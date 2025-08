Gobernadora del Tolima respondió a las afirmaciones de Petro sobre el odio hacia su gestión en la región: “El país reclama unidad, no ego”

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, respondió a las acusaciones de Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia - @ROCHIGALEANO/X

Durante su alocución, emitida el 5 de agosto de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, explicó que en 2024 la incidencia de la línea de pobreza monetaria cerró en 31,8%, frente al 34,6% de 2023.

“Este Gobierno logró bajar la línea de pobreza monetaria en Colombia a un punto histórico: 31,8% en el total nacional durante 2024, el menor porcentaje de la historia registrado para este tipo de estadística. Significa que hemos logrado bajar la pobreza monetaria en Colombia hasta donde ningún presidente lo había logrado”, aseguró.

Sin embargo, insistió en que “hay que seguir adelante: no queremos que Colombia vuelva a la pobreza, sino que salga definitivamente. Y eso nos pone en un gran reto, al Gobierno y a la sociedad colombiana”.

Según Petro, “en el Tolima, donde sus gobernadores nos odian, en esos departamentos es donde más ha disminuido la pobreza extrema”.

Adriana Magali Matiz aseguró que su posición de reclamar atención del gobierno central se basa en la legítima exigencia de los ciudadanos - crédito Gobernación del Tolima

En reacción a las declaraciones del jefe de Estado, Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, emitió un comunicado negando estar en contra de la actual administración. Además, sostuvo que los buenos indicadores en el territorio no son solo producto del Gobierno Petro, sino de su gestión.

“Señor presidente Gustavo Petro, en el Tolima están pasando cosas buenas, muy buenas. Como usted mismo lo reconoció en su alocución presidencial. Cosa que agradecemos los tolimenses y que se puede respaldar en cifras. Sin embargo, sí es necesario aclarar que estos buenos resultados se dan por la firme convicción que he mantenido en mi Gobierno: mayor respeto institucional, pero cero genuflexión personal”.

Y agregó. “De ahí, mi carácter para reclamar con vehemencia y decencia cuando la situación lo amerita y en busca de que la inversión social nacional, lo mismo que la sensación de seguridad desde el Gobierno central, lleguen a cada rincón de mi departamento”.

La gobernadora Adriana Magali Matiz reitera el llamado al Gobierno para trabajr en conjunto - crédito @AdrianaMatizTol/X

Para la mandataria departamental, su posición de reclamar atención del Gobierno central no se basa en odio, sino en la legítima exigencia de los ciudadanos.

“Lo cual ligeramente no puede confundirse con odio personal hacia ninguna persona, sino más bien con las exigencias reales que hacen mis paisanos sobre la corresponsabilidad que debe tener el Gobierno central con las regiones. No señor presidente, aquí no odiamos a nadie, no tiene cabida en mi corazón el odio y el rencor. No tenemos tiempo para perder en ello. El reclamo público y puntual y la crítica, no se dan desde el rencor sino desde el compromiso que hay con la gente y sus justos reclamos”.

De hecho, Matiz reiteró su voluntad de trabajar codo a codo con el Estado colombiano a favor del desarrollo del territorio.

“Las manos de los tolimenses siempre han permanecido extendidas y las puertas de los despachos de esta Gobernación siempre estarán abiertas para su señoría y todo aquel que quiera ayudarnos a sembrar oportunidades y cosechar igualdades en estas tierras fértiles”.

La gobernadora Adriana Magali Matíz afirmó que está protegiendo los intereses de los habitantes del departamento - crédito @AdrianaMatizTol/X

A propósito, enfatizó en la importancia del diálogo y la unidad, citando a Álvaro Gómez Hurtado sobre la necesidad de un acuerdo fundamental, y reiteró su compromiso con el bienestar de la comunidad, sin espacio para el rencor. Incluso, lanzó una pulla a Petro señalando que las decisiones no deben ser guiadas por el ego, sino por la voluntad de ayudar a los habitantes del país.

“Que el ego no sea la guía de nuestras decisiones, que únicamente lo sea el compromiso que como servidores públicos nos debe gobernar siempre. En el Tolima no tenemos tiempo para odiar, sí, para impulsar el verdadero cambio. El país reclama unidad, el país añora un diálogo y como dijera Álvaro Gómez Hurtado, un acuerdo sobre lo fundamental”.