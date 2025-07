Fredy Guarín reflexionó el tiempo que lleva sobrio después de sus problemas de alcohol: “No me dejado de trabajar un solo día en mi recuperación”

El futbolista confirmó en sus redes sociales que todo ha sido gracias a la intervención de Dios en su vida - crédito @15minutosco/IG

Fredy Guarín es uno de los futbolistas más queridos del balompié colombiano; sin embargo, el deportista enfrentó algunas dificultades durante la pandemia, cuando fue denunciado por el aparente abuso intrafamiliar y cuyo video se viralizó rápidamente en redes sociales.

En una reciente entrevista con La sala de Laura Acuña, Guarín ha dicho abiertamente sus problemas con el alcohol y que su madre en repetidas ocasiones le pedía que buscara ayuda: “Yo hace años reconocí que tenía problemas con el alcohol, pero lo reconocía solo hasta ahí”, dijo en el programa de la presentadora de Yo me llamo.

Freddy Guarín confirmó que dio un grio radical a su vida - crédito @fguarin13/Instagram

Recientemente, a través de sus redes sociales el futbolista compartió una buena noticia con los internautas y es que lleva más de 15 días alejado del alcohol y completamente sobrio: “Tengo la fortuna de que en catorce meses, quince meses ya, en sobriedad y en recuperación y trabajando día a día. No he dejado de trabajar un solo día en mi recuperación y, pues, tengo la capacidad y las herramientas para tomar buenas decisiones”, indicó inicialmente.

Además, aprovechó la oportunidad de lanzarse en contra de los comentarios negativos que recibe siendo “días importantes de aprendizaje, mucha fortaleza y unos días donde hay que tomar decisiones”, mientras disfrutaba de la lectura.

Recalcó que siente que su recuperación va por buen camino “porque cada situación que llega es porque tengo la capacidad de afrontarla y de que voy a tomar muy buenas decisiones que llega es porque tengo la capacidad de afrontarla y de que voy a tomar muy buenas decisiones”.

Fredy Guarín confirmó que lleva más de 15 meses limpio de bebidas alcohólicas en su cuerpo - crédito Redes sociales

Y aseguró que no tiene dudas de que a pesar de que el camino no ha sido fácil y es necesario evolucionar con el paso del tiempo para no sentirse estancado en un punto “hay que darle avance a cada situación que enfrentemos”, mientras repetía que de todo lo que vivió logró salir del fondo del fango en el que se estaba sumiendo él, su familia e hijos.

Finalmente, afirmó que todo se trata de una prueba más que puso Dios en su camino, pues “no pongo en duda en ningún momento mi recuperación ni Dios ni mi poder superior me está reafirmando cada día más, entonces, yo le entregué mi vida a mi poder superior, que es Dios y le pedí que se hiciera cargo de ella, y pues, me lo está mostrando hoy día y sin duda voy a seguir”.

Los comentarios de sus seguidores no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente los mensajes por su decisión de mantenerse sobrio destacan: “Definitivamente, el poder de Dios sobre cada uno de nosotros queda demostrado día a día”; “las decisiones que tomamos siempre estarán guiadas por el camino de Dios, él todo lo puede”; “Me alegro por tí, Dios te bendiga ❤️”, entre otros.

Qué más dijo sobre sus problemas con el alcohol

La entrevista del futbolista se volvió tendencia en redes sociales por la lamentable situación que tuvo que pasar - crédito La sala de Laura Acuña / Instagram

Guarín se refirió abiertamente sus problemas con el alcohol en conversación con Laura Acuña: “Yo hace años reconocí que tenía problemas con el alcohol, pero lo reconocía solo hasta ahí”, pues su madre le pedía constantemente que buscara ayuda, pero lo hizo por los demás y no por él. Por tal razón nunca funcionó, pese a que se internó en tres oportunidades y después de un tiempo se dio cuenta de que quedó completamente solo.

Agregó que fueron las ausencias de aquellos que desistieron en ayudarlo las que le sirvieron para continuar el camino: “Abandonaron el barco. De hecho, esa ausencia fue la que más me sirvió, la que me hizo sentir como que estás solo Guaro. Y ya ahí fue cuando ya tomé la decisión, cuando me sentí solo, realmente solo. Y no era solo de soledad, puede estar en un sitio solo. Era no tener a quien llamar. Era espiritual; soledad, una soledad total".