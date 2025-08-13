Miguel Polo Polo atacó al Gobierno de Gustavo Petro y lo responsabilizó por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “¡Nunca lo olviden!”

Miguel Polo Polo señaló cómo el Gobierno Petro fomentó que el crimen arrebarara la vida de Miguel Uribe - crédito @miguelpolopolo/Instagram - Margarita Valdieso/Presidencia

“Gracias a la paz total de Gustavo Petro, es que el asesino de Miguel Uribe pudo matarlo”. Con esa frase, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo responsabilizó de forma directa al Gobierno nacional por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que murió en la madrugada del lunes 11 de agosto de 2025, luego de luchar durante dos meses y cuatro días en una UCI en Bogotá.

La declaración del congresista que representa a las negritudes, pero que es cercano al Centro Democrático, hace parte de una serie de acusaciones que ha dirigido contra el jefe de Estado. En un hecho que no se registraba en Colombia desde hace al menos 35 años; cuando se había registrado, por última vez, el crimen de un aspirante al primer cargo de la nación en plena contienda electoral.

En su mensaje, Polo Polo hizo énfasis en la gravedad del suceso. “En los gobiernos ‘paramilitares’ y de la ‘guerra’ de los últimos 30 años nunca se asesinó a un candidato presidencial. Fue en un gobierno de izquierda, que dice ser ‘potencia mundial de la vida’ donde (sic) mataron a un opositor por sus ideas. ¡Nunca lo olviden!”, expresó el parlamentario sucreño en su perfil de X, en una postura que profundizó.

Polo Polo culpó a Gustavo Petro por el crimen de Miguel Uribe: así apuntó hacia los gestores de paz

Y es que para el representante, como se mencionaba, la política impulsada por el actual presidente facilitó las condiciones para el crimen. De hecho, detalló que alias Zarco Aldinever, vinculado a la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las Farc, fue el responsable de planear amenazas contra la senadora María Fernanda Cabal y sus hijos, con el objetivo de asesinarlos.

Según Polo Polo, “Petro, conociendo todo esto, lo designó gestor de paz a un hombre con seis órdenes de captura, reclutamiento de menores, secuestro extorsivo y homicidio agravado, entre otros”. Y añadió que, al nombrar a este individuo gestor de paz en 2024, el Ejecutivo lo dejó en libertad y suspendió todas sus órdenes de captura, con el propósito de negociar con la Segunda Marquetalia.

Del mismo modo, afirmó que el designado gestor de paz “que tenía cero voluntad de paz, aprovechó esa libertad que el gobierno de Petro le dio para escaparse a Venezuela”. Allí, bajo el amparo de Nicolás Maduro, habría planeado el atentado contra Miguel Uribe, al utilizar una red criminal en Colombia; en informaciones que no han sido aún respaldadas por organismos judiciales en el país.

A su vez, el representante criticó que el Gobierno mantuvo el estatus de gestor de paz durante meses, incluso después del atentado, y solo retiró ese título 14 días antes de la supuesta muerte del implicado en Venezuela a manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En ese sentido, también denunció la falta de protección institucional, en especial de la Unidad Nacional de Protección.

“Miguel Uribe, 25 veces le pidió a la UNP, la entidad encargada de cuidarnos a nosotros los congresistas, que le reforzara su esquema de seguridad y esta entidad en cabeza de la guerrilla 19, Compañero de Petro, 25 veces le dijo que no a Miguel”, afirmó el congresista. Para Polo Polo, la negativa reiterada de la unidad fue determinante en el desenlace fatal que tuvo el senador bogotano.

Por último, en su video, Polo Polo recordó su oposición a la política de Paz Total desde 2022, y relató que en 2024, durante la instalación del Congreso, confrontó directamente al presidente. “El éxito, señor Gustavo Petro, de su paz total solo es comparable a la fidelidad que usted tiene hacia Verónica Alcocer; con eso es comparable al éxito de su pacto”, fue una de las frases que dijo en ese entonces.