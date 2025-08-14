Delegación de Estados Unidos se reunió con precandidatos a la Presidencia de Colombia 2026

En un encuentro con representantes de la embajada y legisladores estadounidenses, los precandidatos colombianos compartieron inquietudes sobre el panorama político y electoral, según comunicaron tras la cita - GustavoBolivar / X

María Fernanda Cabal informó en su cuenta oficial de X que mantuvo una reunión con Bernie Moreno y John McNamara, representante de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, según publicó la senadora.

Durante el encuentro, la legisladora expresó preocupaciones sobre el riesgo que enfrenta la democracia colombiana, de acuerdo con su declaración en la red social.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la cita también participaron Gustavo Bolívar, Claudia López y otros precandidatos como Vicky Dávila y Daniel Oviedo. Cabal detalló que la conversación incluyó las inquietudes existentes en el país, según su publicación, "Les expresé las preocupaciones que tenemos en el país y el peligro que corre nuestra democracia“.

María Fernanda Cabal y otros aspirantes presidenciales dialogaron con representantes estadounidenses sobre riesgos institucionales y temas clave para Colombia, según declaraciones públicas tras el encuentro realizado en Bogotá - crédito captura de pantalla / X

Por su parte, Gustavo Bolívar afirmó que en la reunión varios candidatos a la presidencia intercambiaron ideas sobre la relación bilateral con el “senador Rubén Gallego del partido demócrata, y el senador Bernie Moreno del Partido Republicano”.

Además, también aseguró que subiría a sus redes sociales el discurso que dio en la reunión, “desmintiendo muchas mentiras que les dice la oposición sobre el juicio a Uribe, el asesinato de Miguel Uribe y las elecciones de 2026″.

Para Vicky Dávila, en esta reunión política se sostuvo “un diálogo constructivo sobre los grandes desafíos de Colombia en seguridad, lucha contra el narcotráfico, pobreza y migración, y sobre cómo fortalecer la cooperación con Estados Unidos”.

Declaraciones de Vicky Dávila - crédito captura de pantalla / X

Claudia López expresó en su cuenta oficial de X su gratitud a los senadores Bernie Moreno (Partido Republicano, Ohio) y Rubén Gallego (Partido Demócrata, Arizona) por el interés y aprecio hacia Colombia.

Destacó la importancia de reafirmar intereses comunes, entre ellos, el respeto a las instituciones, los ciudadanos y sus decisiones.

López subrayó la necesidad de cooperar eficientemente para reducir la pobreza, la desigualdad y la criminalidad, y potenciar las oportunidades, el desarrollo, el empleo y las exportaciones legales.

Declaracions de Claudia Nayibe López - crédito captura de pantalla / X

Además, enfatizó la urgencia de enfrentar el crimen organizado y la dictadura criminal de Maduro, con el objetivo de restablecer la libertad y la democracia en Venezuela.

La carta enviada a Marco Rubio, por María Fernanda Cabal

Según la carta enviada por Cabal, el 4 de agosto del 2025, cuyo remitente es Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos, se expone de manera detallada lo que describe como una situación de creciente hostilidad institucional y física contra la oposición en Colombia.

La misiva, hecha pública tras el encuentro con la delegación del Congreso estadounidense, el 14 de agosto del mismo año, pone de relieve una serie de denuncias sobre persecución política y la presunta utilización del aparato judicial en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y figuras opositoras, en un contexto de amenazas y atentados recientes.

Cabal afirma que "hoy el escenario coyuntural de esa lucha es el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y la desigualdad radica en la utilización de la justicia desde el Estado mismo”.

En su mensaje a Rubio, la senadora subraya su preocupación por la condena a 12 años de prisión domiciliaria y 8 de inhabilitación contra Uribe, hechos que, según la parlamentaria, contrastan con la situación de los líderes de las extintas Farc, a quienes señala: “Hoy esos criminales se encuentran en libertad, algunos son senadores y representantes sin votos y, si llegan a ser condenados próximamente, sus condenas serán ‘restaurativas’”.

En su relato, Cabal recuerda que la JEP atribuyó a las Farc 21.396 víctimas de secuestro plenamente identificadas, al registrar también otros delitos conexos como homicidios, torturas, violencia sexual y desplazamientos forzados.

La parlamentaria narra además experiencias personales, citando que “yo misma, en mi condición de senadora de la República y actual precandidata presidencial, he sido víctima de la instrumentalización de la justicia desde el Estado”. Relata que el periodista Holman Morris, hoy director del Sistema de Medios Públicos, “me demandó en 2024 ante la Corte Suprema de Justicia, para lo cual contrató, con recursos públicos, al abogado Eduardo Montealegre, hoy ministro de Justicia del gobierno Petro”. Cabal detalla que tanto su experiencia como la del expresidente Uribe forman parte de un esquema de “persecución mediática y judicial”.

En la misiva también se aborda la reciente violencia política con el caso del precandidato Miguel Uribe, asesinado el 7 de junio, lo que la representante relaciona con el pasado violento del país: “el atentado criminal del 7 de junio que cobró su vida no fue el primer intento y nos recuerda momentos dolorosos para el país, cuando, entre 1989 y 1990, en apenas siete meses, el narcotráfico asesinó a tres candidatos presidenciales”.

Como antecedente, identifica que alias “Zarco Aldinever”, jefe criminal de la Segunda Marquetalia, fue acusado de planear atentados tanto contra la familia de Cabal como contra Miguel Uribe, e incluso “ofrecía pagar 1.000 millones de pesos por un atentado contra mí o contra mi familia”.

La senadora señala que el beneficio judicial para miembros de organizaciones armadas ilegales y la “permisividad del gobierno” genera un riesgo para las próximas elecciones: “el favorecimiento judicial a los cabecillas de estructuras criminales en el marco de la fallida ‘Paz total’ se ha convertido en amenaza al proceso electoral con miras a las elecciones de 2026”.