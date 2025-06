Ganadora del Desafío 2023 fue víctima de robo: hurtaron una camioneta avaluada en más de $380 millones para luego estrellarla

Alejandra Martínez fue víctima de robo al sur de Bogotá - crédito @alejamartinez_s/Instagram

Una mujer que estaba llegando a la vivienda de su madre pasadas las 9:30 p. m. a recoger a sus animales luego de su jornada de entrenamiento fue víctima de la delincuencia en Bogotá.

Su camioneta fue robada por un grupo de ladrones y cuadras más adelante abandonada luego de ser estrellada contra un objeto fijo.

De acuerdo con las imágenes recuperadas de las cámaras de seguridad, se ve el momento en que Alejandra Maestrónez, una de las ganadoras del reality, Desafío 2023, estaciona al frente de una vivienda, desciende de la camioneta de alta gama, y cuando llegaba a la puerta de la casa de su madre la interceptó un grupo de hombres con armas de fuego, le quitó las llaves del carro, y se llevaron la camioneta.

El clamor de ella a los delincuentes fue que no accionaran las armas porque estaba su madre y su hermano menor - crédito captura de pantalla City Tv

“Lastimosamente entrené muy tarde, normalmente no entreno a esta hora, tuve unas citas médicas, entrené, salí tipo 9:15 p. m., llegué a la casa de mi mamá que es muy cerca a recoger a mis animales, ella a veces me los cuida, y en el momento en el que me bajé ya me cogieron, eso me da a entender que me estaban persiguiendo. Me quitaron varias pertenencias, entre ellas la llave de la camioneta y se montaron tres”, comentó la deportista para Citytv.

Gracias a los fuertes gritos de la víctima y sus familiares, un vecino que es conductor de taxi de inmediato se subió a su vehículo y comienza la persecución, el conductor de transporte público los alcanzó en el barrio Santa Rita, donde se encontraron con los policías luego de tener conocimiento de los hechos, y comenzó un intercambio de disparos, presión que no aguantaron y terminaron estrellándose contra un árbol.

Participante del Desafío deberá afrontar perdidas millonarias en el arreglo de su camioneta luego de qué delincuentes que la había robado minutos antes las estrellaran contra un árbol - crédito @alejamartinez_s/Instagram

“Gracias a Dios tuvimos la reacción como muy oportuna de un vecino que los persiguió, se difundió y la recuperamos, pero se estrellaron de la velocidad en la que venían”, agregó Alejandra.

El clamor de ella a los delincuentes fue que no accionaran las armas porque estaba su madre y su hermano menor: “En algún momento vi que le apuntó a mi mamá y a mi hermano, les dije que por favor no, que se llevaran lo que tuviera, pero que no dispararan”.

El teniente coronel, Sergio Bayona, comandante operativo seguridad ciudadana #4, entregó el parte oficial de los hechos, que afortunadamente no dejó personas lesionadas ni grandes afectaciones: “Inicia una persecución detrás de estos sujetos que minutos antes, al parecer en modalidad de atraco, con arma de fuego, intimidaron a esta señora que estaba ingresando a su casa. Por la presión y el cierre de la localidad, estas personas dejan abandonada, una vez que se han accidentado, la camioneta”.

El vehículo avaluado en más de $380 millones sufrió grandes daños en su carrocería y los daños costaron un par de millones más.

Se han presentado más de 500 denuncias de hurto de vehículos en Bogotá - crédito Freepik

La comunidad denuncia que desde hace varios meses se incrementó este tipo de delitos en el sector, y no solo a vehículos, aseguran que las viviendas y objetos personales también son apetecidos por estos delincuentes.

Por el momento las autoridades siguen el rastro de los circuitos cerrados de seguridad de la localidad para intentar dar con el paradero de este grupo de asaltantes que no se descarta, sean los que tienen azotada a la comunidad de diferentes barrios en su intento de hacerse a vehículos de alta gama.

De acuerdo con cifras de la Policía Metropolitana de Bogotá, entre enero y el 19 de marzo del 2025 se han registrado 521 denuncias por robo de automóviles en la ciudad. Un número que representa una disminución del 46% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se reportaron 958 casos, sin embargo, los ciudadanos continúan enfrentándose a este delito.