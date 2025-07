Personero de Chiriguaná, Cesar, fue señalado de drogar a un hombre con quien pasó la noche en un motel: “Me han atacado por mi orientación sexual”

El personero aseguró que se ha mantenido realizando su trabajo y que por hablar de manera abierta sobre su orientación sexual ha recibido ataques políticos - crédito Facebook

Sergio Jiménez Orellano, personero de Chiriguaná, entregó su versión sobre las polémicas y denuncias que han surgido en su contra por hechos ocurridos en 2024.

El funcionario abordó los principales señalamientos, el impacto personal y profesional que ha vivido y la repercusión mediática del caso, luego de conceder una entrevista al portal El Pilón.

En relación con los hechos denunciados en marzo de 2024, Jiménez Orellano explicó que se encontraba en Barranquilla realizando diligencias personales y que ese día salió con Henio José Domínguez, con quien tenía una relación de confianza.

Ambos se reunieron con Luis Felipe Infante y luego visitaron varios establecimientos nocturnos. Tras terminar la jornada compartiendo bebidas alcohólicas en distintos lugares, intentaron hospedarse en un hotel, pero las condiciones lo impidieron, y por eso razón se dirigieron a un motel, agregó el medio de Valledupar.

Según la versión del personero, ya en el motel, Luis Felipe se quedó dormido y él sostuvo relaciones sexuales consensuadas con Henio José.

Al día siguiente, Jiménez Orellano relató que todo transcurrió con normalidad, y ambos se fotografiaron en el lugar antes de irse (una foto afuera del establecimiento).

Horas más tarde, dice haberse enterado de rumores que lo acusaban de haber drogado a Henio José, algo que niega rotundamente y para lo cual se sometió de manera voluntaria a exámenes toxicológicos, que solo arrojaron la presencia de alcohol en su organismo.

“Fue entonces cuando esa amiga me escribió de nuevo, alarmada, y me dijo: ‘Sergio, ¿qué fue lo que hiciste? Aquí ya se sabe todo y están diciendo que tú lo drogaste’. Inmediatamente me preocupé y llamé a Henio José para preguntarle qué estaba ocurriendo. Él me respondió que no recordaba lo que había pasado y me preguntó qué le había hecho", contó el personero de Chiriguaná al medio regional caribeño.

Todo fue confuso porque antes de que se desatara todo por medio de las redes y los grupos de mensajes en cadenas de mensajería instantánea lo que hablaron lo dejó aún más perplejo a Jiménez Orellano.

“Me sorprendí muchísimo, ya que al salir del motel veníamos cantando a todo volumen en el carro. Incluso, habíamos quedado en viajar a Santa Marta al día siguiente para seguir la parranda", agregó el funcionario.

De acuerdo con Jiménez Orellano, la denuncia penal presentada por Henio José ante la Fiscalía no incluyó ninguna afirmación sobre el suministro de drogas o la pérdida de conciencia.

Asimismo, contó que colaboró plenamente con las autoridades y aportó todas las pruebas que tenía a su disposición, y explicó que no ha vuelto a ser requerido por la Fiscalía desde que entregó su declaración.

Personero cuestionó la forma en que se le dio cobertura por parte de los medios en su momento: el otro caso que se conoció

El personero de Chiriguaná aprovechó el diálogo para expresar sus críticas frente al manejo de la información por parte de algunos medios de comunicación.

“Lo revictimizaron (a Henio José), tergiversaron los hechos y difundieron versiones falsas, lo que me afectó profundamente. Este ha sido un episodio muy doloroso en mi vida, especialmente porque se trata de una acusación tan delicada como lo es una agresión sexual,la cual nunca existió“, dijo el funcionario.

Además de lo anterior, Jiménez aseveró: “esta situación ha tenido repercusiones personales, familiares y profesionales muy fuertes para mí“.

Respecto a un segundo episodio relacionado con una supuesta violencia contra una mujer, Jiménez aclaró que existió una relación sentimental previa, respaldada por conversaciones y transferencias virtuales de dinero.

Esto ocasionó que la situación se agravara debido a la repercusión del caso anterior, y generó tensiones con la familia de la otra persona involucrada.

Tal fue el punto que Jiménez Orellano narró que en medio de esa situación fue agredido físicamente en público por la madre del joven, pero asegura que jamás ha agredido a una mujer y rechaza cualquier forma de violencia.

“Yo le tengo miedo a eso: a que una mentira, repetida muchas veces, termine convirtiéndose en una verdad. A que empiecen a verme como un abusador, cuando no lo soy”, mencionó el hombre que quedó en el ojo del huracán.

Personero atribuyó ataques como una forma de persecución política

El personero atribuye los ataques y la presión mediática a una persecución política y afirma que la población de Chiriguaná ha presenciado con frecuencia este tipo de disputas entre sectores políticos locales.

Según relata, el municipio ha cambiado de alcalde en tres ocasiones en un solo periodo y recuerda que, tras ordenar auditorías sobre algunos proyectos municipales, recibió amenazas, incluyendo intimidaciones directas por parte de una funcionaria del gobierno departamental.

Jiménez considera que estos hechos forman parte de una campaña para desacreditarlo utilizando aspectos de su vida privada, y cerró diciendo: “Me han atacado por mi orientación sexual”.