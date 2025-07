“Me da pena cuando me comparan con Diomedes”: Silvestre Dangond habló de su lugar en la música y el peso del legado Díaz

En una reciente entrevista, Silvestre Dangond habló de Diomedes Díaz y las comparaciones que recibe con el "Cacique de La Junta" - crédito @silvestredangond/Instagram y Sony Music

La trayectoria de Silvestre Dangond ha estado marcada por la transformación del vallenato de sus raíces folclóricas a una sonoridad más sintonizada con tendencias actuales, en un proceso que habitualmente se le conoce en el medio como “la nueva ola del vallenato”.

El de Urumita no es el único exponente de esta fase histórica de la música vallenata, pero sin duda es el más visible y el que más éxito ha cosechado a nivel internacional. En su discografía se evidencia su capacidad para fusionar elementos de la música tropical, el pop y el urbano sin dejar de lado el vallenato, lo que suele generar divisiones entre los amantes del género.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Más allá de estos debates, Silvestre siempre ha defendido su apuesta por la necesidad de que el vallenato se reinvente y explore nuevas posibilidades. Lo llamativo es que este es uno de los motivos por los que suele recibir comparaciones con el que es reconocido como el ícono definitivo del vallenato: Diomedes Díaz.

El “Cacique de La Junta” afrontó dilemas similares a lo largo de su carrera, y muy especialmente durante los años 90, cuando sus canciones comenzaron a incorporar elementos de otros géneros, principalmente tropicales.

Silvestre Dangond reconoció a Diomedes Díaz como "el ejemplo más grande que hemos tenido en la música vallenata" - crédito @diomedesdiazvive/Instagram

En una entrevista reciente con el periodista Jorge Cura, el intérprete de Las locuras mías o Niégame tres veces abordó el tema de las comparaciones con Diomedes, reconociendo que no se sentía cómodo con ese tipo de paralelismos.

A lo largo de la conversación, Dangond reconoció la influencia y el peso histórico del “Cacique de La Junta” en el género, y no dudó en colocarlo por encima. “¿Qué te puedo decir de Diomedes? Es el ejemplo más grande que hemos tenido en la música vallenata porque todo el mundo sabe que es el fenómeno natural y artístico del género. Yo siempre quedo sin argumentos cuando me toca hablar de Diomedes”, expresó Silvestre.

Silvestre Dangond manifestó sentirse incómodo con las comparaciones con Diomedes Dïaz - crédito Giorgio Del Vecchio/X

Acto seguido, el cantante admitió que no era alguien que disfrutara con las comparaciones frente al trabajo de sus colegas. “Yo no soy amante de las comparaciones, porque las comparaciones se hacen para aquel que no está satisfecho y que no sienta complacencia. Pero alguien que sienta complacencia y esté a gusto con lo que tú haces, nunca te comparas”, señaló al respecto.

Sobre el caso particular de las comparaciones con Diomedes, expresó: "Para mí es incómodo que me comparen con Diomedes porque yo siento que es incomparable, por eso cuando arman esas comparaciones en redes sociales me da pena", indicó.

"Muchos creen que yo me comparo con Diomedes y jamás podré superarlo por más música o boletos que venda, porque él es la raíz, y la raíz se valora por todas las generaciones”, sentenció.

En la entrevista, Dangond también se refirió a la continuidad del legado de Diomedes Díaz a través de sus hijos, en particular Elder Dayán. Mencionó que, al igual que Rafael Santos y, en su momento, el fallecido Martín Elías, Elder enfrenta el reto de asumir la herencia musical de su padre y, al mismo tiempo, construir su propio camino.

Silvestre Dangond reflexionó sobre la responsabilidad que afronta Elder Dayán de prolongar la dinastía Díaz en el tiempo - crédito @elderdayanoficial/Instagram

“Hablar de Elder es hablar de una continuidad que quedó inclusa por medio de todos los hijos de Diomedes que quisieron intentarlo: Rafael Santos, Martín… Ahora le toca el turno a él. Tiene que asumir eso y desligarse de su legado para escribir su propia historia", indicó, reconociendo que cuenta con el carisma de su padre.

Silvestre afirmó que Elder Dayán tiene delante “un mundo de entretenimiento totalmente distinto al que nos tocó a nosotros cuando comenzamos”, pero que con el hecho de formar parte de la dinastía Díaz “tiene un terreno ya ganado para poder mostrar su parte artística. Que la sude toda y todo ese esfuerzo se va a ver reflejado después”.