EN VIVO: Siga el minuto a minuto de la cámara ardiente de Miguel Uribe Turbay en Congreso, hoy 12 de agosto

El 12 de agosto, el público podrá ingresar desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. El 13 de agosto a las 9:00 a. m. se realizará un homenaje en el Congreso, exclusivo para sus familiares, antes del traslado hacia la Catedral Primada de Colombia.

Por tal motivo, el féretro con el cuerpo del exsenador del Centro Democrático se encuentra en el Congreso de la República , donde se realiza una cámara ardiente para despedirlo.

Miguel Uribe Turbay falleció en la Fundación Santa Fe el lunes 11 de agosto de 2025, tras permanecer internado dos meses y cuatro días debido a un atentado con arma de fuego en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

Familiares, amigos y miembros del círculo político más cercano a Miguel Uribe Turbay se reunieron en las instalaciones del Congreso de la República de Colombia desde este lunes, 11 de agosto, para rendir homenaje al senador y precandidato presidencial, cuyas ceremonias fúnebres se desarrollan bajo estrictas medidas de seguridad.

A través de sus redes sociales, el Congreso de la República precisó que “rendirá honores póstumos al senador Miguel Uribe Turbay. Durante estos días, se abrirán las puertas para que el público pueda despedirlo y, posteriormente, se realizará un homenaje especial con sus familiares y colegas. Un momento para honrar su vida, trayectoria y legado”

Últimas noticias

Colombia: cotización de apertura del euro hoy 12 de agosto de EUR a COP Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

“Daniel Quintero es el candidato perfecto para el petrismo, bruto, sin filtros, sin pena del ridículo”: Piter Albeiro El humorista, que cada vez opina más en temas políticos, también mencionó a Gustavo Bolívar en su mensaje

Atlético Nacional vs. São Paulo EN VIVO, octavos de final de Copa Libertadores, así formaría el verdolaga en el Atanasio Girardot El Rey de Copas del fútbol colombiano, enfrenta su primer paso en la conquista de la tercera copa en su historia, a un viejo conocido en el continente: São Paulo

Altafulla avivó los rumores sobre su posible ruptura con Karina García: el cantante habló de despecho y despedidas La ausencia de la pareja en redes sociales despertó dudas sobre el fin de su relación sentimental, porque ninguno ha desmentido las especulaciones: mensaje del artista barranquillero encendió las alarmas