la mayor dependencia del gas importado afectará principalmente a industria y comercio, con pérdidas millonarias y riesgos para la competitividad y el bienestar de los hogares colombianos

Fedesarrollo advierte que las importaciones

La representante Jennifer Pedraza presentó proyecto para hacer obligatorios los grados 10 y 11: “Terminar el colegio debería ser un derecho, no un privilegio”

La congresista presentó un proyecto de ley respaldado por varios legisladores que pretende asegurar que todos los jóvenes puedan culminar la secundaria, superando la actual obligatoriedad hasta noveno grado

La representante Jennifer Pedraza presentó

Enrique Peñalosa se despachó contra Gustavo Petro por no atribuir razones políticas a magnicidio Miguel Uribe: “¿Entonces fue por robarle el celular?”

El exalcalde de Bogotá calificó de ofensiva la respuesta del presidente a Álvaro Uribe, después de que lo culpara por enviar mensaje que motivaron el atentado contra el senador del Centro Democrático

Enrique Peñalosa se despachó contra
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Quién es alias Sara, líder

Quién es alias Sara, líder de las disidencias capturada por segunda vez: es pareja de uno de los cabecillas más buscados

Revelan posible motivo detrás del ataque armado en finca recreativa de Mesitas del Colegio

Reportan masacre en una finca recreativa de Mesitas del Colegio: gobernador confirmó tres muertos

Cayó alias el Flaco, cabecilla urbano del ELN responsable del reclutar menores y extorsionar a comerciantes

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

ENTRETENIMIENTO

Error de Shakira sobre el

Error de Shakira sobre el escenario demostró que ‘la Loba’ no usa ‘playback’ en su gira ‘Las mujeres ya no lloran’

Se reveló la identidad del novio de la mamá de Yina Calderón: el joven respondió a la ‘influencer’ que lo señaló de gay

Carolina Ramírez, de ‘La reina del flow’, compartió la vergüenza que vivió con su nueva pareja en España: “Es un gamín”

Andrés Parra reveló la millonada, en dólares, que pediría y sus condiciones para volver al papel de Pablo Escobar en el ‘remake’ de la serie: “Libres de impuestos y comisiones”

Karely Ruiz le habría lanzado dura advertencia a Karina García para el ‘Stream Fighters 4’: “Voy a arrancar extensiones”

Deportes

Fenerbahçe vs. Benfica EN VIVO,

Fenerbahçe vs. Benfica EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la UEFA Champions League

James Rodríguez dio nuevos detalles sobre su continuidad en el Club León de México: “Hasta ahora no han dicho nada”

Iván Mejía se despachó contra la presidenta del América de Cali con polémico comentario: “Un equipo de fútbol no se puede manejar con las hormonas”

Este fue el penal sancionado por Wilmar Roldán en Copa Libertadores por el que es fuertemente criticado

Nueva polémica en León por nivel de James Rodríguez: lo acusan por la crisis y el director deportivo se pronunció