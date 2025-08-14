Colombia

Delegación de Estados Unidos se reunió con precandidatos a la Presidencia de Colombia 2026

Durante una reunión con funcionarios estadounidenses, líderes políticos colombianos abordaron amenazas a la democracia y discutieron la relación bilateral, según informaron en redes sociales tras el encuentro

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
En un encuentro con representantes
En un encuentro con representantes de la embajada y legisladores estadounidenses, los precandidatos colombianos compartieron inquietudes sobre el panorama político y electoral, según comunicaron tras la cita - GustavoBolivar / X

María Fernanda Cabal informó en su cuenta oficial de X que mantuvo una reunión con Bernie Moreno y John McNamara, representante de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, según publicó la senadora.

Durante el encuentro, la legisladora expresó preocupaciones sobre el riesgo que enfrenta la democracia colombiana, de acuerdo con su declaración en la red social.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la cita también participaron Gustavo Bolívar, Claudia López y otros precandidatos como Vicky Dávila y Daniel Oviedo. Cabal detalló que la conversación incluyó las inquietudes existentes en el país, según su publicación, "Les expresé las preocupaciones que tenemos en el país y el peligro que corre nuestra democracia“.

María Fernanda Cabal y otros
María Fernanda Cabal y otros aspirantes presidenciales dialogaron con representantes estadounidenses sobre riesgos institucionales y temas clave para Colombia, según declaraciones públicas tras el encuentro realizado en Bogotá - crédito captura de pantalla / X

Por su parte, Gustavo Bolívar afirmó que en la reunión varios candidatos a la presidencia intercambiaron ideas sobre la relación bilateral con el “senador Rubén Gallego del partido demócrata, y el senador Bernie Moreno del Partido Republicano”.

Además, también aseguró que subiría a sus redes sociales el discurso que dio en la reunión, “desmintiendo muchas mentiras que les dice la oposición sobre el juicio a Uribe, el asesinato de Miguel Uribe y las elecciones de 2026″.

Para Vicky Dávila, en esta reunión política se sostuvo “un diálogo constructivo sobre los grandes desafíos de Colombia en seguridad, lucha contra el narcotráfico, pobreza y migración, y sobre cómo fortalecer la cooperación con Estados Unidos”.

Declaraciones de Vicky Dávila -
Declaraciones de Vicky Dávila - crédito captura de pantalla / X

Claudia López expresó en su cuenta oficial de X su gratitud a los senadores Bernie Moreno (Partido Republicano, Ohio) y Rubén Gallego (Partido Demócrata, Arizona) por el interés y aprecio hacia Colombia.

Destacó la importancia de reafirmar intereses comunes, entre ellos, el respeto a las instituciones, los ciudadanos y sus decisiones.

López subrayó la necesidad de cooperar eficientemente para reducir la pobreza, la desigualdad y la criminalidad, y potenciar las oportunidades, el desarrollo, el empleo y las exportaciones legales.

Declaracions de Claudia Nayibe López
Declaracions de Claudia Nayibe López - crédito captura de pantalla / X

Además, enfatizó la urgencia de enfrentar el crimen organizado y la dictadura criminal de Maduro, con el objetivo de restablecer la libertad y la democracia en Venezuela.

La carta enviada a Marco Rubio, por María Fernanda Cabal

Según la carta enviada por Cabal, el 4 de agosto del 2025, cuyo remitente es Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos, se expone de manera detallada lo que describe como una situación de creciente hostilidad institucional y física contra la oposición en Colombia.

La misiva, hecha pública tras el encuentro con la delegación del Congreso estadounidense, el 14 de agosto del mismo año, pone de relieve una serie de denuncias sobre persecución política y la presunta utilización del aparato judicial en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y figuras opositoras, en un contexto de amenazas y atentados recientes.

Cabal afirma que "hoy el escenario coyuntural de esa lucha es el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y la desigualdad radica en la utilización de la justicia desde el Estado mismo”.

En su mensaje a Rubio, la senadora subraya su preocupación por la condena a 12 años de prisión domiciliaria y 8 de inhabilitación contra Uribe, hechos que, según la parlamentaria, contrastan con la situación de los líderes de las extintas Farc, a quienes señala: “Hoy esos criminales se encuentran en libertad, algunos son senadores y representantes sin votos y, si llegan a ser condenados próximamente, sus condenas serán ‘restaurativas’”.

En su relato, Cabal recuerda que la JEP atribuyó a las Farc 21.396 víctimas de secuestro plenamente identificadas, al registrar también otros delitos conexos como homicidios, torturas, violencia sexual y desplazamientos forzados.

La parlamentaria narra además experiencias personales, citando que “yo misma, en mi condición de senadora de la República y actual precandidata presidencial, he sido víctima de la instrumentalización de la justicia desde el Estado”. Relata que el periodista Holman Morris, hoy director del Sistema de Medios Públicos, “me demandó en 2024 ante la Corte Suprema de Justicia, para lo cual contrató, con recursos públicos, al abogado Eduardo Montealegre, hoy ministro de Justicia del gobierno Petro”. Cabal detalla que tanto su experiencia como la del expresidente Uribe forman parte de un esquema de “persecución mediática y judicial”.

