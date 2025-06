Periodista Erika Zapata comparte su transformación estética en redes sociales y sorprende con el cambio: así quedó

La periodista compartió el nuevo cambio estético que se realizó - crédito @erika_zava / Instagram

Erika Zapata, periodista de Noticias Caracol con un particular estilo para narrar la actualidad antioqueña, se ha convertido en una de las comunicadoras más populares del país.

Con más de 250.000 seguidores en Instagram, la reportera ha generado conversación en redes sociales por su autenticidad y su apertura sobre los procesos de autoaceptación y bienestar físico.

En línea con este proceso de transformación, Zapata decidió someterse a un nuevo tratamiento dermatológico enfocado en el rostro, con el objetivo de atenuar las manchas oscuras y mejorar la textura de su piel.

La doctora Claudia Cadavid, especialista en medicina estética, explicó que la intervención busca no solo reducir el melasma condición que ocasiona la aparición de manchas en mejillas, frente y mentón, sino también promover la regeneración celular y unificar el tono del rostro sin alterar su naturalidad.

Este procedimiento se suma a otros cambios personales que Erika Zapata ha afrontado en los últimos meses.

En abril, la comunicadora se sometió a una cirugía de reducción de busto, decisión que compartió públicamente y que marcó el inicio de una serie de intervenciones para fortalecer su autoestima.

En esta ocasión reciente, optó por un tratamiento que incluyó una combinación de productos dermatológicos y un peeling facial, método que estimula la renovación cutánea y aporta luminosidad.

Erika Zapata apostó por un protocolo dermatológico que no solo mejoró su rostro, sino que también abrió un debate sobre la importancia de sentirse bien por dentro y por fuera - crédito @draclaudiacadavid / Instagram

La exposición diaria ante las cámaras y la constante interacción con el público han motivado a Zapata a priorizar el cuidado de su imagen.

A través de X y otras plataformas digitales, la reportera ha expresado su deseo de sentirse segura y a gusto con su apariencia: “No quiero ser solo una mujer inteligente, también quiero sentirme bonita y segura”, comentó en una publicación que recibió múltiples muestras de apoyo.

Durante el proceso, Erika Zapata documentó cada avance por medio de videos y fotografías, relatando su experiencia con la doctora Cadavid y compartiendo recomendaciones para el cuidado facial en casos de exposición mediática.

La especialista indicó que, además de combatir el melasma, este protocolo ayuda a prevenir signos de envejecimiento, como líneas de expresión y deshidratación.

La comunicadora de Noticias Caracol no solo muestra los resultados de sus intervenciones, sino que también destaca la importancia de sentirse bien por dentro y por fuera, generando empatía entre sus seguidores - crédito @draclaudiacadavid/ Instagram

En sus mensajes, la periodista subrayó la importancia de que su imagen refleje confianza y bienestar personal, al margen de estereotipos o exigencias externas: “Quiero que mi imagen refleje cómo me siento por dentro: segura y feliz”, afirmó en una reciente publicación. Esta decisión de narrar cada etapa del proceso ha generado interacción y debate sobre la presión estética en figuras públicas, y ha sido interpretada como un mensaje de autoaceptación y autocuidado.

Erika Zapata relata cómo superó inseguridades y críticas en su carrera

Durante su infancia, Erika Zapata enfrentó comparaciones familiares que afectaron su autoestima, pues solía escuchar comentarios sobre la apariencia de sus hermanas en contraste con la suya. Esta experiencia, sumada a las críticas por su voz y acento, la llevó a crecer con la idea de no ser atractiva.

Zapata relató en redes sociales que atravesó episodios de ansiedad y depresión al inicio de su carrera en la televisión nacional, marcados por dudas sobre sus capacidades y críticas a su acento y aspecto físico.

Érika Zápata compartió el primer reporte en vivo que realizó para Noticias Caracol - crédito Erika_Zava/Instagram

La corresponsal en Medellín ha consolidado una presencia destacada en la televisión colombiana gracias a su estilo directo y su fuerte arraigo en la cultura antioqueña. Sin embargo, antes de llegar al noticiero nacional, Zapata experimentó una etapa de profunda incertidumbre personal, en la que se cuestionó si la presentación de noticias era realmente su vocación.

En una publicación en Instagram, la periodista de 29 años compartió imágenes de sus primeras apariciones en televisión y reflexionó sobre ese periodo difícil: “Antes yo estaba perdida en el mundo, no sabía si realmente servía para esto y pocas personas creían en mí. Siempre le oraba a Dios que me mostrara el camino porque me sentía muy triste y todo era depresión y soledad”.

La llegada a Noticias Caracol representó un punto de inflexión para Zapata, quien describió su trabajo como “una de las mejores partes” de su vida. La reportera encontró en su labor una oportunidad para reconectar con su propósito y comenzar a ver los frutos de su esfuerzo sin modificar su esencia. En sus palabras: “Es bonito ser feliz y hacer lo que uno ama. Para mí era imposible llegar aquí y acá vamos: llenos de ilusiones, con ganas de hacer las cosas mejor cada día y ya no perdidos en el mundo, sino con ganas de comerme el mundo entero”.