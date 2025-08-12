Colombia

Gustavo Petro defendió a Bogotá por polémico comentario de Donald Trump: “No sé si es amenaza o qué”

El presidente de Estados Unidos aseguró que la capital colombiana es uno de los peores lugares de la tierra

Carol Salazar

Carol Salazar

El presidente Gustavo Petro comparó
El presidente Gustavo Petro comparó las tasas de homicidio de Bogotá y Washington - crédito montaje Infobae (Juan Cano/Presidencia y Brian Snyder/Reuters)

Durante la Ceremonia de Ascenso de Generales en la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía, llevada a cabo el 12 de agosto de 2025, el presidente Gustavo Petro se refirió al comentario que hizo en su momento el jefe de Estado de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Bogotá.

“La tasa de asesinato en Washington hoy es más alta que la de Bogotá, Colombia, y Ciudad de México. Algunos lugares que escuchas como los peores lugares de la tierra son mucho más altos”, indicó el mandatario norteamericano.

Al respecto, el presidente Petro contradijo al jefe de Estado, comparando las cifras que registran el número de muertes violentas. Según explicó, la tasa de homicidios de la capital colombiana es de entre 11 y 12 por cada 100.000 habitantes, mientras que la de Washington es mucho más alta: 25 por cada 100.000 habitantes.

Dice que Bogotá es fea, no sé si es amenaza o qué (…). Washington es dos veces más violenta que Estados Unidos, y allá vive Trump, y aquí vivo yo. ¿Qué es más feo? ¿Donde muere la gente asesinada, o los ladrillos de las casas y la imitación de Inglaterra y del Imperio Romano?”, cuestionó.

Así las cosas, aseguró que Bogotá es “hermosa”, puesto que con el paso de los años se ha logrado reducir la tasa de homicidios. No obstante, insistió en que se deben redoblar esfuerzos por parte del las autoridades y el alcalde Carlos Fernando Galán.

Le falta un poquito al alcalde y a nuestra Policía, porque la crisis de no seguir bajando la tasa de homicidios en Bogotá se debe a que ha cambiado la delincuencia, y hay que saber cómo ha cambiado”, dijo.

En desarrollo...

Gustavo Petro Donald Trump Bogotá Tasa de homicidios Washington Estados Unidos Colombia

