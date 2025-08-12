Colombia

Delegación bipartidista de congresistas de EE. UU. visitará Colombia: esta es la razón detrás de su viaje oficial

La delegación bipartidista de congresistas de Estados Unidos, liderada por Bernie Moreno y Rubén Gallego, visita Colombia para abordar temas prioritarios, como seguridad, inversión extranjera y cooperación bilateral

Santiago Cifuentes Quintero

Santiago Cifuentes Quintero

Bernie Moreno, senador republicano, lidera
Bernie Moreno, senador republicano, lidera la delegación bipartidista de congresistas de EE. UU. durante su visita a Colombia para fortalecer la cooperación bilateral - crédito Jeff Dean/AP

Una delegación bipartidista de congresistas de Estados Unidos viajará a Colombia en la semana del 11 al 15 de agosto con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y tratar temas prioritarios como el crimen organizado, la inversión extranjera y la creciente influencia de China en la región.

La comitiva está encabezada por el senador republicano Bernie Moreno, nacido en Colombia, y el senador demócrata Rubén Gallego, cuya madre es colombiana.

Esta composición refleja una afinidad cultural y política que añade valor a la visita.

Los congresistas sostendrán reuniones con el presidente Gustavo Petro, parlamentarios colombianos, alcaldes y líderes empresariales. El recorrido incluye dos ciudades: Cartagena y Bogotá.

En Cartagena, la delegación se reunirá con congresistas y autoridades locales para discutir los desafíos comunes y oportunidades de cooperación.

En Bogotá, tendrán un encuentro con el presidente Petro y participarán en una conferencia de prensa organizada por el Consejo Atlántico.

Según un comunicado divulgado por Gallego, la intención principal es robustecer la cooperación legislativa para enfrentar conjuntamente temas como la seguridad, el narcotráfico y la estabilidad institucional, aspectos clave para la confianza inversionista y el desarrollo sostenible.

La visita fue anunciada en marzo por el presidente del Congreso colombiano, Efraín Cepeda, tras su viaje a Washington, quien destacó la importancia de estrechar lazos con Estados Unidos.

Sin embargo, Gallego aclaró que no tendrá reuniones con el expresidente Álvaro Uribe, quien cumple prisión domiciliaria por una condena por fraude procesal y soborno.

La llegada de la delegación ocurre en un momento sensible para Colombia, en medio del duelo nacional por la reciente muerte del senador Miguel Uribe Turbay, quien estuvo hospitalizado durante dos meses tras un atentado y falleció recientemente.

El senador Bernie Moreno expresó en su cuenta de X: “Miguel Uribe representó lo mejor de Colombia. Que descanse en paz, que su espíritu guíe a Colombia hacia el futuro y que esta terrible situación despierte un sentimiento de reconciliación y dirección para los colombianos”.

Bernie Moreno, senador estadounidense nacido
Bernie Moreno, senador estadounidense nacido en Colombia, expresa sus condolencias y resalta el legado de Miguel Uribe Turbay durante su visita oficial al país - crédito Bernie Moreno/X

Por su parte, Rubén Gallego manifestó: “Mis condolencias están con los seres queridos de Miguel Uribe. La violencia no tiene cabida en la política: debemos rechazar el extremismo y proteger la democracia y el futuro de Colombia”.

