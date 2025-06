Hernán Orjuela confesó por qué no volvería a hacer un programa como ‘También caerás’: “Estaría preso”

El presentador habló de la posibilidad de volver a hacer También Caerás - crédito @hernanorjuelab/Instagram

Hernán Orjuela es un rostro reconocido en la televisión colombiana, pues fue presentador de diferentes programas, como Sábados felices y También caerás, un programa de bromas que en ocasiones, transgredía la barrera del espacio personal y los ataques inesperados a transeúntes.

Recientemente, el comunicador que hoy en día reside en Miami, se sinceró sobre la perspectiva actual que tiene respecto al exitoso programa que marcó su carrera, especialmente en el mundo del entretenimiento.

En conversación con el periodista Carlos Ochoa para su canal de Youtube, Orjuela compartió sus reflexiones sobre También caerás, programa que en su momento se ganó el corazón de muchos televidentes en Colombia.

El programa, conocido por sus elaboradas bromas y cámaras escondidas, se transmitió durante las décadas de los 90 y 2000 con gran aceptación; sin embargo, el propio Orjuela admite que hoy no volvería a repetir el formato.

Las razones son válidas, la sociedad ha tenido cambios importantes en los que la humillación pública o lo pesado del contenido, lo tendría tras las rejas por violar ciertos códigos que la ética en ese momento lo permitían.

“No me gustaría, y te digo sinceramente, Carlitos, volver a hacer programas como También caerás”, confesó, aludiendo a que eran “muy irresponsables”.

De acuerdo con sus palabras, las situaciones por las que hicieron pasar a las personas podrían haberse considerado peligrosas para estos tiempos.

“Hoy en día yo creo que estaría preso con tanta cantidad de cosas que hicimos”.

Otro de los temas de los que habló durante la conversación con el reconocido periodista de entretenimiento, tiene que ver con las regalías que recibe por la retransmisión del programa en horas de la madrugada.

A pesar de la visibilidad que aún tiene en televisión por las repeticiones de También caerás, el presentador lamenta que no sean tan generosas: “Poquita regalía, pero la gente se pasa feliz y dichosa a esas horas de la madrugada”, afirmó.

Por qué se acabó ‘También caerás’

En conversación con la emisora Tropicana, el presentador contó las razones que llevaron a que el programa desapareciera a pesar de que su contenido se sigue transmitiendo en las madrugadas.

Orjuela explicó que el programa cumplió un ciclo natural, algo que ocurre con muchas producciones televisivas. “También caerás se acabó por un proceso cíclico que viven todos los programas de televisión (...) Yo personalmente, estuve en el programa, aproximadamente por unos 12 años y mi salida obligó más una transición que hice cuando en Caracol Televisión me nombraron director de entretenimiento, entonces me encargaron nuevas funciones y cedí También Caerás para que lo hicieran los otros que llegaron, que fue Moisés Angulo, Silvana Altahona y muchas más personas que estuvieron después”, afirmó el presentador en una entrevista con la emisora.

“Cuando llega Paulo Laserna, él me dice que me vaya para Sábados Felices, pero que tenía que dejar algunas de las responsabilidades que tenía en ese momento. Entonces le cedo los derechos a Caracol porque este programa era de mi compañía, y me quedo de planta manejando directamente el tema del programa de humor”, agregó al medio citado.

Así es como el comunicador termina más de una década al frente de la conducción del programa de bromas y da un paso al lado para enfocarse en Sábados felices.