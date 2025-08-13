Colombia

Honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay: así será la ceremonia de despedida que congregará al mundo político y cultural

El evento incluirá presentaciones musicales significativas: Andrea Botero cantará ‘Vuela Miguel’; la Orquesta Filarmónica de Bogotá tocará ‘Gloria’ de Vivaldi y el ‘Ave María’; finalmente, el cantante Yuri Buenaventura interpretará ‘El Guerrero’

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Las honras fúnebres continuarán a partir de las 9:00 a. m. con un tributo a puerta cerrada por familia y congresistas - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El miércoles 13 de agosto de 2025 continuarán las honras fúnebres del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que murió tras llevar más de dos meses en estado crítico por cuenta de un atentado criminal perpetrado el 7 de junio.

Luego de realizarse un tributo a puerta cerrada en el salón Eliptico del Congreso de la República, su féretro será trasladado, a las 11:30 a. m., por la carrera Séptima hacia la Catedral Primada de Colombia, custodiado por miembros del batallóin Guardia Presidencial.

Allí, hacia las 12:00 p. m., se realizará una misa liderada por el monseñor Luis José Rueda Aparicio, en la que se espera que los invitados lleguen hacia las 2:30 y 3:00 p. m.

En la Catedral Pirmada de Colombia se llevará a cabo una misa liderada por el monseñor Luis José Rueda - crédito TripAdvisor

A la ceremonia religiosa asistirá el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, así como la del embajador de Estados Unidos en Colombia, John McNamara. Por parte del Gobierno nacional, la vicepresidenta Francia Márquez confirmó su participación.

El evento, organizado por la hermana de Miguel Uribe, María Carolina Hoyos, tendrá momentos claves acompañados por música, una de las grandes pasiones del senador de derecha.

Andrea Botero interpretará la canción que le compuso al senador cuando luchaba por su vida en la Fundación Santa Fe, con algunos cambios en la letra. No será Fuerza Miguel, sino Vuela Miguel.

También se espera una presentación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que tocará Gloria de Vilaldi y el Ave María. Por último, se presentará el cantante Yuri Buenaventura con El Guerrero.

De 4:00 a 6:00 p. m. se realizará el recorrido a pie hasta el Cementerio Central, donde finalmente será enterrado Uribe Turbay, según conoció Noticias Caracol, en el corredor principal (número 4) junto a destacadas figuras de la política nacional. En ese camposanto también reposan los restos de sus abuelos Julio César Turbay y Nidia Quintero, así como su mamá Diana Turbay.

Cierres viales y desvíos en Bogotá por cortejo fúnebre de Miguel Uribe Turbay

La Secretaría Distrital de Movilidad anunció una serie de cierres y desvíos viales en el centro de la capital colombiana debido al cortejo fúnebre de Miguel Uribe Turbay.

Según detalló la entidad, la habilitación de los tramos afectados dependerá de la ausencia de aglomeraciones en el recorrido, con el fin de reabrir las vías tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan.

Esta es la información de los cierres previstos para el miércoles 13 de agosto durante del cortejo fúnebre de Miguel Uribe - crédito Movilidad Bogotá

Las principales afectaciones se concentran en corredores clave del centro capitalino. Los usuarios que circulan en sentido sur-norte por la Avenida Carrera 10 deberán optar por rutas alternas, como la Avenida Calle 6, el oriente de la ciudad y la Avenida Circunvalar en dirección norte. Otra alternativa recomendada para este trayecto es tomar la Avenida Calle 6 hacia el occidente y conectar con la Avenida Carrera 30 (Av. NQS) en sentido norte.

Para los que transitan en sentido norte-sur por la Carrera 8, los desvíos incluyen tomar la avenida Calle 19 hacia el occidente, seguido por la Carrera 22, o hacia el oriente y conectar con la Carrera 4. Los desplazamientos oriente-occidente por la Avenida Calle 26 estarán sujetos a desvíos, como el uso de la Carrera 4 al norte, seguido de la Calle 32 en dirección al occidente, para luego retomar el recorrido habitual.

Los accesos a la avenida Calle 26 desde la Carrera 5 requieren el desplazamiento por la Carrera 5 al sur y la posterior conexión con la Avenida Calle 6 al occidente. Los que acceden desde la avenida Carrera 10 deberán tomar dicha vía al sur y conectar con la Avenida Calle 19 al occidente, mientras que quienes lo hagan desde la Avenida Carrera 13 tendrán como recomendación continuar por esta arteria al sur y tomar la Avenida Calle 19 al occidente.

Habrán cierres y desvios en el centro de la ciudad debido a cortejo fúnebre de Miguel Uribe - crédito Colprensa

En el sentido occidente-oriente de la avenida Calle 26, los usuarios podrán desviarse por la avenida Calle 25 (Av. Las Américas) o por la avenida Carrera 30 (Av. NQS) al norte, para luego continuar por la avenida Calle 45. Para quienes acceden desde la avenida Calle 25, el desplazamiento sugerido es continuar por la Avenida Américas y la Calle 34.

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que aquellos que circulen por la Calle 24 en sentido occidente-oriente deberán emplear la Diagonal 22 Bis al sur, para luego seguir por la Carrera 17 al norte y la Calle 24 al oriente. El acceso a la Avenida Calle 26 desde la Calle 32 exige el uso de la Calle 27 al occidente, para luego conectar con la Carrera 20A al sur, antes de retomar el trayecto normal.

