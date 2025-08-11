Muerte de Miguel Uribe: así se llevará a cabo la cámara ardiente en honor al precandidato presidencial y senador en el Congreso

El precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue atacado el 7 de junio de 2025, cuando lideraba un evento proselitista en Bogotá; desde entonces su curul permaneció vacía - crédito Luisa González/REUTERS

El Congreso de la República anunció en la tarde de lunes 11 de agosto de 2025 la manera en que se llevará a cabo la cámara ardiente por el magnicidio del precandidato y senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático; cuyo deceso se produjo a las 1:56 a. m., en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá, luego de dos meses y cuatro días en los que batalló por superar el atentado en su contra.

Según el comunicado firmado por las mesas directivas del Senado de la República y la Cámara de Representantes, se indicó que se rendirán honores póstumos mediante una ceremonia instalada en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional a partir de la fecha, hasta el miércoles 13 de agosto. Así pues, serán tres días en los que el órgano legislativo será epicentro de los homenajes que se hagan al joven congresista.

El Salón Elíptico del Congreso ya se prepara para recibir el cuerpo del precandidato y senador Miguel Uribe Turbay - crédito Luisa González/REUTERS

En consecuencia, la agenda legislativa de las plenarias quedará aplazada hasta entonces, en señal de duelo y respeto. Todos los eventos, agendamientos masivos y visitas guiadas han sido cancelados para que la actividad en el recinto de la corporación se concentre en honrar la memoria del abogado y político que ocupó una de las curules del Senado desde el 20 de julio de 2022, hasta el 7 de junio de 2025, cuando fue baleado.

Cabe destacar que este recinto será el lugar en donde los miembros de ambas cámaras y ciudadanos del común podrán presentar sus respetos y despedir al senador Uribe Turbay y, con ello, reconocer su legado y compromiso democrático con el país. Se trata, nada menos, del congresista más votado en la presente legislatura, pues logró 223.167 sufragios, siendo la cabeza de lista del Centro Democrático.

Así quedó establecido en el documento firmado por Lidio García Turbay, presidente del Senado, y Julián David López, su par en la Cámara de Representantes; además de los secretarios de ambas corporaciones, Diego González y Jaime Luis Lacouture.

La agenda en el Congreso

Lunes 11 de agosto (3:00 p. m.):

Instalación de la cámara ardiente en el Salón Elíptico del Congreso. Se habilitará el ingreso solo para familiares, amigos y congresistas.

Lunes 11 de agosto (6:00 p. m.):

Llegada del cortejo fúnebre con el cuerpo del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay al Salón Elíptico del Congreso.

Martes 12 de agosto (8:30 a. m. a 6:00 p. m.):

Se permitirá el ingreso al público al Capitolio por la Plaza de Bolívar, coordinada la por la seguridad de las instalaciones del Congreso.

Miércoles 13 de agosto (9:00 a.m.):

Se llevará a cabo un homenaje del Congreso de la República, exclusivo para familiares y parlamentarios, previo al traslado para la Catedral Primada de Colombia para sus exequias.

