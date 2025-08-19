Colombia

Reforma tributaria de Petro contempla recaudar $26,3 billones, gravando más el consumo de licor y tabaco: esto dijo el ministro de Hacienda

La próxima ley de financiamiento impulsada por el Ejecutivo buscará aumentar los ingresos fiscales mediante ajustes en IVA, renta y tributos a bebidas alcohólicas y cigarrillos, centrando el impacto en los productos que demandan las personas de mayores ingresos

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
El proyecto incluye nuevos impuestos al consumo de licores, tabaco y vapeadores para fortalecer la tributación sobre estos productos - crédito Canal del Congreso

La próxima reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro apunta a recaudar $26,3 billones, según confirmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, al detallar que la iniciativa se presentará en días ante el Congreso.

El ministro informó que la propuesta se enfocará en el incremento de la carga impositiva sobre el consumo de productos como licores y tabaco, así como una revisión profunda de los rangos y factores de IVA para bienes principales de las personas de mayores ingresos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El anuncio fue realizado por Ávila durante la presentación del proyecto de presupuesto para 2026, precisando que la reforma tributaria ―denominada también Ley de Financiamiento― incluirá modificaciones al IVA, a los impuestos de renta y patrimonio, e impulsará tributos adicionales sobre alcohol y cigarrillos.

El funcionario justificó estas modificaciones con el argumento de que los productos a gravar generan “externalidades negativas”.

En las declaraciones del jefe de la cartera de Hacienda se destacó: “El proyecto busca una revisión integral de los beneficios fiscales asociados al IVA que favorecen el consumo de bienes y servicios por parte de los estratos de mayores ingresos”.

La reforma tributaria revisará beneficios
La reforma tributaria revisará beneficios fiscales y modificará el IVA para los sectores de mayores ingresos, excluyendo productos básicos - crédito Canal del Congreso

Según explicaciones ante las comisiones económicas del Senado y la Cámara, el Gobierno busca mejorar la progresividad tributaria y asegurar nuevas dinámicas para el impuesto al carbono y al consumo, ampliando el espectro de los denominados impuestos saludables.

El ministro subrayó que la reforma atenderá el carácter inflexible del gasto público, que en 2026 proyecta una suma de $509 billones. La principal presión sobre el presupuesto nacional reside en los costos de la deuda y los gastos de funcionamiento del Estado, elevando el presupuesto total a $557 billones. El déficit presupuestal por cubrir asciende a $39,6 billones según Enrique Cabrales, presidente de la Comisión Cuarta del Senado.

Entre los elementos claves del proyecto se plantea que los principales productos básicos de la canasta familiar no serán afectados, asegurando la protección de la población vulnerable ante posibles incrementos en su costo de vida.

El presupuesto de 2026 proyecta
El presupuesto de 2026 proyecta gastos inflexibles por $509 billones y un déficit de $39,6 billones, según el Congreso, afirmó el ministro Germán Ávila- crédito Colprensa

El enfoque de la reforma, enfatizó Ávila, reside en la revisión de los beneficios tributarios del IVA y el ajuste en los impuestos aplicables al consumo de bienes considerados no esenciales o con alta carga fiscal para la salud pública.

La nueva legislación contempla un capítulo dirigido a gravar el consumo de vapeadores u otros dispositivos similares, además del endurecimiento de los impuestos ya existentes sobre bebidas alcohólicas.

Aunque estos productos han pagado tributos incrementados desde la Ley de Licores de 2016, la propuesta actual prevé actualizar tarifas y ampliar la base gravable en función de los daños sociales y sanitarios asociados a su consumo.

Según datos presentados por Ávila ante el Congreso, la estrategia tributaria está alineada con el compromiso gubernamental de retornar a la senda del cumplimiento de la regla fiscal. El ministro expuso el impacto que tendría para el aparato estatal dejar de aplicar la cláusula de escape de la Regla Fiscal: el ajuste necesario alcanzaría el 3,6% del PIB en 2026, lo que implicaría, en sus palabras, “una parálisis del aparato estatal”.

Las estimaciones oficiales prevén una caída del PIB de 1,8 puntos porcentuales en el primer año y de 0,6 puntos para el siguiente, además de aumentar la inflación y el desempleo, y reducir la recaudación tributaria.

El ministro Ávila insiste en
El ministro Ávila insiste en que la reforma tributaria es indispensable para la sostenibilidad fiscal y evitar recortes en el gasto público - crédito Canal del Congreso

El gasto del Estado, uno de los motores de la política fiscal, ha destinado recientemente $80 billones a subsidios a la gasolina mediante el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), mientras que otros $18,2 billones han cubierto subsidios de energía y gas.

Este flujo de recursos presiona de modo significativo las cuentas públicas e incide en el objetivo de fortalecer la sostenibilidad fiscal.

