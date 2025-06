Yaneth Waldman rememoró el pasado de su familia en el Holocausto: “Todo el pueblo de mi papá desapareció”

Yaneth Waldman recordó el drama familiar con el que carga producto del Holocausto que hizo huir a sus padres antes de la Segunda Guerra Mundial a Colombia - crédito @yanethwaldman/Instagram

En conversación con María Elvira Arango en el pódcast Aguas Profundas, la actriz, presentadora y comediante colombiana Yaneth Waldman, conocida por su energía arrolladora y su humor ácido, dio una reveladora entrevista en la que afrontó distintos aspectos de su vida personal y profesional, siendo uno de los más destacados la historia de su familia con el Holocausto judio.

La actriz nacida en Bogotá en 1962, es hija de dos emigrantes: su padre nació en Polonía y su madre en Rusia, y ambos tuvieron que huir cuando el nazismo comenzó a hostigar a los judios en Europa, hecho que se intensificó durante la Segunda Guerra Mundial con la puesta en marcha de campos de concentración en la que los prisioneros fueron sometidos a todo tipo de torturas.

La cantidad de víctimas de esta práctica condenada a nivel internacional nunca se pudo establecer por completo. Aunque distintas fuentes apuntaron que unos seis millones de judios fueron asesinados, otras señalan que pudieron ser más.

Los padres de Yaneth Waldman llegaron huyendo de esta situación y terminaron por establecerse en Colombia.

“Fue muy cercano. Mi papá llega de Polonia antes de la guerra. Pero a él le mataron a toda su gente. Se salvaron él, sus hermanos, su papá y su mamá porque se vinieron antes de la guerra”, comentó en la entrevista.

En un punto de la charla, la entrevistadora reflexionó sobre la posibilidad de que el dolor de una tragedia colectiva tan grande pudiese heredarse, algo con lo que Waldman estuvo de acuerdo. “En la familia se habla de eso [del Holocausto]. Se hablaba en la mesa. Muy traumático, sí. Y desde chiquitos lo hablábamos. Y crecí en un colegio hebreo también, donde era muy presente la historia y además, para no olvidarla nunca. Y cuando dijimos ‘nunca más’ es nunca más. Estamos viviendo épocas muy difíciles, creo que más difíciles que esas, ¿sabes? (...) eso tiene que pesar de alguna manera”, expresó.

Yaneth reconoció que para su padre asimilar lo que vivió era un proceso más duro, por vivir en carne propia el Holocausto. “Mi papá vivió muy traumatizado porque toda su familia murió. Se salvaron él, sus hermanos. Pero el resto, todos murieron. Primos, tíos... Todo el pueblo de mi papá desapareció”, señaló.

Yaneth Waldman contó por qué no ha regresado a la televisión

En diálogo con Infobae Colombia en mayo pasado, la actriz hizo saber que en los últimos años no ha tenido problemas en rechazar ciertos proyectos televisivos que no son de su interés, afirmando que se encuentra en una etapa de su vida en la que le da prioridad únicamente a lo que le gusta.

“Hoy no hago nada que no quiera. Si me ofrecen un proyecto que no me guste, digo que no de inmediato. No, ‘que hay buena paga’. ¡No!”, remarcó.

Eso sí, Waldman dejó entrever que las ofertas seguían sobre la mesa. “Por ahí hay una cosita… lo que pasa es que hoy en día hay unos proyectos que no me convencen. Hoy en día solo hago lo que me dé placer. El día que me ofrezcan un personaje que valga la pena, que me guste y que justifique el sacrificio —porque las madrugadas son brutales, las trasnochadas también, no es fácil—, lo consideraré“, expresó, añadiendo que ya sacrificó mucho en su oficio. “Ya lo hice muchos años: ya comí mucha tierra y me unté mucho las botas. En este momento, si me ofrecen un buen personaje, lo acepto. Si no, paso”.

Por último, la actriz expresó que preferiría hacer algo vinculado con el humor, desde que sea orientado a la familia.