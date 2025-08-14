Petro cuestionó los discursos en homenajes póstumos a Miguel Uribe: “Las palabras de la venganza”

Gustavo Petro sobre los discursos en homenaje a Miguel Uribe en su funeral - crédito Presidencia/Youtube

El presidente Gustavo Petro encabezó el 14 de agosto una entrega masiva de títulos de formalización de tierras en Sotaquirá (Boyacá), donde se adjudicaron cerca de 2.000 documentos de propiedad a campesinos de la región.

Durante su intervención, el mandatario abordó los recientes homenajes póstumos ofrecidos a Miguel Uribe Turbay, pronunciándose en contra de expresiones alusivas a la venganza y la violencia durante dichos actos.

Al dirigirse a los asistentes, Petro enfatizó la importancia de construir un diálogo respetuoso en Colombia: “Dialogamos como caballeros o como damas. No matamos, no reprimimos, no llevamos la juventud colombiana a la cárcel, no la miramos por encima del hombro y le tiramos gases y le destruimos sus ojos. No hablamos de muerte, no hablamos de venganza”, expresó el presidente.

El jefe de Estado advirtió sobre el riesgo de que discursos orientados hacia la venganza revivan ciclos de violencia entre colombianos. Recordó los episodios de enfrentamientos entre liberales y conservadores que marcaron la historia del país hace siete décadas. “Setenta años ha de eso. Nuestros abuelos lo vivieron. Me lo contaba mi mamá cuando me daba la sopa”, dijo Petro.

Noticia en desarrollo...