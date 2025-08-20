Interpol emitió circular amarilla para dar con el paradero de la menor Valeria Afanador, desaparecida en Cajicá

Interpol emitió circular amarilla por desaparición de Valeria Afanador - crédito Interpol

La Organización de Policía Criminal difundió una circular amarilla con el rostro y el nombre de Valeria Afanador, la menor desaparecida luego de perder su rastro en las instalaciones de una institución educativa en el municipio de Cajicá, departamento de Cundinamarca.

Esta circular está diseña para dar una alerta a nivel mundial sobre la desaparición de personas y poder contribuir con su búsqueda. En la de Valeria, se especificaron sus datos como fecha de nacimiento, color de ojos, de cabello, estatura y el nombre de su padre y su madre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En medio de una de las operaciones más amplias de búsqueda en la región, diecisiete entidades y más de doscientas personas se han sumado a las labores coordinadas por la Unidad de Gestión de Riesgo en el municipio y sus alrededores, enfocando todos sus esfuerzos en la localización de la persona desaparecida.

Como parte de este despliegue, se encuentran disponibles una ambulancia, equipos caninos especializados en búsqueda, así como tecnología de punta con varios drones operando en la zona.

La labor conjunta abarca la participación activa de los Bomberos de Tabio, Zipaquirá, Chía y Cajicá. Asimismo, la Defensa Civil de Cajicá, Sutatausa, Tenjo y Suesca están movilizadas en el terreno, sumando recursos humanos y logísticos. Por su parte, la Policía Nacional interviene a través de sus equipos Ponalsar, Remsa y Dijín, mientras que el Ejército Nacional apoya la operación con efectivos del Batallón de Atención de Desastres No. 80 y de la Brigada 13.

Búsqueda de Valeria Afanador, niña de 10 años desaparecida en el municipio de Cundinamarca - crédito Bomberos Cundinamarca

En horas de la mañana del 19 de agosto, Manuel Afanador y Apolo, un perro que conocía a la menor, emprendieron de nuevo la búsqueda en terrenos a 10 kilómetros a la redonda de las instalaciones de su colegio, Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda Canelón, sector Bebedero, en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, donde fue vista por última vez la menor.

Felipe Afanador, tío de Valeria, hablo con Noticias Caracol y explicó la razón de llevar al canino al área para que acompañara las labores de búsqueda: “Sentimos que nos faltaba traer a alguien que conoce muy bien a Vale como es Apolo. Él ha estado muy inquieto estos días, bastante triste, entonces hoy decidimos traerlo. Ha estado bastante inquieto por esta zona".

Ocho días se cumplen desde la desaparición de la niña de 10 años en Cajicá - crédito Bomberos Cundinamarca

Habló padre de Valeria Afanador

En conversación con el mismo medio de comunicación, el hombre afirmó que no desfallecerán en las labores de búsqueda: “Yo creo que vamos a seguir orando y unidos, teniendo la fe intacta. El acompañamiento de nuestra familia y amigos ha sido muy importante, así como el apoyo de la Alcaldía, la Gobernación y los bomberos”.

No se ha confirmado o descartado ninguna hipótesis, sin embargo, Manuel comentó que no están seguros de que haya sido un secuestro: “No lo sé (si fue raptada), hoy no sabemos si alguien la tiene o no, como lo dice el coronel: se mantienen todas las hipótesis posibles”.

El Gaula, la Sijín y el CTI coordinan esfuerzos en la investigación del caso - crédito @BomberoFarfan/X

Además, ya habías realizado un llamado a la ciudadanía en dado caso de que se trate de un caso de rapto: “Si alguien tiene a Valeria, por favor devuélvanosla. Valeria es una niña pequeña, indefensa, de mucho amor; extraña a sus papás, a sus hermanitos. Entonces yo pido el favor que, si hay alguien, no sé si esto sea verdad o no; si hay alguien que tenga la niña, le pido por favor con el corazón en la mano, devuélvanosla, porque ella necesita atenciones especiales y es una niña muy indefensa”, recordando que la menor tiene síndrome de Down.

El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cundinamarca, afirmó en el noticiero que han sido varias las llamadas en las que se afirma que han visto a la menor en calles o paraderos de busus, sin embargo, malo llegar al lugar se ha confirmado que la información es mentira por lo que por el momento no se tiene certeza de los hechos.