Menor que disparó contra el precandidato presidencial Miguel Uribe estará recluido en el búnker de la Fiscalía mientras se resuelve el caso

El 10 de junio de 2025 se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra el menor de edad que disparó al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en un evento público en la localidad de Fontibón.

La diligencia se adelantó en las instalaciones de la Clínica Universitaria Colombia en Bogotá, lugar hasta donde fue trasladado este joven luego de ser capturado en flagrancia por uniformados de la Policía y miembros de la comunidad el pasado sábado 7 de junio de 2025.

Durante la audiencia, el menor no aceptó los cargos imputados; la Fiscalía General de la Nación solicitó su detención en un centro de especial para menores de edad.

“Una fiscal adscrito a la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cargos que no aceptó”, afirmó la Fiscalía en un comunicado.

Tras el anuncio, un juez impuso una medida de internamiento preventiva contra el joven de 14 años que disparó contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El adolescente será trasladado al búnker de la Fiscalía para garantizar su seguridad.

“Un juez penal para adolescentes le impuso al adolescente medida de internamiento preventivo en centro especializado. Los elementos probatorios recaudados en la fase de actos urgentes permitieron establecer que habría aprovechado la multitud para disparar contra el senador y precandidato presidencial del Partido Centro Democrático”.

Cabe recordar que el adolescente sufrió un impacto de bala en su rodilla por uniformados de la Policía Nacional, mientras huía de la escena del crimen. Durante la captura fue confiscada una pistola Glock con la que habría disparado contra el senador.

“En medio de su intento de fuga, el adolescente resultó herido en una de sus extremidades y fue aprehendido en situación de flagrancia cerca del lugar de los hechos. En su poder fue encontrada un arma de fuego tipo pistola Glock (9 milímetros) con la que presuntamente ejecutó el ataque criminal”, puntualizó el comunicado emitido por el órgano de control.

¿Cuál será el futuro legal del menor que atacó a Miguel Uribe Turbay?

En diálogo con Infobae Colombia, el abogado penalista Rogelio Roldán analizó los posibles escenarios legales para el menor que disparó contra el congresista del Centro Democrático.

Según el experto la decisión del victimario de no aceptar cargos abre la puerta a algún tipo de preacuerdo, recordando que por ser menor de edad no se habla de pena, sino un proceso en el que luego será reingresado a la sociedad.

“Esto puede obedecer a dos cosas. La primera, que se trate de una estrategia, ya que la jurisprudencia colombiana no ha sido pacífica, en el momento se puede registrar un preacuerdo dependiendo la etapa procesal, no hay que perder de vista que la ley, en la que la sanción, porque no se habla de pena, oscila de dos a ocho años”, precisó el togado.

De igual manera, indicó que es importante tener en cuenta que el menor estuvo vinculado al programa Jóvenes en Paz del Estado, y una posible falla del Gobierno nacional en el cuidado del joven.

“Es bueno analizar desde el lado de la defensa, algo que se puede lograr para dosificar es, que entre más temprano se acerquen los cargos, la sanción puede ser menor. Se entiende que el Estado de alguna manera falló en la protección del menor y permitió que se desviara del camino de la sociedad y empezara a delinquir. Ahora, se debe restablecer ese estatus de normalidad que deberían tener todos los menores”.

Y agregó: “En el caso tal que el menor opte por colaborar, se estaría hablando de un criterio de oportunidad, en el que la fiscalía puede renunciar, suspender o interrumpir la acción penal, es decir, que no se continuaría con el proceso hasta que se cumplan los requisitos y que la información sea verás y lleve a resultados”