Colombia

Petro señaló a la Clínica Primavera de girar millones de pesos que ahora afirma que le deben: “No se agudiza la crisis”

El centro de salud cerró varios servicios por un pasivo que tendría la Nueva EPS. La deuda es de $22.945 millones

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
La Nueva EPS no tiene
La Nueva EPS no tiene estados financieros disponibles actualizados - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El funcionamiento del sistema de salud colombiano sigue presentando problemas. Los usuarios están quedando desprotegidos por la presunta falta de recursos públicos destinados a las EPS. Según las entidades promotoras de salud, hace falta dinero para continuar operando con normalidad, pero el Gobierno nacional afirma que ha girado todos los recursos y que ha pagado sus deudas.

La situación ha derivado en el cese de la prestación de varios servicios de salud. Así lo evidenció la Clínica Primavera (Villavicencio), que, a partir del 8 de agosto de 2025, suspendió varios servicios, entre ellos, el de la Unidad de Urgencias. Esto, debido a la falta de pago por parte de la Nueva EPS, intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Durante los últimos meses, hemos prestado nuestros servicios con el mayor compromiso y sentido de responsabilidad, incluso sin contar con los recursos necesarios para garantizar de manera sostenible la operación. Sin embargo, la falta de cumplimiento en los pagos ha generado dificultades que ha comprometido la estabilidad del equipo humano que cuida de su salud”, detalló la clínica en un comunicado.

La medida, vigente desde el
La medida, vigente desde el 8 de agosto de 2025, se tomó tras agotar intentos de diálogo y ante la imposibilidad de mantener condiciones seguras sin respaldo financiero suficiente - crédito Clínica Primavera

Pese a que este no es el único caso, el presidente Gustavo Petro negó que la crisis en el sistema de salud esté empeorando. Según explicó en su cuenta de X, hay cifras que demuestran una mejoría en la atención de la población y en la prevención de las muertes.

“No se agudiza la crisis en la salud. Los resultados que presentaremos públicamente, con mortalidades y morbilidades, hasta la semana 30 desde el 2022 hasta la semana 30 del 2025, muestran un gran salto adelante en los datos de salud de los colombianos”, explicó el jefe de Estado en la red social.

En efecto, de acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, entre 2022 y 2024, se redujo la mortalidad infantil por desnutrición en un 42%; la mortalidad en menores de un año cayó en un 11,1%; la mortalidad en menores de cinco años disminuyó en un 10%; y la mortalidad perinatal cayó en un 12,3%.

La tasa de mortalidad en
La tasa de mortalidad en niños menores de cinco años se redujo en Colombia entre 2022 y 2025 - crédito Ministerio de Salud

Parte de estos datos indicarían una reducción del 55,5% en la mortalidad infantil por desnutrición si se compara la semana 30 de 2025 con la misma semana de 2022. Lo mismo pasó con la mortalidad en menores de cinco años, que se redujo en un 16,9% en ese mismo periodo.

Por otro lado, el presidente indicó que la deuda de la entidad promotora de salud con el centro de salud, la cual asciende a $22.945 millones, corresponde al monto que presuntamente habría girado la clínica como préstamo a “sus dueños”. Sin embargo, no proporcionó documentos que respalden sus señalamientos.

El presidente Gustavo Petro negó
El presidente Gustavo Petro negó que la crisis en el sistema de salud se esté agudizando - crédito @petrogustavo/X

No obstante, según la clínica, la responsabilidad de la falta de recursos recae sobre la Nueva EPS, a la cual ha remitido varios requerimientos formales para sanear la situación, instando a que cumpla con sus compromisos. Sin embargo, la situación de crisis persiste, tanto así, que la atención de los usuarios se puso en riesgo.

“Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta situación pueda generar a ustedes y a sus familias. Como institución prestadora, hemos agotado todas las vías posibles para evitar esta decisión. No obstante, sin el respaldo financiero mínimo, no es posible seguir garantizando condiciones seguras y dignas de atención”, detalló la clínica en el comunicado.

Cabe resaltar que, según el primer mandatario, la Nueva EPS no cuenta con estados financieros actualizados disponibles. Además, se habrían ocultado facturas que dejarían en evidencia del desvío de miles de millones de pesos en recursos públicos. La Fiscalía General de la Nación ya imputó cargos a exdirectivos de la entidad por irregularidades financieras.

Temas Relacionados

Gustavo PetroClínica PrimaveraNueva EPSDeudas Nueva EPSCrisis sistema de saludColombia-Noticias

Más Noticias

Mario Alberto Yepes es el nuevo eliminado de ‘MasterChef Celebrity’: el “Capi” tomó los cuchillos

El exfutbolista salió perjudicado en un reto de eliminación con la changua como protagonista. Los participantes tuvieron reacciones divididas con la elección del jurado

Mario Alberto Yepes es el

Bad Bunny y Adam Sandler siguen triunfando en Netflix Colombia con esta película

Happy Gilmore 2 destacó por contar con cameos de personalidades de la música, el cine y la televisión, siendo Bad Bunny uno de los más populares

Bad Bunny y Adam Sandler

Linda Caicedo pasó de las canchas al modelaje: así presentó la nueva camiseta del Real Madrid

La atacante fue una de las jugadoras que hizo parte de la sesión de fotos para las prendas de la temporada 2025/2026, en la que espera ganar su primer trofeo con las españolas

Linda Caicedo pasó de las

Consejo de Estado admitió demanda de pérdida de investidura contra Miguel Uribe: su esposa debe asignar abogado

A pesar de admitir la demanda, el alto tribunal determinó que el trámite quedará interrumpido debido al grave estado de salud del senador

Consejo de Estado admitió demanda

Video: dura lesión de Andrés Llinás en el partido entre Millonarios y Deportivo Cali

El defensa embajador se hizo daño en su pierna izquierda durante la disputa del balón con un rival, impactando a los asistentes a El Campín

Video: dura lesión de Andrés
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc intensifican

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

Sicarios mataron a tiros a un taxista en Ciudad Bolívar, Bogotá, mientras esperaba una carrera: el crimen ocurrió a pocas cuadras de un CAI

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ afrontará

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ afrontará un nuevo reto de eliminación el 8 de agosto

Juanes pasó de “renegar” del éxito de “La Camisa Negra” a reinventarla: esto sucedió

Las mejores series de Netflix Colombia para ver hoy mismo

Ranking Netflix: estas son las películas más vistas por el público colombiano

La transformación de Pedro Pascal: de perseguir capos colombianos a ser uno de los cuatro fantásticos de Marvel

Deportes

Linda Caicedo pasó de las

Linda Caicedo pasó de las canchas al modelaje: así presentó la nueva camiseta del Real Madrid

Video: dura lesión de Andrés Llinás en el partido entre Millonarios y Deportivo Cali

Millonarios desperdició una ventaja de dos goles: empató 3-3 contra el Deportivo Cali en El Campín

Carlos Cuesta por fin habría encontrado equipo, pero se despediría de Europa: vea de cuál se trata

Iván René Valenciano tranquilizó a sus seguidores al descartar que padece enfermedad mortal: “Sigo en tratamiento”