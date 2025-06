Daniel Briceño criticó el sistema de contratación pública: “De cada diez contratos del Estado, ocho se entregan a dedo”

El concejal de Bogotá Daniel Briceño reveló detalles de su vida y de sus métodos de búsqueda de información- crédito @DanielBricen/X

Con una agenda centrada en la vigilancia de los recursos públicos, el concejal Daniel Briceño, del Centro Democrático, comunicó que sigue consolidando su carrera política denunciando irregularidades en la contratación estatal.

El funcionario afirmó que “la corrupción sí es el gran problema del país” y que afecta a todas las orillas políticas.

Según él, “ocho de cada diez contratos se entregan a dedo”, lo que evidencia que la licitación pública se convirtió en la excepción, dijo en una conversación con la periodista María Isabel Rueda.

Sobre cómo logra obtener información, al parecer difícil de conseguir, el cabildante capitalino dijo que basa gran parte de sus investigaciones en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), plataforma que convirtió en herramienta clave de control ciudadano.

“El Secop es una cosa muy aburrida que logramos poner de moda”, explicó, pero advirtió que no es fácil de usar, ya que “hay que saber buscar. Por ejemplo, si no se pone tilde en alcaldía, no aparece la información”.

Según él, estas “trampas” las diseñan funcionarios públicos para esconder datos.

Briceño denunció también el uso de los contratos para crear “una gran nómina paralela”, especialmente mediante servicios jurídicos. Como ejemplo, citó el caso del pastor Alfredo Saade, en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en la que recibió 257 millones de pesos sin cumplir funciones reales, como afirmó en el diálogo.

“Era una absoluta corbata. No revisaba absolutamente nada”, sostuvo, y agregó que Saade “copiaba y pegaba informes de otro contratista”, dijo.