Robo y ‘secuestro exprés’: turistas mexicanos denuncian que les cobraron $1.800.000 en una lancha cuando volvían de una isla hacia Cartagena

Dos viajeros oriundos de Ciudad de México aseguraron que presuntos operadores turísticos los pararon en altamar para obligarlas a hacer un millonario pago con una tarjeta de crédito

Gretel Miranda y su acompañante, ambos originarios de Ciudad de México, expusieron un episodio que, de acuerdo con su testimonio, se desarrolló en altamar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Dos turistas mexicanas contaron de manera detallas como fueron víctimas de un supuesto robo, un “secuestro exprés” y una extorsión cuando regresaban de las islas de Rosario y Barú, en Cartagena de Indias, donde pasaban sus vacaciones.

Gretel Miranda y su acompañante, ambos originarios de Ciudad de México, expusieron un episodio que, de acuerdo con su testimonio, se desarrolló en altamar cuando intentaban regresar a la zona continental. La pareja explicó que, al salir de la isla, la tripulación de la lancha en la que viajaban les indicó que debían cambiarse a otra embarcación.

“Estamos denunciando un robo, un secuestro, y una extorsión en altamar Cuando íbamos saliendo de la isla, la lancha en la que veníamos nos dijo que nos teníamos que pasar a otra lancha. Tenemos todas las evidencias: es una lancha de color azul, con franjas negras, letras cursivas amarillas, y toldo azul. Nos dijeron que en esa lancha viajaríamos. Luego que teníamos que pasar por otros viajeros a otro embarcadero, más adelante, pero nadie más se subió”, detalló Miranda en su declaración a RCN Televisión.

Según la denunciante, todo el viaje a Cartagena había sido de placer y descanso pero el problema se presentó al regresar de su periplo por las islas de Rosario y Barú - crédito crédito Colombia Travel

El relato de los hechos describe cómo, una vez en la segunda lancha, la situación se tornó amenazante. Según la versión de la pareja, tres personas, dos hombres y una mujer, detuvieron la embarcación en altamar y les exigieron el pago de 1.800.000 pesos colombianos (aproximadamente 450 dólares) bajo el argumento de que ese era el costo por utilizar la isla y la playa.

“Les dijimos que ya habíamos pagado 80.000 pesos colombianos (unos 20 dólares) por este viaje de regreso (…), pero nos dijeron que eran 1.800.000 pesos por usar la isla, por usar la playa”, explicó la viajera al noticiero.

La presión psicológica aumentó cuando la mujer del grupo, portando un datáfono, insistió en que el pago debía realizarse con tarjeta de crédito: “No voy a pasar mi tarjeta porque estoy sobregirada, les dije. Estuvimos como 10 o 15 minutos parados en altamar. Nos rodearon, los dos hombres atrás y delante de nosotros la chica con el datáfono presionándonos para que pagáramos con la tarjeta de crédito”, relató Miranda.

Su acompañante añadió que la situación se agravó por antecedentes personales: “Mi amiga se puso a llorar, porque le conté lo que a mí me había pasado en Medellín”, mencionó la ciudadana mexicana, haciendo referencia a un incidente previo que vivió en esa ciudad.

La presión psicológica aumentó cuando la mujer del grupo, portando un datáfono, insistió en que las turistas mexicanas debían efectuar el pago con tarjeta de crédito - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Finalmente, la pareja accedió al pago ante la insistencia de los presuntos operadores turísticos. “Me obligaron a pagarle. La chica me entregó el comprobante a nombre de Deportes Náuticos Benson en Bocachica, en la isla Tierra Bomba”, afirmó la denunciante.

Solo después de completar la transacción, la lancha reanudó la marcha, aunque los desembarcaron en una playa diferente a la acordada. Al descender, ambos corrieron y lograron encontrar a dos policías que patrullaban la zona en motocicleta.

“Fue la única forma en que la lancha avanzó y llegó a tierra firme; sin embargo nos dejaron en otra playa, nos bajamos y corrimos, en ese momento pasaba una moto con dos policías”, concluyó.

Tras el incidente, intentaron presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, pero las oficinas ya se encontraban cerradas. La pareja debía regresar a Bogotá el domingo para conectar con su vuelo de regreso a Ciudad de México. Hasta el momento, las autoridades no han localizado a los presuntos responsables del hecho ocurrido en la Isla de Tierra Bomba.

Solo después de completar la transacción, la lancha reanudó la marcha, aunque los desembarcaron en una playa diferente a la acordada - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Violento atraco a viajeros cuando iban hacia Cartagena

El 9 de agosto de 2025, cinco hombres armados ejecutaron un violento asalto a ocupantes de un vehículo que circulaba en la carretera Barbosa-Cartagena.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por El Universal, el ataque se gestó con una estrategia premeditada: dos de los asaltantes abordaron el bus como pasajeros comunes, comprando tiquetes ante el conductor y su ayudante, lo que les permitió integrarse sin levantar sospechas.

La calma del trayecto se quebró minutos después. Los dos hombres, ya instalados entre los pasajeros, exhibieron un arma de fuego y un cuchillo, con los que intimidaron al conductor y le exigieron detener el vehículo. En ese momento, según el testimonio recogido por el medio, tres cómplices más subieron al bus, completando el grupo de cinco atracadores.

“Los dos muchachos intimidaron al conductor con un arma de fuego y un cuchillo, exigiéndole que detuviera el bus. En ese momento, subieron tres cómplices más, quedando cinco atracadores en total. Éramos once personas en total, pero a nueve nos quitaron todo”, contó una de las víctima a El Universal.

