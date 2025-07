Mafe Carrascal puso en duda emergencia médica por la cual fue hospitalizado el representante Miguel Polo Polo: “Nadie pide una ambulancia por una crisis hipertensiva”

El congresista fue trasladado rápidamente a una clínica tras sufrir complicaciones cardíacas, generando preocupación en el Congreso y reacciones en redes sociales por parte de colegas y seguidores - crédito Colprensa

El representante Miguel Polo Polo no asistió a la sesión de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y fue trasladado de urgencia a la Clínica del Country, en Bogotá, por un cuadro de salud que obligó a buscar atención médica inmediata tras presentar posibles problemas cardiacos.

El congresista fue trasladado en ambulancia a la clínica y, al llegar, logró hacer un gesto que mostraba una leve mejoría.

La noticia causó inquietud entre sus colegas y seguidores, ante lo cual él informó en su cuenta de X lo ocurrido y mencionó que previamente había tenido una crisis hipertensiva.

Frente a lo anterior, la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, con quien Polo Polo mantiene constantes disputas en redes sociales, se pronunció al respecto cuestionando la gravedad de la situación.

En su comentario señaló que “nadie pide una ambulancia, sobre todo en Bogotá que nunca hay, por una crisis hipertensiva”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Tras la noticia sobre el traslado de Miguel Polo Polo a una clínica, la representante María Fernanda Carrascal se refirió al hecho en redes sociales con escepticismo respecto a la necesidad de una ambulancia, señalando además que el congresista dispone de un vehículo oficial.

Su mensaje sugiere dudas sobre la urgencia del caso y las circunstancias del traslado.

“Nadie pide una ambulancia, sobre todo en Bogotá que nunca hay, por una crisis hipertensiva, menos teniendo un carro con esquema de seguridad a disposición 24/7. Ajá”, escribió por medio de su cuenta en la red social X la legisladora perteneciente a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Mafe Carrascal cuestionó lo dicho por el representante Miguel Polo Polo sobre su estado de salud - crédito @MafeCarrascal

El comentario de María Fernanda Carrascal sobre el traslado de Miguel Polo Polo desató una serie de respuestas en su publicación, generando debate entre usuarios de redes sociales. Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de la cuenta de X @ChomposX, que hizo referencia a una polémica reciente relacionada con Carrascal y el uso de una camioneta oficial, asunto que fue motivo de controversia para la representante a principios de este año.

En este contexto, la respuesta de @ChomposX ironizó sobre la situación al comparar el episodio con el uso de recursos oficiales en mudanzas, haciendo alusión directa a la polémica previa de Carrascal.

“Claro, y tampoco nadie contrata un camión ni personal para un trasteo… menos cuando tienes carro blindado y un esquema de seguridad a disposición que puede hacerlo sin que gastes un solo peso. ¿Cierto Mafe?”, dijo la cuenta.

Mafe Carrascal contestó a críticas en su publicación sobre Polo Polo - crédito @MafeCarrascal

La representante María Fernanda Carrascal respondió a la cuenta @ChomposX, defendiendo su postura y desestimando la comparación utilizada en el comentario. En su mensaje afirmó: “Solo tontos, como al que defienden, creerían que se puede hacer un trasteo en una camioneta, pero normal”.

Por otro lado, el usuario @JuanGodev respondió dando “el beneficio de la duda” al caso, pero sugirió que el Congreso podría contar con ambulancias para atender emergencias de salud.

Carrascal replicó de inmediato, aclarando que Polo Polo no se encontraba en el Congreso al momento de los hechos, lo que descartaría la posibilidad de su traslado en una ambulancia destinada al recinto: “Ehhhh, no, porque nunca fue al Congreso. A no ser que se haya ido al Congreso en su esquema y del Congreso a la clínica en ambulancia”.

El estado de salud de Miguel Polo Polo se hizo público cuando la periodista Maritza Aristizábal lo cuestionó sobre su ausencia durante la elección del presidente de la Comisión Primera de la Cámara. Ante la consulta, el congresista respondió que no había asistido debido a una crisis hipertensiva y que sigue en recuperación médica.

Miguel Polo Polo habló de su estado de salud en redes sociales - crédito @MiguelPoloP

“Apreciada @Maryaristizabal, no asistí a la Comisión porque la semana pasada sufrí una crisis hipertensiva grave, con una presión arterial de 190 y un ritmo cardíaco de 144. Actualmente me encuentro en recuperación y realizándome exámenes médicos. Puedes constatar el motivo de mi ausencia con la Secretaría General de la Cámara”, contestó el legislador contrario al Gobierno nacional en un mensaje de su cuenta de X.