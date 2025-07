Inició el segundo ciclo de pagos del subsidio de transporte escolar en Bogotá: así puede reclamar el beneficio por DaviPlata y por el Sitp

El subsidio cubre el periodo entre el 22 de marzo y el 23 de mayo de 2025, con montos diferenciados según la asistencia - crédito Alcaldía de Bogotá

La Secretaría de Educación de Bogotá inició el segundo ciclo de pagos del subsidio de transporte escolar, que beneficiará a cerca de 20.181 estudiantes que se encuentra registrados en los colegios públicos del Distrito Capital.

El apoyo económico, que cubre el período de asistencia entre el 22 de marzo y el 23 de mayo de 2025, asigna un monto diferencia a cada uno de los beneficiarios del programa según los días en que el estudiante asistió a clases durante ese lapso.

De acuerdo con la información oficial administrada por la entidad de Educación, los estudiantes que reciben el subsidio a través de DaviPlata —un total de 13.644— deben completar la validación del abono antes del 16 de agosto.

Por su parte, los 6.537 beneficiarios que utilizan la tarjeta TuLlave cuentan con plazo hasta el 20 de agosto para realizar el mismo trámite. Estas fechas marcan el límite para redimir el subsidio, de acuerdo con la modalidad de pago asignada.

La Secretaría de Educación inició el segundo ciclo de pagos del subsidio de transporte escolar para 20.181 estudiantes - crédito Secretaría de Educación

La secretaría destinado $6.647 millones para este ciclo, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los estudiantes hacia sus instituciones educativas y así promover su acceso, permanencia y continuidad en el sistema oficial.

El proceso de notificación se realiza mediante mensaje al número celular registrado en Simat (Sistema Integrado de Matrículas), lo que subraya la necesidad de que tanto los datos del estudiante como los del responsable estén actualizados en la plataforma.

Para quienes reciben el subsidio por DaviPlata, el responsable debe ingresar a la aplicación móvil o al sitio web de DaviPlata, introducir el documento de identidad y la clave, y verificar la disponibilidad del monto en el saldo. El retiro del dinero puede efectuarse en cajeros automáticos o sucursales de Davivienda, mediante corresponsales bancarios autorizados o a través de transferencias a otras cuentas. Es fundamental conservar el comprobante de la transacción.

El proceso de retiro y validación varía según la modalidad: DaviPlata requiere verificación en la app y TuLlave en taquillas del Sitp - crédito Montaje Infobae

En el caso de la tarjeta TuLlave, el beneficiario debe acudir a cualquier taquilla del Sitp con la tarjeta personalizada, solicitar la validación o activación del subsidio y verificar que el saldo se refleje correctamente. Solo después de este paso, el subsidio estará disponible para su uso en viajes.

La actualización de datos en Simat requiere que el responsable se acerque al colegio donde está matriculado el estudiante y solicite el trámite en la secretaría académica. Es necesario presentar el documento de identidad del estudiante y del acudiente, así como un comprobante de residencia actualizado.

Se debe prestar especial atención a la exactitud del número y tipo de documento del acudiente, nombres y apellidos, número de celular activo en DaviPlata y dirección de residencia del estudiante. Una vez completado el proceso, se recomienda solicitar confirmación de que la información ha sido correctamente registrada en el sistema.

Beneficiarios deben validar el abono según la modalidad de pago: DaviPlata hasta el 16 de agosto y TuLlave hasta el 20 de agosto - crédito TuLlave/Facebook

La Secretaría de Educación del Distrito enfatizó que, aunque la falta de actualización de datos no implica la pérdida del beneficio, sí impide recibir los pagos hasta que se complete el proceso. “Recuerde: si no actualiza sus datos, no perderá el beneficio, pero no podrá recibir los pagos hasta completar este proceso.”

Finalmente, la dependencia aclaró que la entrega del subsidio se realizará siguiendo el calendario escolar, dividido en cinco ciclos de acuerdo con los días hábiles correspondientes. Al inicio de cada vigencia, la Dirección de Bienestar Estudiantil (DBE) publicará en su página web y otros canales de comunicación el cronograma del Programa de Movilidad Escolar.

“Que detallará los periodos para que los colegios con matrícula oficial del distrito verifiquen y reporten la asistencia, las fechas específicas de cada entrega y la fecha máxima para presentar reclamaciones (hasta 30 días desde la disponibilidad de los recursos para su retiro)” precisó la entidad.