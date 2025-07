Cancillería publicó la prueba de que el embajador en Washington, Daniel García-Peña, sí tramitó la carta de Gustavo Petro a Donald Trump: “Apreciaría la oportunidad de discutir su contenido con usted”

Daniel García-Peña; embajador de Colombia Estados Unidos; Donald Trump, presidente de Estados Unidos - crédito Presidencia de la República/Rebecca Cook/REUTERS

A parte de la carta enviada por el presidente Gustavo Petro a Donald Trump, se conoció que el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, también envió una misiva, pero al embajador Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

En la corta misiva, el diplomático explica que adjuntan la copia de la carta y que ya cuenta con una traducción de la misma.

“Tengo el honor de adjuntar una copia de la carta del presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, direccionada al presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, en referencia a los comentarios que involucran al secretario de Estado, Marco Rubio, y una traducción de cortesía del mismo”, se lee en la misiva de García-Peña.

La carta a la que hace referencia el diplomático es la que el Gobierno nacional envió recientemente a la Casa Blanca, en la que expresó su intención de mejorar las relaciones tras las declaraciones de Gustavo Petro al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

“Cualquier expresión mía que haya sido interpretada como una acusación directa sobre la participación en un supuesto golpe de Estado en Colombia, no tenía la intención de señalar a nadie de manera personal ni de cuestionar sin fundamentos el papel de Estados Unidos”, se lee en la misiva enviada por Gustavo Petro.

La misiva, revelada en Caracol Radio,había sido escrita el 22 de junio, días antes de que la Casa Blanca llamara a consultas al embajador norteamericano en Colombia, John Mcnamara, así como el retorno del representante colombiano en Washington, Daniel García-Peña.

“En las últimas semanas, se dio un intercambio de opiniones entre el despacho de la Secretaría de Estado y esta Presidencia, que alcanzó una notoriedad pública que merece una reflexión serena y franca. Como representantes electos de nuestros pueblos, compartimos la responsabilidad de cuidar las palabras y los gestos, particularmente en tiempos de agitación y desinformación”, expresó Petro al inicio de la carta.

Además, el presidente colombiano se refirió a unas declaraciones hechas en las redes sociales donde, supuestamente, habría acusado al gobierno norteamericano de una supuesta participación en un presunto golpe de Estado en su contra.

“Deseo aclarar que cualquier expresión mía que haya sido interpretada como una acusación directa sobre la participación en un supuesto golpe de Estado en Colombia, no tenía la intención de señalar a nadie de manera personal ni de cuestionar sin fundamentos el papel de los Estados Unidos”, escribió el mandatario nacional.

Posteriormente, Petro reconoció que se pudo haber equivocado en sus palabras dirigidas al gobierno norteamericano, y propuso la necesidad de que se retome un ambiente cordial entre ambos países.

“Mi preocupación ha sido siempre advertir sobre dinámicas de desestabilización que afectan a nuestra región, muchas veces impulsadas desde espacios diversos y con intereses cruzados. En ese contexto, reconozco que es posible que algunas de mis palabras hayan sido percibidas como innecesariamente duras. En aras del diálogo, quiero decir que mi intención no es cerrar puertas, sino abrir caminos para una conversación honesta y respetuosa entre nuestros países”, manifestó el mandatario colombiano en la misiva revelada por el citado medio de comunicación.

No obstante, reitera sus críticas ante el comentario hecho por el secretario de Estado, Marco Rubio, en la que señaló que el ataque contra el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe, se debió al discurso político del líder progresista colombiano.

“En contraste, si me preocupa profundamente que, tras el atentado criminal contra el senador Miguel Uribe Turbay, se haya insinuado públicamente que la “retórica violenta” de esta Presidencia fue un detonante del ataque. Como ya ha sido establecido por las autoridades investigativas, no existe prueba alguna que vincule a este gobierno ni a sus discursos con ese lamentable hecho. Los responsables deben ser encontrados y juzgados, sin sesgos ni intereses políticos de por medio (...) rechazo de manera categórica cualquier intento de utilizar la tragedia como instrumento de acusación infundada. He puesto a disposición todos los recursos del Estado colombiano para esclarecer los hechos y proteger la vida de todos los sectores políticos, sin excepción”, sostuvo.