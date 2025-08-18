Yina Calderón se sintió traicionada por la Toxi Costeña y sus compañeros de ‘La casa de los famosos Colombia’

La creadora de contenido lamentó que si amiga Toxi Costeña no la tuviera en cuenta para el viaje - crédito @yudygarcía45/TikTok

En redes sociales se hizo viral una publicación en la que aparecer la Toxi Costeña, Emiro Navarro y Melissa Gate en un paseo que hicieron a San Andrés, en el que también estuvieron presentes, Norma Nivia y Mateo Varela, conocido como Peluche. Sin embargo, hubo quienes se preguntaron por qué Yina no había asistido con ellos al paseo, algo que aclararon los famosos que todo se debía a un premio que ganaron en competencia.

Al respecto, los internautas comenzaron a preguntar por lo que había ocurrido con la empresaria de fajas, razón por la que Calderón respondió que no fue invitada, a través de su cuenta de Kick. De acuerdo con la DJ, a pesar de que mantiene contacto con todos los que estuvieron en el paseo, ninguno tuvo la delicadeza de invitarla por cortesía.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Emiro y Melissa disfrutando de su paseo en San Andrés - crédito @emiro_navarro/IG

Del mismo modo, la influencer señaló que solo se enteró del plan al ver las publicaciones en redes sociales. El hecho, según admitió, le causó un gran malestar al decir que se tiene decepcionada de sus amigos. “No me invitaron, no me dijeron: ¿quiere ir? ¡No! La ‘Tóxica’ no me preguntó si quería ir y Melissa Gate tampoco. Es que ni Emiro, que me habla seguido”, expresó Yina Calderón.

Aunque en uno de los videos que replicó en redes sociales aseguró que no fue al paseo porque no se llevaba bien con Mateo y Norma Nivia, dejó en firme que por lo menos debieron haberle hecho por cordialidad la invitación:

“Lo hubieran hecho, al menos por decencia, ¿no les parece? (...) No vayan a repostear esto en TikTok para que ellos sepan que estoy dolida ¡Cuidadito! Por decencia me hubieran dicho: ‘Te invitamos’, y yo igual habría dicho que no porque van Norma y Mateo, y sería muy hipócrita de mi parte. Pero siento que al menos invitarme por decencia... ¿O ustedes qué piensan?”, concluyó Yina Calderón.

Emiro, La Toxica y Mateo en el paseo que dieron por San Andrés - crédito @emiro_navarro/IG

Esto provocó una ola de reacciones de los seguidores de las celebridades, que le dijeron que si no quería ir para qué hacía el reclamo y quedar como una resentida: “No entiendo, si no quería ir, para qué sigue insistiendo que no tuvieron la delicadeza de invitarla”; “si los otros le caen mal, para qué amargarles el rato, los otros por allá disfrutando de la playa y ella con Camilo en La Dorada”, entre otros.

En otra de las publicaciones, la creadora de contenido y empresaria aseguró que lejos de estar en San Andrés, Camilo Trujillo la invitó a pasar tiempo a La Dorada, Caldas: “La Tóxica no me invitó a San Andrés, ni Melissa, ni Emiro, pero Camilo sí me invitó a La Dorada, Caldas. ¿Cuál San Andrés? ¿Cuál mar? El río Magdalena”.

Qué pasó con su ingreso a la cárcel a visitar a Epa Colombia

Epa Colombia, que se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, le envió un mensaje a su amiga Yina Calderón - crédito cortesía del Canal RCN - captura de pantalla de Cárceles Pódcast en YouTube

En entrevista con la emisora Tropicana, la también creadora de contenido confirmó que recientemente Karol Samantha, pareja sentimental de Epa, le solicitó los datos necesarios para tramitar su ingreso al centro penitenciario.

“Para mí eso es un tema sensible. No es que me haya negado la visita. Mira, el maestro Alerta tuvo la oportunidad de verla, pero es porque el maestro Alerta es abogado y recuerden que los abogados sí pueden entrar, mis hermanas son abogadas y ellas podrían entrar a ver a Epa, pero ellas no son las amigas de Epa, ellas no van a ir, la amiga soy yo. Karol, la esposa, me pidió los datos para meterme en el listado de este mes porque acuérdense de que el listado cambia cada dos meses, entonces yo creo que pronto ya la voy a estar viendo”, reveló Yina Calderón.