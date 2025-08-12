Colombia

Concejal de Bogotá Emel Rojas pidió en plenaria del cabildo que el nuevo estadio de la capital lleve el nombre de Miguel Uribe Turbay

El cabildante hizo la propuesta resaltando las cualidades que tuvo el político y resaltando que el deporte también debería destacar su memoria

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

La propuesta la presentó durante una sesión plenaria del Concejo de Bogotá - crédito @EmelRojasC/X

Mientras el cuerpo del fallecido senador permanece en cámara ardiente en el Salón Elíptico del Congreso de la República, desde el Concejo de Bogotá se busca mediante una iniciativa promover que su nombre trascienda en el tiempo.

Así lo explicó el cabildante Emel Rojas, durante una sesión plenaria de la corporación distrital.

De acuerdo con el concejal Rojas, cuando se entregue el nuevo estadio anunciado por la Alcaldía de Bogotá y que reemplazará el actual Nemesio Camacho El Campín, su nombre debería cambiar por el de Miguel Uribe Turbay. En su discurso, indicó que se trataría de rendirle un homenaje al político colombiano para que su legado trascienda incluso en escenarios deportivos.

Miguel Uribe Turbay, su cuerpo
Miguel Uribe Turbay, su cuerpo reposa en cámara ardiente en el Congreso de la República - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

“Sé que tienen varias... el doctor Daniel Briceño, de la posibilidad de mirar de que con el alcalde, pues obviamente habrá que mirarlo, el estadio Nemesio Camacho El Campín, que es un nuevo estadio, podríamos incluirlo, obviamente ahí hay un contrato, pero podríamos pensar también que ese estadio, ese nuevo estadio, también lleve el nombre de Miguel Uribe”, indicó el cabildante.

Durante la sesión plenaria del Concejo de Bogotá, el concejal ponente de la propuesta destacó las cualidades que tenía el senador, incluso cuando formó parte del Gobierno de Enrique Peñalosa en la Alcaldía.

“Miguel es una persona que para nosotros, para la mayoría que estamos aquí, no solamente fue amigo, fue colega… Es decir, Miguel es una persona que no solamente es bogotano, quiso Bogotá, trabajó en Bogotá, fue barrio a barrio y qué bueno que el deporte también tenga esa memoria de Miguel Uribe Turbay con el nombre de él en el estadio, en el nuevo estadio de Bogotá”.

La iniciativa está impulsada por
La iniciativa está impulsada por el concejal Emel Rojas del partido Nueva Fuerza Democrática - crédito Concejo de Bogotá

Después del fallecimiento del senador, como es habitual, en las redes sociales se recuerdan algunas publicaciones que realizó Uribe Turbay en su cuenta de X.

Allí, se recordó el momento cuando le mostró su apoyo a Independiente Santa Fe, el 21 de diciembre de 2024, que en ese entonces disputaba la final del fútbol colombiano ante Independiente Medellín, y en la previa, esto fue lo que publicó.

El difunto senador fue reconocido
El difunto senador fue reconocido por su compromiso con la ciudad y una pequeña pasión hacía el fútbol- crédito @MiguelUribeT / X

“Muchos éxitos para Santa Fe, quien con seguridad hoy ganará una nueva estrella”, dijo el congresista en una publicación, lo que motivaría aún más la iniciativa de que el nuevo escenario deportivo lleve su nombre.

Incluso, recordaron algunos de los mensajes que replicó cuando fue secretario de Gobierno en la administración Peñalosa en la que celebró que los encuentros entre Millonarios y Santa Fe se produjeron completamente en calma.

“Durante el partido de Millonarios y Santa Fe, y la celebración posterior.NO hubo homicidios. Bogotá volvió a ganar con el buen comportamiento de los hinchas”, dijo en su momento.

Se puede o no cambiar el nombre del Estadio “El Campín”

Después de que se anunciara que el emblemático Estadio “El Campín” de Bogotá cambiaría y se renovaría por completo, en redes sociales surgió la pregunta si su nombre sería uno distinto, teniendo en cuenta ejemplo como el Allianz Arena del Bayern Múnich o si conservaría el original.

De acuerdo con el portal Valora Analitik los encargados del megaproyecto indicaron que se está estudiando si es viable o no el cambio de nombre, teniendo en cuenta que existen acuerdos o contratos como lo indicó el concejal Rojas en su intervención con la familia de los herederos del predio en el que hoy se encuentra el estadio. Asimismo, dentro del plan se evalúa tener asociación con una marca para que esto le genere ingresos a las nuevas instalaciones.

Así quedará el complejo deportivo
Así quedará el complejo deportivo y cultural de El Campín, con el nuevo estadio ubicado al costado oriental - crédito Sencia

Por ahora, los bogotanos tendrán que esperar si la iniciativa del concejal trasciende o se queda en una propuesta más durante las plenarias del cabildo distrital.