La progresividad de los impuestos constituye otro de los puntos centrales; según la nueva redacción que prepara el Ministerio de Hacienda, se plantea aumentar la carga fiscal sobre las personas con mayores patrimonios y modificar los umbrales actuales del impuesto de renta.

La estructura de tributación sobre el carbono, el impuesto al consumo y los llamados impuestos saludables también recibirá un ajuste para contribuir al propósito de una política fiscal equilibrada.

Durante la puesta en marcha de la discusión del Presupuesto 2026, el ministro reiteró que “el detalle total de la ley de financiamiento será revelado con la radicación oficial de la propuesta”, acto que se realizará en los próximos días ante el Congreso.

La administración nacional espera que, con la aprobación de este marco normativo, se asegure la financiación de los proyectos estatales, como el mantenimiento de subsidios sociales y las inversiones esenciales para el país.

El debate en el Legislativo recogerá las preocupaciones señaladas por diferentes bancadas sobre el riesgo de un nuevo desbalance presupuestal, ante la posibilidad de que el presupuesto de 2026 se tramite por decreto.

Temas Relacionados

Reforma tributariaGermán ÁvilaCongreso de la RepúblicaEnrique CabralesGobierno nacionalSenado de la RepúblicaPresupuesto General de la NaciónLey de FinanciamientoFepcColombia-EconomíaColombia-noticias

Más Noticias

Cabalgata con caballos inflables: la alternativa a la actividad sin maltrato animal que realizaron en Norte de Santander

En una feria, en Norte de Santander reemplazó la presencia de animales vivos por figuras inflables y fue aplaudido por su enfoque en la protección animal

Cabalgata con caballos inflables: la

Asesinato en un billar el sur de Bogotá quedó captado en cámaras de seguridad: sicario atacó por la espalda a la víctima

El delincuente ingresó al establecimiento ubicado en el barrio La Fortaleza y sin palabras disparó al un hombre de 40 años

Asesinato en un billar el

Kevyn Rúa, ganador del ‘Desafío XX’ destapó nuevos detalles de su ruptura con Natalia Rincón: “Fue un error”

El atleta y modelo que se radicó en Medellín reapareció para esclarecer las verdaderas razones por las decidió alejarse de la modelo webcam con la que le fue infiel a la madre de su hijo dentro del reality de Caracol Televisión: “Hay cosas que no se pueden dejar pasar”

Kevyn Rúa, ganador del ‘Desafío

José Félix Lafaurie respaldó a su esposa María Fernanda Cabal sobre el cierre de inscripciones de precandidatos del Centro Democrático: “Las reglas del juego son claras”

El presidente de Fedegán insiste en que el partido debe limitar la competencia interna a los candidatos ya inscritos y respetar los acuerdos de Llanogrande

José Félix Lafaurie respaldó a

Récord de colombianos que pidieron asilo en el exterior en el 2024: cientos de miles salieron del país afirmando que eran perseguidos, según Naciones Unidas

El fenómeno ha crecido de manera constante durante el gobierno de Gustavo Petro

Récord de colombianos que pidieron
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias el Flaco, cabecilla

Cayó alias el Flaco, cabecilla urbano del ELN responsable del reclutar menores y extorsionar a comerciantes

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Caribe colombiano: el alcaloide era marcado con símbolos

ELN sostuvo que no participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay: “Petro es consciente que no sabe”

Golpe a las disidencias en Ibagué: hallan depósito ilegal de armas venezolanas y prendas militares

ENTRETENIMIENTO

Kevyn Rúa, ganador del ‘Desafío

Kevyn Rúa, ganador del ‘Desafío XX’ destapó nuevos detalles de su ruptura con Natalia Rincón: “Fue un error”

El actor Jorge Herrera, eliminado de ‘MasterChef Celebrity‘, habló de su paso por el ‘reality’: “No fue fácil”

“Twisted Metal” y más, estas son las series de HBO Max Colombia que no te puedes perder hoy

Yina Calderón se refirió a la millonaria deuda que tendría en finca que compró: “Nadie que deba mil y pico de millones tiene escrituras”

Altafulla puso fin a los rumores de ruptura con Karina García: le hizo videollamada en medio de un concierto

Deportes

Hinchas de São Paulo amenazaron

Hinchas de São Paulo amenazaron a los aficionados de Atlético Nacional en la previa del partido de Copa Libertadores: “¡Narconal, Racista!"

Filtraron detalles de la camiseta de la selección Colombia para el Mundial de 2026

Fluminense vs. América de Cali: así formarían los Diablos Rojos en el Maracaná

São Paulo vs. Atlético Nacional: probables alineaciones y novedades del partido de vuelta de octavos de Copa Libertadores

Huracán vs. Once Caldas: hora y dónde ver el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana