Dueño de restaurante es asesinado en Puente Aranda en medio de un robo: lo mataron por no tener dinero en efectivo

La inseguridad volvió a cobrarse una vida en Bogotá. William Nova, un empresario de 56 años y propietario de un restaurante de comida mexicana en la localidad de Puente Aranda, fue asesinado la noche del martes 5 de agosto durante un violento asalto a su negocio.

Según un testimonio recogido por el medio Blu Radio, la tragedia ocurrió cuando varios delincuentes ingresaron al establecimiento, ubicado en la calle tercera con carrera 30, cuando ya se preparaba para cerrar.

“Han cegado la vida y todo por no tener lo del producido, no tener la plata, por no tener en ese momento suficiente producido, porque se había pagado bastante por Nequi”, relató con indignación uno de los empleados que presenció los hechos.

El testigo agregó que los delincuentes sometieron a los trabajadores, tanto hombres como mujeres, a amenazas y agresiones físicas con armas de fuego y armas blancas.

En medio del asalto, obligaron a William Nova a dirigirse al baño del restaurante para exigirle el dinero de las ventas del día.

Sin embargo, la mayor parte de los pagos se habían hecho de forma digital, a través de Nequi, por lo que el efectivo disponible era mínimo.

La situación se salió de control y terminó en tragedia. “Afectan muchas familias, como está sucediendo en Colombia, que muchas familias y muchos comerciantes están viviendo momentos de horror por esta delincuencia tan grande que hay en este país. Afectaron mi familia, me afectaron a mí, afectaron a mi esposo, y afectaron aún más a un niño menor de edad, una excelente persona”, lamentó otro trabajador, visiblemente afectado por lo sucedido.

Tras el crimen, los delincuentes huyeron llevándose el teléfono móvil de Nova y los pocos billetes que llevaba consigo. Los empleados alertaron a las autoridades, pero la Policía llegó aproximadamente treinta minutos después de la fuga de los asaltantes, quienes escaparon en dirección a la carrera 30.