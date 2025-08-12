Colombia

EN VIVO: Siga el minuto a minuto de la cámara ardiente de Miguel Uribe Turbay en Congreso, hoy 12 de agosto

Miguel Uribe Turbay falleció el lunes 11 de agosto de 2025, después de pasar dos meses y cuatro días en cuidados intensivos a causa de un atentado con arma de fuego

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
El féretro con el cuerpo del senador Miguel Uribe Turbay se encuentra en el Congreso de la República - crédito Luisa González/REUTERS
13:43 hsHoy

Agenda del Congreso

A través de sus redes sociales, el Congreso de la República precisó que “rendirá honores póstumos al senador Miguel Uribe Turbay. Durante estos días, se abrirán las puertas para que el público pueda despedirlo y, posteriormente, se realizará un homenaje especial con sus familiares y colegas. Un momento para honrar su vida, trayectoria y legado”

Congreso rendirá homenaje a Miguel Uribe - crédito Instagram
13:33 hsHoy

Si quiere ir a la Cámara ardiente por Miguel Uribe Turbay estas son las condiciones y recomendaciones que debe tener en cuenta

Familiares y allegados se congregan en el Capitolio Nacional para despedir al senador, mientras la Policía Nacional implementa controles rigurosos y restricciones de acceso

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

}Las autoridades establecen protocolos especiales, limitan objetos permitidos y realizan requisas personales para asegurar el orden en los actos de despedida del senador y precandidato presidencial en Bogotá - crédito Luisa González / Reuters

Familiares, amigos y miembros del círculo político más cercano a Miguel Uribe Turbay se reunieron en las instalaciones del Congreso de la República de Colombia desde este lunes, 11 de agosto, para rendir homenaje al senador y precandidato presidencial, cuyas ceremonias fúnebres se desarrollan bajo estrictas medidas de seguridad.

Leer la nota completa
13:26 hsHoy

Miguel Uribe Turbay falleció en la Fundación Santa Fe el lunes 11 de agosto de 2025, tras permanecer internado dos meses y cuatro días debido a un atentado con arma de fuego en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

Por tal motivo, el féretro con el cuerpo del exsenador del Centro Democrático se encuentra en el Congreso de la República, donde se realiza una cámara ardiente para despedirlo.

El 12 de agosto, el público podrá ingresar desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. El 13 de agosto a las 9:00 a. m. se realizará un homenaje en el Congreso, exclusivo para sus familiares, antes del traslado hacia la Catedral Primada de Colombia.

Mesas directivas confirmaron el horario de la cámara ardiente en el Congreso - crédito suministrada

