Petro defendió la gestión del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico: “Lo que más hago en mi oficina es firmar extradiciones”

En el acto de conmemoración de 202 años de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, llevado a cabo el 24 de julio de 2025 en Cartagena (Bolívar), el presidente Gustavo Petro se refirió a las acciones que su Gobierno ha orientado a la lucha contra el narcotráfico.

De acuerdo con sus declaraciones, 2.148 narcotraficantes han sido capturados durante su mandato en Colombia. Además, afirmó que muchos de ellos son de distintas nacionalidades: albaneses, franceses, alemanes, españoles, croatas e italianos.

En ese sentido, informó que su trabajo como jefe de Estado también se ha centrado en dar pie a las extradiciones de los criminales, para que respondan por sus crímenes en sus países de origen. “Lo que yo más hago en mi oficina es firmar extradiciones. Aburridamente, porque no me acusa placer. Llegan 40 cada día, 20, y ya van 2.148″, informó.

No obstante, hasta el momento, esos esfuerzos no se ven reflejados en la disminución del consumo de estupefacientes en el mundo, ni en el fin del tráfico de drogas. Según explicó, el problema yace en la falta de regulación del mercado ilícito.

Por otro lado, aseguró que, presuntamente, los narcotraficantes se reúnen y orquestan planes para romper relaciones entre Colombia y Estados Unidos, con el objetivo de que el primer mandatario cese la firma de extradiciones.

“Pensando que el presidente colombiano, en la rabia, pero yo me controlo, no firmo más extradiciones. Que podría, porque la Constitución me lo permite”, detalló.

Sin embargo, aclaró que, desde su perspectiva, el firmar o no firmar las extradiciones no tiene ningún efecto en términos de resolución de la problemática. A su juicio, las capturas no generan cambios estructurales en esa economía ilícita; la clave está en que en el territorio colombiano se deje de sembrar hoja de coca para la producción de cocaína.

Pero, la solución parece estar lejos de alcanzarse. Según el Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), en Colombia se incrementaron los cultivos de coca: en 2023 se registraron 253.000 hectáreas sembradas en todo el territorio. Esta cifra representa dos tercios del total global.

Ahora bien, según el jefe de Estado, se necesita una “transformación social en los territorios donde se cultiva hoja de coca”. No obstante, desde su perspectiva, esta tarea es compleja de cumplir porque el dinero que recibe el Estado por concepto de impuestos presenta una distribución que beneficia a los sectores “que más dinero tienen en Colombia”.

“Entonces, todo va para Bogotá, todo va para Medellín, y donde están esas hojas de coca, no reciben la carretera (…). Y es un mensaje fatal del Gobierno, porque, al aprobarse así, uno le está diciendo a unas regiones: ustedes logran tener estas cosas, pero estas otras regiones, no. Ahí viene el problema”, expuso.

Producción de cocaína crece a nivel global

Por otro lado, el presidente resaltó, con otra cifra, los resultados del Gobierno en la lucha contra las economías ilegales. Según indicó, en su administración se ha logrado la destrucción de 589 máquinas utilizadas para la extracción ilícita del oro. Esto, en seguimiento a la tesis de que golpeando las economías ilícitas, la violencia en el país se reducirá; el éxito de la misma dependerá de las cifras nacionales.

Mientras tanto, Colombia sigue liderando el mercado de la cocaína gracias al cultivo de hoja de coca. El informe de la Onudd indica que la producción global de cocaína se incrementó en un 34% en 2023, en comparación con cifras reportadas en 2022. Pues, alcanzó las 3.708 toneladas de droga pura.