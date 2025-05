Asesinan a una mujer en Betulia, Antioquia, frente a su esposo: criminales la acribillaron al interior de su vivienda

La víctima fue identificada como Lizet Fernanda Seguro Durango - crédito Colprensa

El municipio de Betulia (Antioquia) fue escenario de un aberrante hecho violento contra una mujer, asesinada al interior de su vivienda en la mañana del lunes 26 de mayo de 2025.

La víctima fue identificada como Lizet Fernanda Seguro Durango, de 52 años, que residía en el sector de Santa Teresa, corregimiento de Altamira. Las autoridades mantienen las acciones operativas para investigar el caso y dar con los responsables.

De acuerdo con el informe de las autoridades, el asesinato ocurrió cuando el esposo de la víctima se preparaba para salir de su casa e ir a su trabajo.

Hombres armados dispararon en repetidas ocasiones contra la mujer - crédito Pexels y Google Maps

En ese momento, varios sujetos armados y encapuchados lo interceptaron y lo obligaron a abrir la puerta de la residencia. Ya dentro, uno de los atacantes persiguió a Lizet Fernanda por los pasillos de la vivienda y, tras alcanzarla, la asesinó en una de las habitaciones.

Al respecto, el alcalde de Betulia, Néstor Camilo Serna, expresó su consternación por el crimen y señaló que se reforzarán las medidas de seguridad en la zona. “Ya se están adelantando todas las diligencias con las autoridades para no solamente dar con el paradero de los sujetos que cometieron este grave hecho, sino también para tomar medidas de seguridad porque es muy lamentable lo ocurrido”, afirmó el mandatario.

Aunque aún no se conocen los motivos del crimen ni la identidad de los agresores, las autoridades no descartan la posibilidad de que el asesinato haya sido perpetrado por grupos armados ilegales como el Clan del Golfo o las disidencias de las Farc, los cuales tienen una fuerte presencia en el territorio, lo que se ha convertido en motivo de temor y aumento de la inseguridad.

En el lugar hay fuerte presencia de miembros del Clan del Golfo - crédito Fotomontaje Infobae (Alcaldía de Ituango/Colprensa)

Con este, ya son 17 homicidios los que ha registrado el pequeño municipio antioqueño de un poco más de 16.000 habitantes.

Capturan en Betulia a alias El Flaco, presunto sicario al servicio del Clan del Golfo

El 20 de mayo de 2025, la Policía Nacional logró la captura de alias El Flaco, presunto sicario del Clan del Golfo, en un contundente golpe contra la criminalidad en Antioquia.

El hombre de 26 años, que tenía orden judicial por homicidio agravado y tentativa de homicidio, fue detenido a las 6:30 a. m. en el sector La Cumbre, del corregimiento Altamira, en el municipio de Betulia.

Alias El Flaco es señalado como sicario del Clan del Golfo en Antioquia - crédito Policía Nacional

El operativo fue posible gracias a información proporcionada por la ciudadanía, lo que permitió ubicar al detenido en el casco urbano del corregimiento.

De inmediato, las autoridades activaron un plan candado, una estrategia que involucra el cierre de rutas de escape, con el apoyo de unidades de vigilancia. De esta manera, los agentes lograron interceptar a “El Flaco” cuando se desplazaba por la vía principal que conecta con Betulia.

Tras la captura, el detenido fue trasladado a las instalaciones policiales, donde se confirmó su identidad y la orden judicial vigente en su contra.

Alias El Flaco es señalado de estar vinculado a varias actividades delictivas en la región, especialmente las relacionadas con el Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más peligrosas del país.

De acuerdo con el coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, la captura de alias El Flaco permitió confirmar su vínculo con un ataque armado registrado el 19 de agosto de 2024 en Betulia.

Durante este enfrentamiento, alias Felipe, miembro del grupo delincuencial organizado 20 de Julio, fue asesinado, mientras que alias El Chamo resultó herido.

Este hecho ya había originado la detención de otros presuntos responsables, quienes fueron identificados como alias Samurái, alias Macho, alias Yair y alias Costeño.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de seguir trabajando para desmantelar las estructuras delictivas que afectan a la región. El capturado será puesto a disposición de las autoridades judiciales para continuar con el proceso judicial correspondiente.