Luis Díaz y su esposa presumieron el lujoso destino de luna de miel tras su matrimonio en Barranquilla

La pareja compartió una seria de fotos con las que presumió su luna de miel en un lujoso destino europeo - crédito @gera25ponce/ Instagram

El futbolista colombiano Luis Díaz celebró su matrimonio con Geraldine Ponce el 14 de junio de 2025 en Barranquilla, en una ceremonia que reunió a figuras destacadas del fútbol y la música, que se caracterizó por un gesto solidario: la pareja pidió a sus invitados que donaran a la fundación “Sembrando Esperanza” en lugar de obsequios.

Barranquilla se convirtió en el epicentro de una de las celebraciones más esperadas del año en el ámbito deportivo y social colombiano. Luis Díaz, internacional colombiano y figura del fútbol mundial, contrajo matrimonio con Geraldine Ponce, su pareja desde hace casi una década.

La ceremonia religiosa se realizó en la iglesia la Inmaculada de la arenosa, un lugar emblemático de la ciudad, y congregó a familiares, amigos y personalidades de renombre.

Tras varios días de celebraciones, la familia Díaz emprendió un viaje a Ibiza, España, que podría ser el destino de su luna de miel. El jugador del Liverpool y su pareja viajaron acompañados por sus hijas, Roma y Charlotte, así como por los padres del futbolista.

Las imágenes compartidas por Luis Díaz en sus redes sociales muestran momentos de descanso y disfrute familiar en la isla mediterránea, conocida por sus playas y su ambiente exclusivo.

Luis Díaz viajó junto a su esposa e hijas tras la boda celebrada en Barranquilla - crédito @gera25ponce / X

El viaje a Ibiza coincidió con la celebración de otras bodas de integrantes de la Selección Colombia, como Daniel Muñoz y Jefferson Lerma. Díaz y su familia han compartido en sus cuentas personales momentos de descanso en la isla española.

Las primeras imágenes que se conocieron fueron desde la cuenta de Gera Ponce, donde presumió las fotos junto al jugador de la selección Colombia y sus hijos en la playa española.

El jugador estuvo junto a su nueva esposa, hijas y parte de su familia en las playas de Ibiza - crédito @luisdiaz19_ / Instagram

La historia de amor entre Luis Díaz y Geraldine Ponce comenzó en 2016, cuando el futbolista jugaba en el Barranquilla FC. Desde entonces, la pareja ha compartido momentos significativos, como el compromiso en julio de 2023, que tuvo lugar durante el cumpleaños de Geraldine, en una propuesta que muchos calificaron de romántica. Fruto de su relación, ya son padres de dos hijas, Roma y Charlotte, quienes también estuvieron presentes en la boda.

El evento no solo destacó por la elegancia y el ambiente festivo, sino también por la presencia de figuras del fútbol internacional. Entre los asistentes se encontraban Juan Guillermo Cuadrado, Yerry Mina, Daniel Muñoz, Allison Becker y Fabinho, quienes acompañaron a la pareja en este día especial. La fiesta posterior a la ceremonia religiosa contó con la participación de reconocidos artistas como Blessd, Elder Dayan Díaz y Silvestre Dangond, quienes animaron la velada con su música.

El futbolista del Liverpool contrajo matrimonio con su pareja en una ceremonia que fusionó lujo, tradición y entretenimiento, destacando detalles únicos y la participación de artistas de renombre - crédito @luisdiaz19_/Instagram

Uno de los aspectos más comentados de la celebración fue la decisión de Luis Díaz y Geraldine Ponce de solicitar a sus invitados que, en lugar de regalos materiales o dinero, realizaran donaciones a la fundación “Sembrando Esperanza”. Esta organización, creada por el propio futbolista, tiene como objetivo impulsar el desarrollo deportivo de niños en su tierra natal, Guajira. El gesto solidario fue recibido con entusiasmo y generó un impacto positivo, reforzando el compromiso social de la pareja.

La fiesta no concluyó con la celebración principal. Al día siguiente, los recién casados organizaron una reunión conocida popularmente como ‘desenguayabe’, una tradición que busca prolongar la alegría y compartir con los seres queridos. Para esta ocasión, la música de la champeta fue protagonista, con la presencia de artistas como los mellizos Criss y Ronny, Luister La Voz y, más tarde, Samuel Morales, hijo de Kaleth.

Así se organizó el lujoso evento

El futbolista colombiano, estrella del Liverpool y de la selección nacional, contrajo matrimonio con su pareja de toda la vida en una ceremonia que reflejó tanto sus raíces como su historia de amor, bajo la organización del wedding planner Andrés Cardona y la decoradora Ney Nieto.

La pareja, que reside en Inglaterra, inició los preparativos de su boda en 2021. Sin embargo, el nacimiento de su segunda hija, Charlotte, llevó a posponer la fecha original. Durante dos años, Cardona y Nieto trabajaron para materializar la visión de los novios, quienes, a pesar de la distancia, mantuvieron una comunicación constante con el equipo organizador en Barranquilla.

Geraldine Ponce optó por un ambiente elegante y romántico, diseñado por el wedding planner Andrés Cardona y la decoradora Ney Nieto - crédito @luisdiaz19_/Instagram

Según relató Cardona en entrevista con El Heraldo, la madrina de boda, María Alejandra, se convirtió en un puente fundamental entre los novios y los proveedores locales: “María Alejandra, la madrina de boda de Geraldine me escribió, porque en ese momento ellos estaban en Inglaterra, ya que viven allá, y desde el primer momento la madrina siempre fue los ojos de ambos aquí en Barranquilla... Geraldine me comentó todo lo que le gusta y lo que tenía pensado para su boda, que no fue nada diferente a lo que finalmente se hizo”.

La visión de Geraldine Ponce para su boda era clara: una celebración romántica, clásica y completamente blanca, aunque abierta a propuestas innovadoras que reflejaran su personalidad y sus raíces. Ney Nieto, experta en decoración floral, destacó en declaraciones a El Heraldo la espontaneidad y determinación de la novia: “Ella es muy espontánea, nos gustaba que estaba súper clara en lo que quería”.

Nieto también subrayó que todos los proveedores contratados para la boda provenían de la región Caribe, una decisión que buscaba resaltar el talento local y dotar al evento de un carácter entrañable.