Soldado rescatado por el Ejército tras ser retenido por civiles en el Cauca afirmó que seguirá sirviendo al país: “Si me toca volver, vuelvo”

Soldados rescatados en el Cauca por el Ejército al ser secuestrados por civiles en El Tambo - crédito @mindefensa/X

En la tarde del lunes 23 de junio de 2025, tropas del Ejército Nacional comandadas por la Tercera División de la institución, en un trabajo mancomunado con miembros de la Policía Nacional, lograron la liberación de 57 soldados que habían sido secuestrados en zona rural de El Tambo, departamento del Cauca, por cientos de civiles, que estarían siendo instrumentalizados por el frente Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, la retención se dio en dos grupos. En el primero, 31 soldados fueron privados de su libertad el sábado 21 de junio, y el segundo momento ocurrió un día después, donde la comunidad retuvo a 26 uniformados, para completar el grupo de 57 hombres, de los cuales, 53 son soldados profesionales y los cuatro restantes son suboficiales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Luego de dar por terminada la operación Justicia con gran éxito, fueron varios los testimonios de los uniformados que se fueron conociendo, uno de ellos, el de Kenen Efrén Vargas, uno de los más jóvenes del pelotón, que en medio del deseo de volver a casa con su esposa, su hija y demás familiares, contó cómo vivieron esas horas de angustia, confirmó la forma en la que fueron tratados y el deseo de seguir sirviendo al país.

En la tarde del lunes 23 de junio de 2025, tropas del Ejército Nacional comandadas por la Tercera División de la Institución, en un trabajo mancomunado con miembros de la Policía Nacional, lograron la liberación de 57 soldados que habían sido secuestrados en zona rural de El Tambo, departamento del Cauca - crédito @mindefensa/X

En conversación con RCN Noticias, comentó que a pesar de la preparación que tienen para enfrentar este tipo de situaciones, es difícil sabiendo que el único objetivo es velar por la seguridad de los colombianos, y que sean ellos, los que los priven de la libertad.

“Lo primero mantener la tranquilidad, es lo primero que nos enseñan a nosotros lo fundamental. Tener la tranquilidad y manejar los tiempos. Lo más difícil que fue la trasnochada, de pronto sentir a la gente en contra. En contra, eso, exactamente, o sea, pues ¿Cómo le explico yo? O sea, si tener la gente encima de uno, ¿sí me entiende? O sea, sentirse uno como muy presionado, siendo nosotros la orden el orden público, sentirse uno presionado por los civiles es muy fuerte. La verdad muy fuerte. Pero siempre las instrucciones que les dan de respetar los derechos humanos”, comentó el soldado Vargas.

Tercera División del Ejército Nacional informó que el exitoso rescate de los 57 militares secuestrados por la estructura Carlos Patiño - crédito @Ejercito_Div3/X

Reconoció que les fueron respetados los demás derechos fundamentales, les dieron alimento y en medio de la zozobra los mantuvieron en buenas condiciones: “El trato fue súper, fue acá, nos fue bien, sí, nos trataron bien. Comida, todo”.

Finalmente, este hombre también habló con Caracol Radio y afirmó que a pesar de haber pasado una de las situaciones más difíciles, está dispuesto a seguir sirviendo a Colombia bajo las órdenes de la institución castrense: “Yo estoy cumpliendo una labor donde me manden, para donde me manden yo voy. Si me toca volver, vuelvo. Volvería, claro está, pues aquí estamos para servirles. A servirles a Colombia”.

El Ministerio de Defensa compartió el éxito de la operación Justicia para el rescate de 57 militares secuestrados - crédito @mindefensa/X

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, confirmó los resultados de la operación celebrando el regreso a la libertad de sus hombres: “Gracias a la presión constante en el marco de la Operación Justicia, tropas del @COL_EJERCITO, con apoyo de la @PoliciaColombia, lograron el rescate de los uniformados secuestrados en zona rural de El Tambo, Cauca, por civiles constreñidos por el grupo armado ‘Carlos Patiño’ (...) La Fuerza Pública continúa desplegada en el Cañón del Micay para proteger a las comunidades y reafirmar el control del Estado en esta región estratégica del país (sic)”, se lee en su publicación de la red social X de la cartera.

En medio la diligencia, las autoridades confirmaron que se realizaron varias capturas de algunas personas que habrían sido las responsables de retener a los soldados.