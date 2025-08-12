Colombia

Fue capturado en Bogotá presunto integrante del Tren de Aragua: le fueron incautadas una granada de gas pimienta y una granada tipo stingball

La detención, que se realizó en la vivienda de Carlos Alfredo Segura, permitió corroborar que este hombre tenía incidencia en las actividades de extorsión y microtráfico en la localidad de Suba, norte de Bogotá

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Presunto integrante del Tren de
Presunto integrante del Tren de Aragua capturado por la Policía Metropolitana de la Sabana - crédito @JorgeEmilioRey/X

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, informó por medio de su cuenta de X la captura de un ciudadano por parte de la Policía Metropolitana de la Sabana, que presuntamente pertenecía a la organización transnacional Tren de Aragua.

La detención, que se realizó en la vivienda de Carlos Alfredo Segura, permitió corroborar que este hombre tenía incidencia en las actividades de extorsión y microtráfico en la localidad de Suba, norte de Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo a la comunicación del mandatario departamental, este delincuente ejercía las operaciones de todas las actividades ilícitas desde ese domicilio, en el que, en medio del allanamiento, se incautaron una granada de gas pimienta y una granada tipo stingball.

El coronel Edgar Moreno, comandante de Remsa-Coeno en alianza con Secar y la Dijín, fueron los encargados de liderar la operación, que pretende desarticular las bandas de crimen organizado que operan y afectan la ciudad de Bogotá y distintos municipios del departamento de Cundinamarca.

Segura será judicializado por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas.

Las autoridades confirmaron que en lo corrido del año 2025 se ha logrado el decomiso de 594 armas de fuego en el departamento.

La captura de un ciudadano por parte de la Policía Metropolitana de la Sabana, que presuntamente pertenecía a la organización transnacional Tren de Aragua - crédito @JorgeEmilioRey/X

Cayó cabecilla financiero del ELN en Bogotá

En medio de una operación realizada en la localidad de Barrios Unidos, Bogotá, en la que participaron tropas del Gaula Militar y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron a alias Bayron, segundo cabecilla de finanzas del grupo armado organizado Ejército de Liberación Nacional (ELN), estructura Comuneros del Sur, que llegó a la capital del país huyendo de las autoridades del departamento de Nariño.

Integrando las filas del grupo alzado en armas llevaba 16 años, y era requerido por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y homicidio. “Bayron” fue dejado a disposición de las autoridades correspondientes.

Alias Bayron, segundo cabecilla de finanzas del grupo armado organizado ELN - crédito @COL_EJERCITO/X

Temas Relacionados

Carlos Alfredo SeguraTren de AraguaCapturadoBogotáLa SabanaGobernador de CundinamarcaColombia-Noticias

Más Noticias

Más de 1.500 familias se quedaron sin techo por ola invernal en el municipio de Condoto, Chocó

Miles de habitantes de ese municipio chocoano vivieron una noche al descubierto luego de que fuertes lluvias y vientos huracanados destruyeran parte de sus viviendas

Más de 1.500 familias se

Atlético Nacional vs. São Paulo EN VIVO, octavos de final de Copa Libertadores, así formaría el verdolaga en el Atanasio Girardot

El Rey de Copas del fútbol colombiano, enfrenta su primer paso en la conquista de la tercera copa en su historia, a un viejo conocido en el continente: São Paulo

Atlético Nacional vs. São Paulo

Tras magnicidio de Miguel Uribe, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo se fueron contra Petro por actitud de “desdén e indiferencia” con la oposición

Los exnegociadores de paz responsabilizaron al Gobierno de incumplir la protección política prometida en el Acuerdo de Paz de 2016 y advirtieron la falta de garantías para la oposición

Tras magnicidio de Miguel Uribe,

Gobernador de Córdoba exigió claridad a Petro por inicio de diálogos con el Clan del Golfo: “No queremos repetir los errores del pasado”

Erasmo Zuleta manifestó la necesidad de incluir a gobernadores y alcaldes en los diálogos con el grupo armado para lograr resultados efectivos y duraderos

Gobernador de Córdoba exigió claridad

Luisa Fernanda W se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe: “No permitan que el odio les robe el corazón”

La creadora de contenido se sumó a otras voces, como la de Carolina Sabino, que también se pronunció en redes sobre lo ocurrido con el senador

Luisa Fernanda W se pronunció
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Comunicado del ELN genera alarma

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

Un precandidato presidencial propone “darles balín” a criminales implicados en magnicidios como el de Miguel Uribe: “La política permeabiliza la justicia”

Denuncian que el Clan del Golfo está invadiendo territorios donde antes estaba el Ejército en Antioquia: “Unos andan de civil, otros uniformados”

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W se pronunció

Luisa Fernanda W se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe: “No permitan que el odio les robe el corazón”

Melissa Gate aseguró saber la razón por la que Karina García y Altafulla habrían terminado

Apple Colombia: las 10 canciones más reproducidas este día

Jhonny Rivera respondió a las críticas tras la fuerte caída de Jenny López: “Estaba llorando”

Estas son las series de moda en Netflix Colombia hoy

Deportes

Atlético Nacional vs. São Paulo

Atlético Nacional vs. São Paulo EN VIVO, octavos de final de Copa Libertadores, así formaría el verdolaga en el Atanasio Girardot

Así fue el homenaje en el fútbol colombiano a Miguel Uribe: Boyacá Chicó rechazó el magnicidio contra el exsenador

Atlético Nacional dio a conocer sus convocados para duelo contra São Paulo: hay bajas sensibles

Muriel persiguió a Luis Suárez para que le entregara su camiseta tras clásico de la Florida en el que fue figura

Fallas estructurales en el estadio Guillermo Plazas Alcid obligaron a tomar fuerte decisión que afecta al Atlético Huila