EN VIVO: Siga el minuto a minuto de la cámara ardiente de Miguel Uribe Turbay en Congreso, hoy 12 de agosto

A través de sus redes sociales, el Congreso de la República precisó que “rendirá honores póstumos al senador Miguel Uribe Turbay. Durante estos días, se abrirán las puertas para que el público pueda despedirlo y, posteriormente, se realizará un homenaje especial con sus familiares y colegas. Un momento para honrar su vida, trayectoria y legado”
Familiares, amigos y miembros del círculo político más cercano a Miguel Uribe Turbay se reunieron en las instalaciones del Congreso de la República de Colombia desde este lunes, 11 de agosto, para rendir homenaje al senador y precandidato presidencial, cuyas ceremonias fúnebres se desarrollan bajo estrictas medidas de seguridad.
Miguel Uribe Turbay falleció en la Fundación Santa Fe el lunes 11 de agosto de 2025, tras permanecer internado dos meses y cuatro días debido a un atentado con arma de fuego en la localidad de Fontibón, en Bogotá.
Por tal motivo, el féretro con el cuerpo del exsenador del Centro Democrático se encuentra en el Congreso de la República, donde se realiza una cámara ardiente para despedirlo.
El 12 de agosto, el público podrá ingresar desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. El 13 de agosto a las 9:00 a. m. se realizará un homenaje en el Congreso, exclusivo para sus familiares, antes del traslado hacia la Catedral Primada de Colombia.