En la misiva también se aborda la reciente violencia política con el caso del precandidato Miguel Uribe, asesinado el 7 de junio, lo que la representante relaciona con el pasado violento del país: “el atentado criminal del 7 de junio que cobró su vida no fue el primer intento y nos recuerda momentos dolorosos para el país, cuando, entre 1989 y 1990, en apenas siete meses, el narcotráfico asesinó a tres candidatos presidenciales”.

Como antecedente, identifica que alias “Zarco Aldinever”, jefe criminal de la Segunda Marquetalia, fue acusado de planear atentados tanto contra la familia de Cabal como contra Miguel Uribe, e incluso “ofrecía pagar 1.000 millones de pesos por un atentado contra mí o contra mi familia”.

La senadora señala que el beneficio judicial para miembros de organizaciones armadas ilegales y la “permisividad del gobierno” genera un riesgo para las próximas elecciones: “el favorecimiento judicial a los cabecillas de estructuras criminales en el marco de la fallida ‘Paz total’ se ha convertido en amenaza al proceso electoral con miras a las elecciones de 2026”.

Temas Relacionados

María Fernanda CabalGustavo BolívarClaudia LópezElecciones 2026Bernie MorenoJohn McNamaraEmbajador de Estados UnidosColombia-Noticias

Más Noticias

La Fiscalía de Perú investiga a topógrafos colombianos en isla Santa Rosa: podrían enfrentar 15 años de prisión

Los contratistas estaban haciendo mediciones topográficas cuando se abrió la investigación, que aumenta la tensión diplomática entre Colombia y Perú por la soberanía de la isla

La Fiscalía de Perú investiga

Fuerte accidente en la NQS, dejó un motociclista muerto luego de chocar con bus de Transmilenio

Tras el incidente, las autoridades cerraron varias estaciones, además de carriles tanto de vehículos como de transporte público

Fuerte accidente en la NQS,

Donald Trump aseguró que Bogotá está entre los peores lugares del mundo y Gustavo Petro propuso invitarlo: “Hay que traerlo aquí”

El jefe de Estado colombiano se pronunció en durante la presentación del proyecto de modernización del aeródromo de Bahía Solano, Chocó

Donald Trump aseguró que Bogotá

Gobierno Petro reglamentará las “Regiones de Paz” tras dos años de retraso: buscan acelerar presencia estatal y negociación con grupos armados

El borrador del decreto establece el esquema operativo para áreas prioritarias, con participación de comunidades y enfoque en cerrar brechas estructurales

Gobierno Petro reglamentará las “Regiones

Anuncian recompensa para ubicar a Valeria Afanador, niña desaparecida de Cajicá, Cundinamarca: las hipótesis del caso

La menor fue vista por última vez el martes 12 de agosto, en las inmediaciones del Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda Canelón, sector Bebedero, cerca de la vereda río Frío

Anuncian recompensa para ubicar a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El congresista Julio César Triana

El congresista Julio César Triana denunció que fue víctima de un atentado en Huila: atacaron su camioneta con pistolas y fusiles

Temor en Valle y Cauca: conductores de transporte intermunicipal habrían sido citados por las disidencias para imponerles condiciones de trabajo

El asesinato de Miguel Uribe Turbay y la herida que se mantiene abierta en Colombia desde hace décadas

A empleada de una joyería en Barranquilla la enamoraron, la extorsionaron y le robaron $126 millones

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

ENTRETENIMIENTO

Epa Colombia enfrenta obstáculos legales

Epa Colombia enfrenta obstáculos legales tras su condena, agravados por supuestas malas asesorías jurídicas

Yeferson Cossio hizo en vivo en famoso prostíbulo de Medellín con Mr. Stiven: alcohol, drogas y fiesta, mientras aclaró rumores de infidelidad a Carolina Gómez

Miguel Varoni relató cómo superó su obsesión por bajar de peso, y pidió no satanizar las cirugías: “Yo no hubiera sido feliz”

Amparo Grisales se refirió a su caída durante el desfile en la Feria de las Flores: “Huecos por todos lados”

Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ le quedó debiendo dinero, aseguró dueña de un spa: “Nunca me pagó”

Deportes

Estos son los cinco colombianos

Estos son los cinco colombianos que jugarán la Premier League, tras la partida de Luis Díaz al Bayern Múnich

La portera de la selección Colombia Catalina Pérez emprende otro reto en Europa: ficha por el Racing de Estrasburgo de Francia

La Conmebol se burló de Atlético Nacional y del América de Cali tras sus malos resultados ante São Paulo y Fluminense: “Yo cuando me animo”

Independiente Santa Fe se pronunció tras la denuncia del técnico del América por actos de racismo: “No hay evidencia de dichos comportamientos”

Este fue el motivo por el cual Luis Díaz decidió no ir al Barcelona FC, según el director deportivo del Bayern Múnich: “Dijo no en junio”