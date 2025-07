Jota Pe Hernández reaccionó a las condiciones que le puso Maurice Armitage al Partido Verde: “Varios congresistas me han manifestado que no le apoyan”

Hernández aseguró que Armitage no será candidato único de la colectividad y declaró que no cuenta ni contará con su apoyo - crédito Prensa Senado

El exalcalde de Cali y empresario Maurice Armitage puso sus condiciones al Partido Verde para ser candidato presidencial de esa colectividad, según se reveló en el programa Los secretos de Darcy Quinn de la FM.

Frente a lo anterior, Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández y actual congresista del Partido Verde, reaccionó a las condiciones planteadas por Maurice Armitage.

El legislador afirmó por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X: “La unidad que pide para él, no se dará, ya varios congresistas me han manifestado que no le apoyan”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según se informó en la FM, Maurice Armitage estableció exigencias puntuales para considerar su candidatura presidencial por el Partido Verde.

La primera condición que planteó consiste en lograr que la colectividad se encuentre completamente unida en torno a su aspiración. Armitage insistió en que solo aceptaría postularse si cuenta con el respaldo pleno.

Según se informó en la FM, Maurice Armitage estableció exigencias puntuales para considerar su candidatura presidencial por el Partido Verde - crédito @MauriceArmitage/X

Además, Armitage demandó una transformación del Partido Verde, solicitando una depuración que permita retomar los ideales promovidos por Antanas Mockus.

Entre sus exigencias, el exalcalde de la capital del Valle del Cauca también figura el carácter independiente del partido y una clara vocación de poder. Específicamente, rechazó cualquier acuerdo con el Frente Amplio y dejó claro que no quiere ser candidato por esa coalición.

Frente a las exigencias planteadas por Maurice Armitage para aspirar a la candidatura presidencial del Partido Verde, el senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández, expresó su desacuerdo y cuestionó la viabilidad de la unidad al interior del partido en torno a esa aspiración.

Hernández aseguró que Armitage no será candidato único de la colectividad y declaró que no cuenta ni contará con su apoyo. Además, resaltó que varios congresistas han manifestado que tampoco estarían dispuestos a respaldar la postulación del exalcalde de Cali.

Jota Pe Hernández mostró su desacuerdo con una posible candidatura de Maurice Armitage en el Partido Verde - crédito @JotaPeHernandez

“La siguiente, mi opinión personal como Senador de Alianza Verde:🚩Armitage, no será candidato único del verde.🚩No cuenta ni contará con mi apoyo.🚩La unidad que pide para él, no se dará, ya varios congresistas me han manifestado que no le apoyan. Empezaron MAL muy MAL!”, aseveró por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X el legislador perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República.

Y es que, en el mes de mayo, Jota Pe Hernández lanzó oficialmente su aspiración presidencial. Lo hizo mediante un video de menos de 30 segundos, en el que se presenta como precandidato por su partido, la Alianza Verde.

Jota Pe Hernández inició su anuncio en aquel momento señalando: “Ya son más de 40 precandidatos presidenciales los que tiene Colombia”. En su mensaje también recordó que cada partido ha presentado públicamente a sus aspirantes y mencionó que algunas colectividades cuentan “hasta cinco precandidatos”.

Y es que, en el mes de mayo, Jota Pe Hernández lanzó oficialmente su aspiración presidencial. Lo hizo mediante un video de menos de 30 segundos, en el que se presenta como precandidato por su partido, la Alianza Verde - crédito Jesús Aviles/Infobae

El senador afirmó: “En la Alianza Verde yo soy uno de esos precandidatos”, al oficializar su interés en participar en la contienda electoral de mayo de 2026. Además, expresó su expectativa respecto al proceso interno del partido al señalar: “Espero que mi partido ofrezca las garantías totales para escoger el candidato único que va a competir en la carrera presidencial”.

En las elecciones de 2022, Jota Pe Hernández obtuvo uno de los mayores respaldos electorales en el Senado. Su ascenso estuvo ligado a la notoriedad conseguida en redes sociales, espacios en los que desarrolló un perfil ampliamente seguido. A pesar de su bajo perfil previo en el escenario político tradicional, su presencia en plataformas digitales y el apoyo de sectores alternativos de Santander le permitieron alcanzar la mayor cantidad de votos dentro de la lista Alianza Verde-Centro Esperanza.

Aunque su llegada al Congreso estuvo marcada por una agenda alternativa, Pulido Hernández se ha alineado con posturas de la derecha y ha mantenido una postura crítica frente al presidente Gustavo Petro. En el Legislativo, ha sobresalido por liderar numerosos debates de control político dirigidos a integrantes del gabinete de este gobierno.