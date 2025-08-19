Habló padre de Valeria Afanador, niña que cumple ocho días desaparecida en Cajicá: “Hoy no sabemos si alguien la tiene o no”

Manuel Afanador continua la búsqueda de su hija de 10 años que desaparecida en Cajicá - crédito redes sociales/X

Se cumplen ocho días de la desaparición de la menor de 10 años, Valeria Afanador, que fue vista por última vez el 12 de agosto de 2025 en las instalaciones de su colegio, Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda Canelón, sector Bebedero, en el municipio de Cajicá, Cundinamarca.

Muy temprano en la mañana, la jornada de búsqueda fue encabezada por su padre Manuel Afanador y Apolo, un perro que conocía a la menor, para que sea un apoyo más en la inspección de los terrenos.

Manuel conversó con Noticia Caracol previo al inicio de las actividades, aseguró que por todo lo que Valeria significa para él y su familia no desfallecerán en el proceso apoyados de las entidades departamentales.

“Yo creo que vamos a seguir orando y unidos, teniendo la fe intacta. El acompañamiento de nuestra familia y amigos ha sido muy importante, así como el apoyo de la Alcaldía, la Gobernación y los bomberos”, confirmó Manuel Afanador.

Por el momento son varias las hipótesis que se manejan, pero ninguna con total certeza, pues el episodio más allá de encontrar alguna pista concreta sigue generando dudas, no obstante, no se descarta que haya sido raptada.

“No lo sé (si fue raptada), hoy no sabemos si alguien la tiene o no, como lo dice el coronel: se mantienen todas las hipótesis posibles”, añadió su padre en conversación con el medio de comunicación.

La desaparición se registró en las inmediaciones del Gimnasio Campestre Los Laureles, donde la menor fue vista por última vez. - crédito X @alcajica y Bomberos Cundinamarca

Días previos, Manuel hizo un llamado en medios de comunicación ante la posibilidad de que Valeria haya sido secuestrada.

“Si alguien tiene a Valeria, por favor devuélvanosla. Valeria es una niña pequeña, indefensa, de mucho amor; extraña a sus papás, a sus hermanitos. Entonces yo pido el favor que, si hay alguien, no sé si esto sea verdad o no; si hay alguien que tenga la niña, le pido por favor con el corazón en la mano, devuélvanosla, porque ella necesita atenciones especiales y es una niña muy indefensa”, dijo el padre de la niña, recordando que la menor tiene síndrome de Down.

Diecisiete entidades, más de doscientas personas, una ambulancia, caninos especializados en jornadas de búsqueda, varios drones y algunos drones, hacen parte de la brigada de búsqueda que está coordinada por la Unidad de Gestión de Riesgo en el municipio y zonas aledañas al lugar de la desaparición.

Además, participan los Bomberos de Tabio, Zipaquirá, Chía y Cajicá; la Defensa Civil de Cajicá, Sutatausa, Tenjo y Suesca; la Policía Nacional con Ponalsar, Remsa y la Dijín; y el Ejército Nacional con el Batallón de Atención de Desastres No. 80 y la Brigada 13.