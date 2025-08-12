Fue capturado en Bogotá presunto integrante del Tren de Aragua: le fueron incautadas una granada de gas pimienta y una granada tipo stingball

Presunto integrante del Tren de Aragua capturado por la Policía Metropolitana de la Sabana - crédito @JorgeEmilioRey/X

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, informó por medio de su cuenta de X la captura de un ciudadano por parte de la Policía Metropolitana de la Sabana, que presuntamente pertenecía a la organización transnacional Tren de Aragua.

La detención, que se realizó en la vivienda de Carlos Alfredo Segura, permitió corroborar que este hombre tenía incidencia en las actividades de extorsión y microtráfico en la localidad de Suba, norte de Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo a la comunicación del mandatario departamental, este delincuente ejercía las operaciones de todas las actividades ilícitas desde ese domicilio, en el que, en medio del allanamiento, se incautaron una granada de gas pimienta y una granada tipo stingball.

El coronel Edgar Moreno, comandante de Remsa-Coeno en alianza con Secar y la Dijín, fueron los encargados de liderar la operación, que pretende desarticular las bandas de crimen organizado que operan y afectan la ciudad de Bogotá y distintos municipios del departamento de Cundinamarca.

Segura será judicializado por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas.

Las autoridades confirmaron que en lo corrido del año 2025 se ha logrado el decomiso de 594 armas de fuego en el departamento.

La captura de un ciudadano por parte de la Policía Metropolitana de la Sabana, que presuntamente pertenecía a la organización transnacional Tren de Aragua - crédito @JorgeEmilioRey/X

Cayó cabecilla financiero del ELN en Bogotá

En medio de una operación realizada en la localidad de Barrios Unidos, Bogotá, en la que participaron tropas del Gaula Militar y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron a alias Bayron, segundo cabecilla de finanzas del grupo armado organizado Ejército de Liberación Nacional (ELN), estructura Comuneros del Sur, que llegó a la capital del país huyendo de las autoridades del departamento de Nariño.

Integrando las filas del grupo alzado en armas llevaba 16 años, y era requerido por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y homicidio. “Bayron” fue dejado a disposición de las autoridades correspondientes.

Alias Bayron, segundo cabecilla de finanzas del grupo armado organizado ELN - crédito @COL_EJERCITO/X