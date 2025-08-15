Yina Calderón volvió a responder a Andrea Valdiri y aseguró que no tiene miedo de enfrentarla en el ring de ‘Stream Fighters’: “No duerme pensando en mí”

La empresaria de fajas reaccionó a los videos que ha compartido la barranquillera y aseguró que no tiene miedo - crédito @yinacalderontv @andreavaldirisos/ Instagram

La controversia entre las influencers Yina Calderón y Andrea Valdiri suma un nuevo capítulo, esta vez de cara al esperado evento de boxeo Stream Fighters 4, organizado por Westcol y programado para el 18 de octubre en el Coliseo Live de Bogotá.

La empresaria y exparticipante de La casa de los famosos Colombia respondió a los cuestionamientos sobre su participación y al entrenamiento público de su rival.

Desde hace varios días, la influenciadora Andrea Valdiri ha compartido videos en redes sociales donde presume rutinas de entrenamiento como parte de su preparación para el enfrentamiento en el ring contra Calderón.

El video motivó algunos comentarios entre internautas, quienes insinuaron que Yina Calderón podría buscar una excusa para evitar la pelea. Ante estas versiones, Calderón desmintió cualquier rumor de retiro y dejó clara su postura: “Déjense sorprender, yo lo único que les puedo decir es que yo estoy puesta para este 18 de octubre subirme al ring, eso que yo me voy a echar de pa’ atrás y que me voy a rendir, no (...) yo soy una chiquita peligrosa, no me subestimen”, manifestó en una transmisión en vivo.

La empresaria aseguró que no tiene miedo de enfrentar a La Valdiri - crédito @los.desenmascarados/ TikTok

Yina Calderón señaló que mantiene su preparación en reserva, en contraste con la actitud de Valdiri, a quien describió como “visajosa” por editar y publicar cada parte de su entrenamiento. “Que yo no me lo pase subiendo videos editados, no son 3 minutos que dura el round, yo también podría subir videos así, pero yo no soy visajosa, no quiere decir que yo no entrene”, explicó Calderón.

La empresaria indicó que prefiere reservar su estrategia para sorprender en la fecha del evento. “Hagan caso, dejen de creer tanto en los videos visajosos de esa mujer, ella no tiene vida propia pensando en mí, esa mujer no hace nada más”, añadió.

En el mismo espacio, Calderón reafirmó su compromiso con la presentación y prometió una entrada memorable en la velada de boxeo: “Yo soy la reina del show y para esa ocasión no será la excepción”. Este tipo de afirmaciones ha elevado las expectativas de sus seguidores y del público que sigue de cerca las dinámicas entre influenciadores.

Yina Calderón y Andrea Valdiri sellaron en Medellín su pacto de irse a los golpes en vivo como parte de la cuarta versión de Stream Fighters de Westcol - crédito @andreavaldirisos/Instagram

El 18 de octubre, el público asistente y los usuarios en línea podrán seguir el encuentro entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, una pelea anticipada por los seguidores de ambas figuras y que promete mantener la atención en el universo de creadores de contenido en Colombia.

Las palabras de Yina desataron reacciones en redes sociales, donde los internautas cuestionaron las palabras de la empresaria, donde asegura que los videos de los entrenamientos de La Valdiri son falsos.

“Si fuera con la lengua y apunta de chismes Yina Gana”, “no la va a aguantar ni dos minutos”, “Yina nos va a sorprender igual que Westcol”, “Yina podria dar una sorpresa”, “Yina toda convencida”, “ya no sabe qué inventar porque está asustada”, dicen los comentarios en redes sociales.

Karina García entrena con Westcol y aumenta la expectativa por su pelea en Stream Fighters 4

Karina García sorprendió a sus seguidores al revelar parte de su preparación física junto al streamer Westcol de cara al evento de boxeo Stream Fighters 4.

El evento, organizado por Westcol, enfrenta a reconocidas figuras del mundo digital de Colombia y Latinoamérica en combates sobre el ring, y destaca el enfrentamiento de García con la mexicana Karely Ruiz como uno de los duelos más esperados.

La sesión de entrenamiento que unió a Karina García y Westcol fue publicada en las historias de Instagram del streamer, donde se puede observar a la modelo practicando ejercicios con guantes y simulando una ronda de boxeo.

Las imágenes fueron bien recibidas y acumularon miles de reacciones en redes sociales. “¿Están listos para el Stream Fighters este año? Este año rompemos todos los récords nuevamente”, escribió Westcol en su publicación, motivando tanto a los competidores como a sus audiencias.

El entrenamiento de Karina García junto a Westcol, anfitrión del evento, fue difundido en redes sociales, desatando reacciones - crédito @westcol / Instagram

La colaboración generó expectativas por la relación de amistad y el apoyo mutuo entre ambos creadores, situación destacada por sus seguidores en mensajes y comentarios. García ha optado por mantener bajo perfil respecto a su estrategia y entrenamiento, pero la aparición junto a Westcol puso el foco sobre su disciplina y constancia a pocos meses de subir al ring.

El combate entre Karina García y Karely Ruiz figura como uno de los platos fuertes de Stream Fighters 4 no sólo por el recorrido de ambas en el mundo de las redes, sino por la intensa atención que han generado entre sus bases de seguidores. El propio Westcol ha informado que también estará en competencia en el evento, buscando revancha luego de ser derrotado recientemente en España y mientras se alista para un futuro combate en México.