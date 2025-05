Westcol reaccionó a la cirugía que se realizó Cris Valencia para modificar su apariencia: “Un feo tratando de ser lindo”

El creador de contenido afirmó que a pesar de la cirugía no quedó del todo mal para el cantante - crédito @enlamovidacol/IG

Westcol es uno de los streamers más reconocidos del país por opinar sobre diferentes temas de la actualidad digital. El paisa fue el encargado de promover la carrera en la industria musical de Cris Valencia, que ha ido escalando entre el público juvenil, posicionándose con sus temas.

Recientemente, Valencia sorprendió a sus seguidores revelando que se sometió a un cambio en su rostro con dos retoques estéticos, especialmente en la nariz y el mentón; sin embargo, la cirugía generó opiniones divididas, una de esas provenientes de su tutor que opinó al respecto de la nueva imagen del cantante.

En su transmisión más reciente, Westcol habló de manera despectiva del cantante, al afirmar que era un feo tratando de conseguir una belleza física con la que no cuenta. Por otro lado, afirmó que, a pesar de sus comentarios, el procedimiento había funcionado.

“Cris Valencia no quedó mal, Cris Valencia quedó bien. Solo que Cris Valencia es feo de por sí, ¿sí me entienden? Cris Valencia es un feo tratando de ser más lindo. Él no es un lindo volviéndose más bello. Eso es lo que tienen que entender. Yo no se lo digo a mal”, expresó Westcol.

